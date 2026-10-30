La inflación en Italia subió al 5,4% en octubre y el PBI no creció en el tercer trimestre

Personas caminan en Milán, Italia (REUTERS/Claudia Greco)

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La inflación en Italia trepó al 5,4% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras la economía del país se estancó en el tercer trimestre, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

El salto, que supone una aceleración respecto al 4,2% registrado en septiembre, obedeció al encarecimiento de la energía, los alimentos y el transporte, según el organismo.

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“La aceleración de la inflación se debe principalmente al alza de los precios de la energía, que pasaron del +22,6% en septiembre al +31,4% en octubre, y que continúa bajo la influencia del contexto geopolítico internacional”, indicó el Istat.

El avance sostenido de la inflación desde el inicio de la guerra en Medio Oriente desencadenó numerosas manifestaciones en Italia contra el encarecimiento del costo de vida.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni (REUTERS/Francesco Fotia)

Los datos oficiales preliminares publicados este viernes también revelaron que el producto bruto interno (PBI) del país se mantuvo prácticamente sin variación en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior.

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Este crecimiento casi nulo (+0,02%) quedó ligeramente por debajo de las proyecciones de Factset y Bloomberg, que anticipaban una expansión del 0,1% para ese período. En el segundo trimestre de 2026, el PBI había crecido un 0,2%, y un 0,3% en el primero.

El resultado del tercer trimestre pone en duda la meta de crecimiento del gobierno

Analistas de ING señalaron en un comunicado que el resultado “pone en duda la viabilidad” del objetivo de crecimiento del 1% fijado por el gobierno para el año.

A principios de este mes, el Banco de Italia había revisado al alza su proyección de crecimiento para el PBI italiano en 2026, elevándola del 0,6% al 0,9%, con el argumento de que los factores geopolíticos habían resultado menos graves de lo previsto.

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