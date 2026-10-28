Política

Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro viajó con su familia desde Argentina hacia Ecuador “sin ningún impedimento legal"

El Gulfstream G400, operado por Baires Fly S.A., tenía a Guayaquil consignado como destino en el plan de vuelo presentado ante las autoridades, tras el trámite migratorio realizado

El senador brasileño Flávio Bolsonaro salió desde la ciudad de Puerto Iguazú junto a su familia con destino a Ecuador (EFE/ Andre Borges)
El senador brasileño Flávio Bolsonaro salió desde la ciudad de Puerto Iguazú junto a su familia con destino a Ecuador (EFE/ Andre Borges)
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Tras confirmarse la salida del avión Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, la Dirección Nacional de Migraciones informó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro viajó junto a su familia desde Puerto Iguazú. Además, aseguraron que el destino de la aeronave es Guayaquil, Ecuador, tal cómo lo anticipó Infobae.

Por medio de las redes sociales, la Dirección Nacional de Migraciones informó que cuatro ciudadanos ingresaron al país a través del Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la provincia de Misiones, a las 22.50 del 27 de octubre. La autoridad indicó que, durante el trámite de ingreso, no se registraron impedimentos legales ni incidentes.

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Comunicado de Migraciones sobre Flávio Bolsonaro
Comunicado de Migraciones sobre Flávio Bolsonaro

Además, detallaron que el ingreso quedó registrado bajo los nombres de Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, todos con documentación habilitada para viajar.

De acuerdo con lo indicado por el organismo, esos movimientos quedaron registrados “sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y tampoco se reportaron incidentes durante el procedimiento.

Al finalizar el comunicado, se idetalló que “a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”

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El avión en el que viajó Bolsonaro había llegado a Puerto Iguazú desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires durante la noche del lunes. Si bien la partida estaba prevista inicialmente para esa misma noche; la compañía había solicitado durante la madrugada los trámites ante Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación, y la salida programada para las primeras horas del martes no se concretó.

Captura del vuelo donde viaja Flavio Bolsonaro rumbo a Ecuador
Captura del vuelo donde viaja Flavio Bolsonaro rumbo a Ecuador

Si bien desde Migraciones se confirmó que la documentación estaba habilitada para viajar, la situación adquirió relevancia por la condición judicial del legislador, que habría dejado Brasil pese a una orden atribuida al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que le prohibiría salir del país.

Bolsonaro aseguró el lunes que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle la decisión. El senador relató en un video publicado en redes sociales: “Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”.

Las investigaciones que involucran al senador brasileño

La restricción estaría relacionada con una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculada con la relación entre el legislador y el abogado Willer Tomaz. El letrado también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

El senador sostuvo que la resolución judicial fue adoptada el domingo por la noche, después de su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. No precisó, sin embargo, a cuál de las causas que enfrenta correspondía la medida.

Sus declaraciones aludieron a comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y había planteado la posibilidad de dejar Brasil si perdía los comicios. “Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó Flávio Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, según información difundida por agencias. El senador tampoco aclaró qué expediente judicial motivó la supuesta prohibición.

Bolsonaro es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero relacionadas con la financiación de Dark Horse, la película biográfica sobre su padre. Los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo revelaron antes de la segunda vuelta electoral otra investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales vinculada con Tomaz, a quien identificaron como amigo cercano del legislador.

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