Política

En medio de la tensión con Argentina, el Reino Unido anunció celebraciones en las Malvinas en 2027 y un embajador visitó Punta Arenas

El Ministerio de Defensa británico confirmó en las últimas horas que se realizarán actividades para honrar “a aquellos que pagaron el precio definitivo por la libertad de los isleños”. En tanto, el embajador en Chile, David Concar, visitó la región de Magallanes, que busca reabrir una ruta comercial con las Islas

Foto de archivo que muestra el cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle de Stanley. EFE/Felipe Trueba
Foto de archivo que muestra el cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle de Stanley. EFE/Felipe Trueba
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El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó en las últimas horas que en 2027 habrá conmemoraciones en las Malvinas por el 45.° aniversario de la guerra, y el embajador británico en Chile, David Concar, visitó ayer la ciudad de Punta Arenas. Ambas acciones tienen lugar en medio de la tensión con la Argentina por la soberanía de las Islas y sus recursos naturales, y por la inminente reapertura de la ruta comercial marítima entre Chile y el archipiélago.

“El próximo año marcará 45 años desde que las fuerzas británicas liberaron las Islas Malvinas. Para algunos de esos veteranos que lucharon en ese conflicto, este podría ser uno de los últimos grandes aniversarios que vean. Hemos confirmado que se llevarán a cabo conmemoraciones en las islas para marcar el aniversario, honrando a aquellos que pagaron el precio definitivo por la libertad de los isleños de las Malvinas”, indicó el gobierno británico de manera oficial.

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Ayer, el gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, una solicitud de medidas provisionales para detener el desarrollo del campo petrolero Sea Lion. El proyecto, valuado en USD 2.200 millones, está a cargo de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, y se ubica a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago. La presentación, según declaró el gobierno de Milei, busca “preservar los derechos soberanos de Argentina sobre su plataforma continental” e impedir actividades que considera autorizadas “unilateral e ilegalmente” por el Reino Unido.

La ministra de Estado del Foreign Office, Uma Kumaran
La ministra de Estado del Foreign Office, Uma Kumaran

La ministra de Estado del Foreign Office, Uma Kumaran, respondió ante la Cámara de los Comunes que Argentina intentaba usar “medidas más allá de su jurisdicción” como forma de coerción económica. “El campo Sea Lion se encuentra en la plataforma continental de las Islas Malvinas. El proyecto es legal y está regulado por el gobierno democráticamente electo de las Islas Malvinas. Argentina no tiene jurisdicción sobre él”, afirmó Kumaran, según informó la Associated Press (AP).

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La funcionaria agregó que el gobierno británico “no se quedará de brazos cruzados” ante lo que calificó de presión económica ilegítima, y anunció que el secretario de Negocios activará la legislación de protección de intereses comerciales contra cualquier medida argentina que pretenda aplicarse fuera de la jurisdicción de Buenos Aires. para suspender de forma urgente el desarrollo del campo.

Kumaran, en otro tramo de su exposición, rechazó que la intervención del Tribunal del Mar por pedido de Argentina tenga efectos vinculantes sobre la actividad en curso. La notificación “no constituye un fallo de un tribunal internacional, no invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas Malvinas, no altera la autoridad regulatoria de las islas y no obliga a cesar las actividades legítimas de desarrollo de hidrocarburos”, precisó ante los diputados.

Además de las medidas de protección comercial, el gobierno de Andy Burnham anunció que su red diplomática, por instrucción del canciller, está contactando a socios del G7, del G20 y de gobiernos de Europa y América para señalar las consecuencias de la conducta argentina sobre la certeza jurídica y la estabilidad del comercio global.

Kumaran indicó, además, que el Reino Unido prepara “medidas adicionales, legales, proporcionales y robustas” si la situación continúa. En cuanto al acceso de Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Kumaran indicó que el comportamiento de Buenos Aires “plantea interrogantes muy serios sobre su confiabilidad como socio”.

El presidente Javier Milei (EFE/ Esteban Garay)
El presidente Javier Milei (EFE/ Esteban Garay)

En el tramo final de su declaración, la funcionaria se refirió a las celebraciones por el 45º aniversario del conflicto armado, tanto en las islas como en Reino Unido. En cuanto a la presencia militar, confirmó que el HMS Medway patrulla actualmente el Atlántico Sur y que los aviones Typhoon de primera generación estacionados en el archipiélago serán reemplazados por modelos de segunda generación en 2027.

El 29 de septiembre, Milei había publicado en redes sociales un ultimátum de dos semanas al Reino Unido, exigiendo la cancelación del proyecto bajo la amenaza de llevar el caso ante ese mismo tribunal. Al vencer el plazo sin respuesta, Argentina concretó la presentación. Previamente, el presidente había calificado el yacimiento de “peligro claro e inminente” y de “saqueo ilegal de nuestros recursos”, e instruyó a la cancillería a iniciar arbitraje internacional.

El yacimiento Sea Lion, cuya exploración se remonta a 2010, contiene estimaciones de reservas de hasta 1.700 millones de barriles de petróleo. Con un presupuesto de producción de USD 1.800 millones y una proyección de ingresos que podría superar el doble de esa cifra, el proyecto tiene el potencial de transformar la economía de las islas, habitadas por unas 3.500 personas que dependen principalmente de la pesca. En su momento de máxima producción, el campo podría extraer hasta 50.000 barriles por día y operar durante 35 años, según datos publicados por DW.

El gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas prorrogó las licencias de exploración el mes pasado, con producción prevista para 2028. Stacy Bragger, miembro de la asamblea legislativa de las islas, dijo a DW que la disputa “no es nueva” y que Argentina usa el proyecto como “un vehículo para avanzar en su reclamo de soberanía”. “No respetan nuestro derecho a la autodeterminación. Solo quieren colonizarnos”, afirmó.

El embajador británico en Chile, David Concar, durante un recorrido en Punta Arenas
El embajador británico en Chile, David Concar, durante un recorrido en Punta Arenas (David Concar (X))

En paralelo a esta escalada diplomática y política, el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, llegó el 13 de octubre a Punta Arenas en una visita que, según la agenda oficial, se concentra en la cooperación científica antártica. “Muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile. Nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro”, publicó Concar en X.

La visita de Concar se produce mientras Punta Arenas evalúa la reactivación de una ruta marítima comercial hacia Puerto Stanley, la principal localidad del archipiélago, con un viaje inaugural previsto para mediados de noviembre a cargo de la empresa chilena Easter Island Naviera, situación que generó el malestar de un sector político de la Argentina y generó una serie de declaraciones cruzadas entre parlamentarios de ambos países.

La semana pasada el Parlamento chileno aprobó siete resoluciones que podrían blindar esa ruta marítima privada: durante una sesión especial el 6 de octubre, la Cámara de Diputados emplazó al presidente José Antonio Kast a adoptar una posición más firme “en defensa de los intereses nacionales”. Argentina respondió con un proyecto de ley que propone retirar beneficios fiscales a las empresas chilenas, autoría del diputado peronista Guillermo Michel.

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