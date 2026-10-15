Primeros impactos de El Niño: las zonas de riesgo que monitorea el Gobierno para los próximos 30 días

Varias personas se trasladan en bote por una zona anegada durante las inundaciones registradas en la provincia de Corrientes.

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“Antes nos reuníamos para ver la prevención, ahora ya estamos viendo los primeros efectos concretos”, declara ante Infobae un importante funcionario nacional que está monitoreando el fenómeno de El Niño, que comenzó a impactar con importantes crecidas de ríos en las regiones NOA y Litoral argentino. Hay una especial preocupación por la forma en la que están creciendo los ríos, aunque las autoridades afirman que si bien se puede seguir trabajando, ahora llega el momento de la contención de lo que pueda suceder.

Este miércoles se desarrolló en Chaco lo que probablemente sea una de las últimas mesas de Coordinación Federal ENOS (en referencia al nombre oficial del fenómeno, El Niño-Oscilación del Sur). El gobernador Leandro Zdero recibió a autoridades nacionales y de otras provincias de la Cuenca del Plata (Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe de manera presencial; Buenos Aires y Misiones vía virtual) para hacer un repaso de las tareas de coordinación por las lluvias y las crecidas de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay.

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Y es que hay casos concretos que evidencian la magnitud del fenómeno, particularmente en localidades de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. En Paso de los Libres, el río Uruguay superó el nivel de evacuación y 31 personas debieron dejar sus hogares, mientras que en Concordia fueron reubicadas seis familias por el avance del agua.

A la vez, el Paraná continúa subiendo, con pronósticos que anticipan que podría superar los niveles de alerta y evacuación en los próximos días; productores de zonas isleñas ya trasladan ganado a terrenos altos para evitar pérdidas y aislamiento. Las represas de Itaipú, Yacyretá y Salto Grande mantienen abiertos sus vertederos para moderar el caudal, aunque persiste el riesgo de anegamientos río abajo.

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Leandro Zdero junto a Santiago Hardie (AFE), autoridades nacionales y provinciales en la reunión de Coordinación por El Niño

En el encuentro realizado ayer hubo presentaciones de organismos nacionales como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y análisis de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que se encarga de la coordinación y respuesta ante desastres.

“Las cuencas están con mucha agua y van a seguir creciendo los ríos todo octubre”, advirtió a Infobae uno de los funcionarios allí presentes, que agregó: “Eso va a provocar evacuaciones por desbordes de los ríos como lo que ya pasó con el Iguazú y el Uruguay. Hay que prepararse para esos escenarios. Pero por eso se hizo el trabajo de coordinación y prevención a lo largo de estos meses”. Pese al tono de las declaraciones, las autoridades nacionales agregan que son escenarios que ya están contemplados desde hace tiempo por las gobernaciones y que “hubo una preparación que en otros momentos no hubo”.

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Juan Pablo Valdés recorre en embarcación las zonas anegadas por las inundaciones en Corrientes junto a equipos de asistencia y seguridad.

La clave, afirman, es el monitoreo de “cómo crecen los ríos y cuáles son las precipitaciones que puedan haber”. Quienes siguen de cerca el fenómeno afirman que todavía no hubo un nivel de lluvias significativas, por lo que el primer factor es el más observado.

“Las crecidas posiblemente lleguen al Delta en 30 días. Hoy estamos en alerta en Yacyretá hacia Corrientes y Entre Ríos, por ciudades del lado del Paraná como La Paz. El río Uruguay es más rápido. Cuando libera [la represa] Chapecó, Misiones tiene problemas pero vemos que se ha normalizado. Corrientes va a subir la cantidad de evacuados por las próximas lluvias pero ya están preparados para eso”, cuentan a Infobae desde el Gobierno Nacional.

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El monitoreo seguirá, aunque la mesa de Coordinación Federal que comenzó a realizarse desde mayo probablemente se reúna de manera con mayor espaciado. A últimas horas del miércoles, el Gobierno comunicó que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezará hoy a las 9:30 una reunión de trabajo junto al director de la AFE, Santiago Hardie, para monitorear el fenómeno de El Niño en las oficinas del organismo.

El Niño se encuentra en su fase cálida con fuerte intensidad, según un informe elaborado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) a través del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), con datos actualizados al 21 de septiembre, al que pudo acceder Infobae.

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Informe de la Agencia Federal de Emergencia (AFE) del mes de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció que existe una probabilidad del 100% de que esta condición se mantenga durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, con un escenario que podría escalar a una categoría muy fuerte antes de fin de año. El debilitamiento gradual recién está previsto hacia mediados del otoño austral de 2027.

La perspectiva climática trimestral del SMN indica mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el este de la Patagonia.

El monitoreo satelital de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que mide la cobertura de agua en superficie mediante el índice MNDWI, identificó en agosto variaciones puntuales en Corrientes, donde los departamentos de San Luis del Palmar, General Paz, San Miguel y Esquina registraron aumentos del agua detectada, con un valor general levemente por encima del promedio histórico. En Entre Ríos, el índice mostró una tendencia al aumento en los departamentos de Villaguay, Uruguay y, en particular, Victoria, que presentó la mayor extensión de incremento.

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Informe de la Agencia Federal de Emergencia (AFE) del mes de septiembre

La situación es distinta en el norte del país: en Formosa, los valores de agua en superficie se ubican cerca de los mínimos históricos para el año, mientras que en Chaco no se registraron variaciones significativas respecto al mes anterior, con niveles que oscilan entre el promedio y los valores mínimos. El informe del Siname marca que la combinación de un escenario El Niño fuerte con cuencas reactivas, como la del río Iguazú y la del Uruguay, exige mantener un nivel de atención sobre las localidades ribereñas del litoral.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico trimestral prevé condiciones más frías que lo normal en gran parte de Cuyo, La Pampa y la provincia de Buenos Aires, mientras que el norte del país podría registrar valores normales o más cálidos de lo habitual.

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