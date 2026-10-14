En la Gala Hispana, Milei defenderá su plan de ajuste económico y apoyará a Donald Trump

Javier Milei y Donald Trump durante su encuentro en la Casa Blanca

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(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei ratificará hoy su lealtad ideológica y personal a Donald Trump, durante una gala privada que organiza la comunidad hispana para reconocer “su liderazgo” global como presidente de la Argentina.

El Presidente estará acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Pablo Quirno -ministro de Relaciones Exteriores- y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

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En un momento de inédita soledad geopolítica, adonde es cuestionado por su aliados históricos en Europa y Medio Oriente, Trump será reivindicado por Milei ante los invitados especiales que ocuparán el auditorio Andrew W. Mellon, ubicado a escasas calles de la Casa Blanca.

Eduardo Bolsonaro estará en la primera fila del evento cuando Milei reiteré su apoyo a Trump y defienda su programa económico.

Eduardo es hermano de Flávio Bolsonaro, candidato a presidente de Brasil y posible sucesor de Lula da Silva en el Palacio del Planalto. La segunda vuelta es el próximo 25 de octubre.

Bolsonaro y Milei están muy agradecidos por el respaldo personal exhibido por Trump, que jugó a favor de sus proyectos políticos cuando eran outsiders en el escenario de poder de América Latina.

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No está pactado un cónclave formal entre Milei y Bolsonaro, pero ambos dialogarán durante la Gala Hispana. Si Flávio Bolsonaro derrota a Lula es muy posible que Milei viaja a Brasilia para su asunción presidencial.

Javier Milei y Eduardo Bolsonaro se encontraran esta noche en Washington, durante la Gala Hispánica que premiará su posición ideológoca en el escenario mundial

Milei terminará su participación en la Gala Hispana y marchará a su hotel en las cercanías de Georgetown para repasar su agenda presidencial.

El presidente argentino ya se encuentra en suelo americano para mantener distintas reuniones.

Mañana, a pocos metros de la Casa Blanca, la élite económica americana se reunirá para escuchar al presidente Milei, que además recibirá el premio “Campeón Mundial de la Libre Empresa”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright hará un discurso de apertura en la Cámara de Comercio, y a continuación Milei defenderá su plan de ajuste.

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La disertación presidencial lleva como título: “El caso argentino, el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

Los socios de la Cámara de Comercio y sus invitados especiales que participarán del evento tienen mucho interés en escuchar la presentación del jefe de Estado.

Asumen que es apoyado sin dudar por la administración Trump, pero a sus escritorios llegan los datos actuales de la economía argentina. Aumentó el desempleo, cayó la inversión, cierran las empresas, bajó el consumo y el riesgo país oscila todos los días.

La complejidad que exhiben los indicadores no afecta el respaldo de la Casa Blanca al plan de ajuste de Milei. Sin embargo, en DC aún se acuerdan del respaldo de Trump al plan de ajuste de Mauricio Macri, su fracaso y la llegada del peronismo al poder.

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Como ya lo hizo en Buenos Aires, Milei participará en Washington en un acto del HIRA para ratificar su condena a la ola de antisemitismo que causó el ataque terrorista de Hamas a Israel en octubre de 2023

Tras participar en la Cámara de Comercio, Milei se moverá hasta la embajada de Argentina en Dupont Circle, adonde habrá un acto multilateral para repudiar los ataques antisemitas que se replican a nivel global tras la ofensiva terrorista de Hamas contra Israel.

El acto de repudio está organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que preside Marcelo Mindlin, y se aguarda la presencia del rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo.

Están invitados todos los embajadores de América Latina frente a la Casa Blanca. El Gobierno ya sabe que los representantes de Brasil y México no estarán presentes.

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El 15 de octubre, Milei regresará a Buenos Aires.