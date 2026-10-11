Tras volver de la gira por París con Milei, el gobernador Frigerio ratificó su respaldo a la eliminación de las PASO

Javier Milei y Rogelio Frigerio en Entre Ríos

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó su respaldo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tras regresar de la gira por París junto al presidente Javier Milei. En una entrevista con Radio Splendid, el mandatario provincial cuestionó la posibilidad de que los ciudadanos deban concurrir hasta cinco veces a las urnas durante 2027 y sostuvo que los partidos deberían definir sus candidaturas por su cuenta.

Frigerio, que participó de la Argentina Week junto a Milei y otros doce gobernadores, también hizo un balance de la gira y destacó que la principal inquietud entre los empresarios e inversores con los que se reunieron estuvo vinculada con la continuidad política del programa económico.

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“Me sorprendió el interés en Argentina, había muchos inversores. Y también me sorprendió que el principal cuestionamiento o temor de los inversores no pasara por alguna cuestión puntual del plan económico sino por la política, por la posibilidad de sostener este rumbo en el tiempo. Lo político fue lo que prevaleció en las conversaciones con inversores”, señaló al programa No vale arrugar.

En ese sentido, el gobernador destacó la composición de la delegación argentina en Francia. “Fue muy llamativo el hecho de que en una comitiva nacional se hayan sumado 14 gobernadores, de alguna manera planteando que el norte no se toca. Frente a la incertidumbre fue una cuestión bastante contundente”, dijo.

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El dirigente del PRO se refirió al debate por la reforma electoral que impulsa el oficialismo nacional y respaldó la eliminación de las PASO. En ese punto, puso el foco en la cantidad de convocatorias electorales que podrían concentrarse el próximo año entre comicios provinciales, legislativos y nacionales.

El presidente Javier Milei en Paris en un encuentro con gobernadores aliados

“Yo creo que en este momento, donde hay tanta grieta entre la ciudadanía y la política, obligar a la gente a ir a votar cinco veces en algunos casos durante 2027 es tirar demasiado de la piola”, afirmó.

Frigerio insistió con ese argumento y aludió a la participación en los últimos comicios. “Yo creo que no están las condiciones dadas como para que la ciudadanía vaya cinco domingos de 2027 a votar, sobre todo porque en las últimas elecciones votó poco más del 60%, y recordemos que votar es obligatorio”, expresó.

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Para el gobernador entrerriano, el debate debe contemplar el deterioro del vínculo entre la dirigencia y los votantes. “La política tiene que volver a escuchar a la gente. Parte de la reconciliación con la gente es que la política no esté todo el tiempo hablando de elecciones”, sostuvo.

No obstante, el mandatario indicó que no existió una reunión formal entre todos los gobernadores para tratar ese asunto, aunque reconoció que el tema sobrevoló en conversaciones informales.

Frigerio, al igual que otros gobernadores, mantuvo contactos con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para abordar la iniciativa. Según explicó, el eventual avance de la reforma electoral también está ligado a las negociaciones sobre acuerdos políticos para 2027.

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“Hay otras cuestiones que se empiezan lentamente a discutir en algunas provincias respecto a cómo van a ir en la elección del año que viene, si en acuerdo o no con el gobierno. Así que yo creo que también eso forma parte de una discusión y me parece que se van a ir destrabando ambas cosas a la vez. Es una suposición”, analizó.

Por otro lado, el gobernador defendió el rumbo fiscal y económico de la administración nacional. En ese sentido, afirmó que la Argentina arrastra dos obstáculos estructurales que limitaron su expansión durante décadas.

“Argentina tuvo dos restricciones para crecer durante el último medio siglo: el déficit de las cuentas públicas y la restricción externa. Esto ha sido una constante y en estos dos aspectos se ha avanzado muchísimo”, planteó y destacó que el país ahora tiene superávit y logró acumular reservas.

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