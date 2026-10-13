El gobernador de Salta criticó al Gobierno por la licitación del Belgrano Cargas: “El Norte no puede esperar 50 años más”

Declaraciones del gobernador de Salta sobre la licitación del tren Belgrano Cargas.

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Con una queja desde las redes sociales, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, exigió al Gobierno que garantice la ejecución de las obras de los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas y que esos tramos figuren como obligatorios en los pliegos de licitación, luego de que en ese trámite fueran puestos como “optativos” para los oferentes.

“No podemos permitir que sean opcionales, tienen que ser obligatorias, porque depende de eso el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta, y también de todo el Norte argentino. El C14 termina en Chile, el ramal C15 termina en Bolivia. Es la integración que necesitamos para el progreso de nuestra querida provincia”, expresó el mandatario provincial.

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En octubre de 2024, el Gobierno inició el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., mediante el procedimiento previsto en la Ley Bases. Pero recién en agosto se avanzó concretamente, al convocarse a una licitación pública nacional e internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El esquema previsto se establece bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, según Saénz, la convocatoria deja de lado el requisito de que las empresas se harán cargo del servicio que afecta a la logística del norte salteño.

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En este marco, la estrategia del gobernador es conseguir ese punto favorable frente a una negociación con el Poder Ejecutivo y el Congreso, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

“Les pido humildemente a los 3 senadores por Salta, a los 7 diputados nacionales por Salta, y a todos aquellos que integran el Norte grande que nos acompañen en este planteo. Estas obras no pueden ser optativas, deben ser obligatorias, y tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo, despojados de todo interés político y partidario”, dijo Sáenz en en el video que compartió por Instagram.

El gobernador informó que se reunió con siete cámaras que integran la mesa productiva y empresarial de Salta para impulsar el reclamo. Según explicó, el sector acompañó la gestión para impulsar su solicitud. “Juntos, con fuerza, estamos peleando para revertir esta situación. Les comuniqué que vengo hablando de esto hace un mes con todos los actores del gobierno nacional, el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, la Secretaría de Transporte, y todos aquellos que tienen algún tipo de injerencia en esta licitación”, insistió.

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“Lamentablemente, aquellos que hicieron los pliegos se olvidaron de esta parte de Argentina y los pusieron como optativos. Los salteños no podemos, y el Norte grande no puede seguir esperando por 50 años más, algo que venimos planteando como una necesidad histórica: poder llevar nuestros productos y hacerlos competitivos”, graficó Sáenz.

De acuerdo a los cálculos del gobernador, el traslado de la producción salteña hasta el puerto de Rosario implica un sobrecosto de 30% que, en algunos casos, la diferencia alcanzó el 40%. “Cuesta mucho más caro llevar nuestros productos al puerto de Rosario que de Rosario a Ámsterdam”, remarcó.

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Una privatización estratégica

De resultar exitosa, la privatización del Belgrano Cargas será uno de los procesos de venta que se transformarán en un ícono de la gestión libertaria por su peso económico. Para el Gobierno, la empresa en su gestión estatal es deficitaria, cuenta con una planta sobredimensionada y presenta una estructura jerárquica elevada que no se corresponde con sus funciones.

Gustavo Sáenz con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo

El discurso oficial apunta a señalar que, en los últimos 50 años, la producción agropecuaria nacional se sextuplicó. A pesar de ese salto, el Belgrano Cargas transporta desde hace 15 años un volumen similar de toneladas. Desde la perspectiva libertaria, la privatización apunta a mejorar la eficiencia y competitividad del transporte ferroviario de cargas, promover la inversión en el sector e incorporar una lógica de mercado a la actividad ferroviaria.

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El modelo privatizador elegido se basa en la desintegración vertical: la licitación no obliga al concesionario a operar el material rodante, sino que le exige administrar y mantener la infraestructura y cobrar un peaje a cualquier operador que quiera circular por la red. Se trata de un esquema conocido como open access, donde se elimina la exclusividad comercial que hoy tienen los ramales y abre la puerta a que empresas logísticas, cerealeras o mineras puedan incorporar sus propios trenes y pagar por el uso de la vía, tal como ocurre con camiones en rutas o barcos en la hidrovía.

En lo fiscal, el gobierno de Milei espera un ahorro de al menos 78.000 millones de pesos en concepto de transferencias corrientes una vez que la concesión quede en manos privadas.

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En agosto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el Presidente crearon un fideicomiso por decreto de destino exclusivo para administrar los fondos que obtenga por la venta de locomotoras y vagones del Belgrano Cargas.