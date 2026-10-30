Halloween bajo la lluvia en EEUU: estas son las regiones donde se esperan tormentas e inundaciones

El clima en Estados Unidos presentará contrastes marcados durante las celebraciones de Halloween debido a la influencia de distintos sistemas atmosféricos. (AP Photo/Chris Pizzello)

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El clima será determinante para quienes tienen previsto celebrar Halloween este sábado 31 de octubre en Estados Unidos. La llegada de distintos sistemas atmosféricos provocará condiciones inestables en varias zonas del país, mientras que otras regiones tendrán temperaturas frescas y menores probabilidades de precipitaciones.

El panorama meteorológico no será igual en todo el territorio. Las diferencias dependerán de la ubicación de los sistemas de baja presión, la humedad disponible y la evolución de las tormentas durante el fin de semana. Por ello, las condiciones para las actividades de pedir dulces, los desfiles y otros eventos al aire libre variarán según el estado y la ciudad.

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Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro de Predicción Meteorológica permiten identificar las áreas que requieren mayor atención. Algunas tendrán posibilidades de lluvias intensas y crecidas repentinas, mientras que en otras las precipitaciones podrían disminuir antes de las actividades nocturnas.

Arizona concentra el mayor riesgo de lluvias intensas

Arizona será una de las regiones que requerirá mayor vigilancia durante Halloween. El Centro de Predicción Meteorológica, dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), incluyó partes del estado en el nivel 2 de riesgo de lluvias excesivas, denominado riesgo leve.

La previsión corresponde al período comprendido entre el sábado y el domingo 1 de noviembre. El organismo advierte que la combinación de humedad procedente del Pacífico, una perturbación atmosférica y condiciones favorables para el desarrollo de precipitaciones podría generar tormentas capaces de provocar inundaciones repentinas.

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La humedad que ingresará podría favorecer precipitaciones generalizadas y episodios de lluvia intensa, especialmente en el centro y sur de Arizona.

Las zonas urbanas, los cauces secos, los cañones y los terrenos próximos a áreas afectadas anteriormente por incendios forestales son particularmente vulnerables. En estos lugares, el agua puede acumularse rápidamente y provocar crecidas incluso cuando las tormentas se concentran durante períodos relativamente cortos.

El pronóstico local también requiere atención en el área metropolitana de Phoenix. Para Tempe, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una vigilancia por inundaciones que comenzará el sábado por la noche y continuará hasta la madrugada del domingo. La previsión contempla lluvias y tormentas durante el fin de semana, por lo que los residentes deberán consultar las actualizaciones antes de organizar actividades al aire libre.

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El desplazamiento de una baja presión desde el océano Pacífico provocará lluvias sobre el sur de California. (REUTERS/Mike Blake)

El sistema del Pacífico llevará lluvias al sur de California

El avance de una baja presión desde el océano Pacífico favorecerá las precipitaciones en el sur de California durante el sábado. El sistema transportará humedad hacia el Suroeste y contribuirá al desarrollo de lluvias en distintos sectores de la región.

El Centro de Predicción Meteorológica explicó que la circulación atmosférica estará acompañada por una perturbación en altura que reforzará el movimiento ascendente del aire. Las cadenas montañosas del sur de California y Arizona también favorecerán la acumulación de precipitaciones al interactuar con el flujo húmedo.

Aunque el sistema alcanzará una zona amplia, el mayor riesgo de lluvias excesivas durante Halloween estará concentrado en Arizona. Por ello, no corresponde extender la alerta de inundaciones repentinas a todo California ni presentar a Nevada como una región bajo el mismo nivel de riesgo.

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La evolución de las precipitaciones dependerá de la trayectoria de la baja presión y de la humedad que ingrese desde el Pacífico.

El valle bajo del Misisipi tendrá lluvias aisladas

El valle bajo del río Misisipi también figura en el pronóstico de precipitaciones del sábado. El Centro de Predicción Meteorológica estableció un riesgo marginal de inundaciones repentinas para sectores de esta región, debido al ingreso de humedad procedente del Golfo de México.

El organismo explicó que un flujo de aire húmedo avanzará hacia el norte y alcanzará partes del valle del Misisipi y del valle de Ohio. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica será limitada en las zonas más alejadas de la costa, por lo que el potencial de inundaciones será menor.

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El riesgo marginal corresponde al nivel más bajo de la escala de cinco categorías del organismo. Esto significa que podrían producirse incidentes aislados, principalmente en áreas urbanas y sectores especialmente vulnerables a las acumulaciones de agua. No implica que se esperen inundaciones generalizadas.

En Texas, las condiciones tendrán características propias. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Houston y Galveston anticipa una jornada cálida y húmeda, con lluvias y tormentas dispersas durante el día. Las probabilidades de precipitaciones disminuirán hacia la noche, aunque el ambiente continuará húmedo durante las actividades de Halloween.

En Galveston, el pronóstico contempla una probabilidad de 50% de lluvias y tormentas durante el sábado, mientras que en el área metropolitana de Houston el organismo prevé que las precipitaciones pierdan intensidad al acercarse la noche.

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El flujo de humedad procedente del golfo de México generará un riesgo marginal de inundaciones en el valle bajo del río Misisipi. (Dylan Hudler/via REUTERS)

El sur de Florida tendrá riesgo de inundaciones repentinas

La costa este de Florida, desde Cabo Cañaveral hasta Miami, estará expuesta a lluvias y tormentas durante el sábado. El Centro de Predicción Meteorológica mantiene un riesgo marginal de inundaciones repentinas en esta franja, con especial atención en sectores urbanos y costeros.

Una de las preocupaciones son las condiciones del suelo. Algunas áreas de la Costa del Tesoro acumulan humedad debido a las precipitaciones de días anteriores, lo que reduce su capacidad para absorber nuevas cantidades de agua.

El organismo advierte que las tormentas más intensas podrían generar acumulaciones rápidas en zonas donde el terreno ya se encuentra saturado. Sin embargo, la actividad de tormentas tendrá dificultades para avanzar hacia el interior de la península, por lo que el mayor potencial de inundaciones estará cerca de la costa y en áreas urbanizadas.

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La situación podría cambiar durante el domingo 1 de noviembre, cuando una nueva perturbación atmosférica avance sobre Florida. Para esa jornada, el pronóstico contempla un aumento de las tormentas y la posibilidad de precipitaciones más extendidas en la península.

El noreste tendrá condiciones más favorables para Halloween

En contraste con el panorama del Suroeste y el sur de Florida, algunas ciudades del noreste tendrán condiciones más estables durante la noche del sábado.

En Filadelfia, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada con temperaturas máximas cercanas a los 17°C. Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta aproximadamente 6°C.

El pronóstico no contempla precipitaciones para el período de las celebraciones de Halloween, por lo que las actividades al aire libre podrán desarrollarse sin la amenaza de lluvias prevista en otras regiones.

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No obstante, las temperaturas bajarán después del atardecer, por lo que quienes participen en recorridos para pedir dulces deberán considerar el descenso térmico durante la noche.

Estas condiciones corresponden al área de Filadelfia y no deben extrapolarse a todo el noreste ni al Atlántico medio, donde los pronósticos pueden presentar diferencias según la ubicación.