Política

Vandalismo rural: qué dice el proyecto de ley que obtuvo dictamen de comisión y por qué lo cuestiona la oposición

La iniciativa, presentada por el PRO, obtuvo despacho de dos comisiones y ahora podrá buscar media sanción con apoyo de La Libertad Avanza y bloques aliados. Sectores opositores no prestaron su acuerdo

rotura de silobolsas de carcarañá
El proyecto incorpora nuevos delitos vinculados con el ingreso no autorizado a establecimientos rurales
Guardar

Un proyecto de ley sobre vandalismo rural obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. La iniciativa propone incorporar nuevos delitos al Código Penal, con penas de hasta ocho años de prisión por daños a cultivos, ganado e infraestructura agropecuaria, y quedó habilitada para llegar al recinto en busca de media sanción.

El despacho fue firmado el 6 de octubre por esas dos comisiones. El proyecto fue presentado por el diputado del PRO Martín Ardohaín, acompañado por otras firmas.

PUBLICIDAD

Las penas previstas para la intrusión y los daños rurales

La propuesta reunió 41 adhesiones tras conseguir el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados. El texto plantea que el ingreso sin autorización a un campo pase a constituir un delito.

La iniciativa incorpora el artículo 150 bis al Código Penal. La norma establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien entre a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume si hay “cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.

La iniciativa establece penas de hasta ocho años de prisión por daños contra bienes agropecuarios (REUTERS/Matías Baglietto)
La iniciativa establece penas de hasta ocho años de prisión por daños contra bienes agropecuarios (REUTERS/Matías Baglietto)

El proyecto excluye de esa figura los ingresos que respondan a una necesidad justificada, razones de auxilio o situaciones en las que el límite entre el predio y la vía pública no pueda distinguirse con claridad.

PUBLICIDAD

La reforma también crea el artículo 184 bis, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño. Alcanzaría a quienes destruyan o dañen bienes vinculados de forma directa con la producción agropecuaria, como cereales, oleaginosas, plantaciones, ganado, forrajes, leña y productos durante su transporte.

El artículo contempla daños contra silobolsas, tolvas, silos, corrales, tranqueras, alambrados, reservas hídricas, sistemas de riego, bombas sumergibles, generadores y paneles solares. La pena se duplicaría si interviene un funcionario público, si el responsable utiliza conocimientos técnicos específicos o si abusa de una relación laboral o de confianza con la persona damnificada.

El silobolsa es una gran herramienta, pero como toda herramienta tiene sus limitaciones
El texto contempla sanciones para la destrucción de cultivos, ganado, forrajes y productos en transporte (INTA)

Ardohaín, presidente de la Comisión de Agricultura, sostuvo que “es necesario salir de la visión urbanística del Código Penal” y afirmó que la modificación sería “un gran paso para proteger a las familias que viven en el campo”.

Las críticas de la oposición por una eventual baja de penas

El diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez cuestionó que el nuevo artículo 184 bis duplica figuras ya contempladas en el Código Penal y establece escalas inferiores en casos superpuestos. Su objeción se centra en la comparación entre ese artículo y el artículo 186, inciso 2°, del Código vigente.

Gutiérrez dijo a Infobae: “Junto a Sergio Massa fuimos los autores del proyecto original de vandalismo rural de 2020, en línea con su histórica posición en materia de seguridad: bajar la edad de imputabilidad, incorporar tecnología contra el delito, publicar un libro junto a Rudolph Giulianı y proponer una Código Penal nuevo. Siempre entendimos que la seguridad exige decisión política y leyes eficaces. Por eso resulta preocupante que ahora el PRO pretenda reformular el vandalismo rural duplicando delitos que ya existen y proponiendo penas inferiores a las vigentes. Defender al productor exige mejorar el Código Penal, no introducir contradicciones que terminen favoreciendo a quienes delinquen.”

Según el legislador, el Código Penal ya prevé penas de entre tres y 10 años por la destrucción de cereales, plantaciones, ganado, leña, alfalfares y forrajes. El proyecto de Ardohaín vuelve a incorporar esos bienes, pero con una escala de dos a ocho años de prisión.

Como ejemplo, Gutiérrez señaló que el artículo 186 vigente castiga con penas de tres a 10 años la destrucción de cereales todavía no cosechados, mientras que el artículo 184 bis propuesto prevé entre dos y ocho años para la misma conducta. El diputado planteó una comparación similar para los daños a viñas, olivares, ganado, alfalfares y otros cultivos forrajeros.

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
El proyecto quedó habilitado para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados en busca de la media sanción

Gutiérrez afirmó que existiría una superposición directa en casos de daño a cereales almacenados, bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales, ganado y productos derivados, leña, carbón y cultivos forrajeros, incluidos los productos cuando se encuentran en transporte.

“Como ha quedado expuesto la baja de penas es evidente y no podemos acompañar una desprotección de esa naturaleza”, señaló Gutiérrez. El legislador agregó que la iniciativa podría afectar los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, al plantear un problema de interpretación para jueces y fiscales.

Temas Relacionados

PROCódigo PenalAgriculturaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comenzó el traslado de presos desde la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

La mudanza forma parte de un plan conjunto entre la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad Nacional. El jefe de gobierno porteño Jorge Macri calificó el hecho como histórico

Comenzó el traslado de presos desde la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz

Javier Milei le deseó una pronta recuperación al Papa: “Toda la Argentina acompaña con afecto”

El sumo pontífice reveló este domingo, durante el Ángelus, que los médicos le detectaron un nódulo en el pulmón y que será intervenido en los próximos días en el Policlínico Gemelli de Roma. El Presidente expresó su cercanía con un mensaje en redes sociales

Javier Milei le deseó una pronta recuperación al Papa: “Toda la Argentina acompaña con afecto”

Tras volver de la gira por París con Milei, los gobernadores Frigerio y Torres ratificaron su respaldo a la eliminación de las PASO

El mandatario entrerriano cuestionó que la ciudadanía deba acudir hasta cinco veces a las urnas en 2027. Su par de Chubut señaló que ya derogó las primarias a nivel provincial: “Tenemos que ser consecuentes”

Tras volver de la gira por París con Milei, los gobernadores Frigerio y Torres ratificaron su respaldo a la eliminación de las PASO

En plena puja con los aliados, el Gobierno busca acelerar un acuerdo en el Senado para cambiar la ley de salud mental

El oficialismo piensa en una conferencia para anunciar modificaciones. Debates sobre limitación a jueces -sí serían notificados- y guiño a médicos -psiquiatras, en particular- sobre psicólogos durante el proceso

En plena puja con los aliados, el Gobierno busca acelerar un acuerdo en el Senado para cambiar la ley de salud mental

La familia de San Pedro que se enfrentó al poder de Camioneros y logró que estén por condenar a dos dirigentes que bloquearon su pyme

“Esta causa tiene que ser ejemplar para la Argentina más que para nosotros”, dijo en diálogo con Infobae Ariel Rey, uno de los dueños de la empresa que en 2021 sufrió cinco días de protestas extorsivas que derivaron en un juicio inédito en San Nicolás

La familia de San Pedro que se enfrentó al poder de Camioneros y logró que estén por condenar a dos dirigentes que bloquearon su pyme

DEPORTES

Platense y Argentinos Juniors se enfrentan en el clásico por la fecha 12 del Clausura: la agenda completa del domingo

Platense y Argentinos Juniors se enfrentan en el clásico por la fecha 12 del Clausura: la agenda completa del domingo

Las perlitas del triunfo del Manchester City ante el Liverpool: del chispazo entre Enzo Fernández y Mac Allister al golazo de Cherki

El crudo análisis de Pierre Gasly sobre los problemas de Alpine en el Gran Premio de Singapur

Messi armó la lista de las 10 mayores promesas del fútbol mundial e incluyó a un argentino: “Proyecto de crack”

El argentino Nico Varrone definió su futuro: dónde correrá en 2027 tras su paso por la Fórmula 2

TELESHOW

El look de Juana Viale para su almuerzo dominical: seda azul, animal print y detalles artesanales

El look de Juana Viale para su almuerzo dominical: seda azul, animal print y detalles artesanales

Rusherking y Stef Jegier, juntos en una feria de Recoleta: caminata, charla y gestos de cariño

Luis Novaresio y una pregunta que decidió responder en vivo: “Hay que tener acuerdos”

Andrea Rincón recordó el quiebre de su amistad con Julieta Ortega: "No se remontó"

Carlos Santamaría contó cómo se hizo actor por un consejo de Vinícius de Moraes

INFOBAE AMÉRICA

Muere el activista y escritor cubano Leo Fernández Cruz tras ser atropellado en La Habana

Muere el activista y escritor cubano Leo Fernández Cruz tras ser atropellado en La Habana

Onda tropical provocará lluvias en Honduras advierten sobre inundaciones y deslizamientos

Las remesas hacia República Dominicana alcanzan US$9,489.8 millones entre enero y septiembre de 2026

Honduras decomisa más de 3,800 licencias durante el Feriado Morazánico

Operativo militar dejó dos delincuentes muertos en Nicaragua en medio del vacío de cifras oficiales sobre violencia