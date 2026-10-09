Luego del fallo de la Corte que impacta en la Ley de Tierras, el Gobierno asegura que la oposición no tiene los votos para derogar el DNU 70

Eduardo "Lule" Menem, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Martín Menem en el palco del Senado

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El oficialismo de La Libertad Avanza es muy optimista y cree que la oposición no logrará el quórum para sesionar en la Cámara de Diputados el próximo 15 de octubre, cuando pretende tratar y derogar el DNU 70/2023. La expectativa positiva creció luego de conocerse que la Corte Suprema suspendió este viernes el artículo del megadecreto que derogaba la Ley de Tierras, por lo que se restablecieron los límites sobre la venta de tierras rurales a extranjeros.

La decisión del Máximo Tribunal coincide temporalmente con las gestiones que está realizando la Casa Rosada para dar de baja la pretensión de la oposición de derogar el DNU 70, algo a lo que aspira desde el momento mismo en el que fue publicado —diciembre de 2023—, pero que no consiguió apoyo de bloques provinciales y aliados que son fundamentales para conseguir la mayoría absoluta.

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Esta iniciativa de la oposición más dura había vuelto a tener alguna posibilidad luego de que la Corte rechazara la judicialización del artículo 154 del DNU por parte del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata. Los jueces alegaron que no tenían legitimación para invocar la protección de soberanía, por lo que la derogación de la Ley de Tierras había vuelto a quedar vigente. Por eso, los legisladores contrarios al Gobierno propusieron voltear la totalidad del decreto y que las restricciones volvieran a estar vigentes.

“Si eso se produce, prácticamente se cae el Gobierno”, dijo tajantemente una altísima fuente de la Casa Rosada a Infobae. Y es que la medida resulta la base de la desregulación económica que inició la administración nacional que comanda Javier Milei. En total, la normativa contempla 366 artículos con derogaciones en leyes varias y nuevas reglamentaciones.

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Parte del ala política del Gobierno

Como el artículo 154 del DNU se trata de un proceso colectivo, la Corte debió resolver primero el caso del CECIM, pero una organización ambiental (Asociación Civil Árbol de Pie) también había judicializado esa misma cuestión bajo un argumento diferente: se invocaba el derecho a un ambiente sano. Finalmente, esta mañana se conoció que el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar interina hasta que los tribunales inferiores analicen la cuestión.

Esto le da tiempo al oficialismo para resolver la cuestión de la Ley de Tierras por una vía política. Es por ese mismo motivo que hay bloques aliados que ya les comunicaron a los espacios más opositores que no darán número para el quórum. “Está realmente muy difícil”, se sinceró uno de los diputados que más se está moviendo para que el DNU 70 sea tratado en sesión y sea volteado.

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Como lo adelantó Infobae la semana pasada, el oficialismo ya había desplegado una estrategia para separar la discusión de la Ley de Tierras de la del DNU y, así, darles una vía de escape a los aliados que no tienen intención de anular el megadecreto desregulador. Esta decisión implicaba revivir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e incluir la limitación de la venta de terrenos rurales a extranjeros nuevamente. Se trata de una postura contraria a la que tenían meses atrás, cuando buscaban desregularlo por completo. Pero la presión social por no reducir las restricciones hizo que el oficialismo cediera.

Ayer se conoció la convocatoria de ese proyecto a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. “Con eso algunos de los aliados se nos bajaron. Nosotros ya estábamos sin número antes de eso, así que después de conocer esa noticia el panorama se hizo más difícil”, comentó a Infobae uno de los legisladores opositores.

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A esta altura, quienes siguen pujando por la realización de la sesión del 15 de octubre comenzaron a proponer que se saque el DNU 70 del temario. El objetivo es que ese tema no impida que se consiga quórum y que se puedan votar en el recinto los proyectos de Discapacidad y de Morosidad.

En la Casa Rosada reaccionaron con alivio a la noticia de la Corte Suprema. “Nos saca un quilombo de encima”, afirmó un funcionario de primera línea con despacho en Balcarce 50. Aunque no veían que fuera a prosperar la avanzada opositora, les configuraba un escollo de cara a otras negociaciones significativas que el oficialismo debe encarar en ambas cámaras del Congreso.

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El ala política del Gobierno intenta sumar votos para dos de sus iniciativas prioritarias: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027.

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La estrategia del Ejecutivo para la reforma política no pasa por un entendimiento colectivo con los 13 gobernadores que viajaron a Francia. En cambio, la Casa Rosada optará por una negociación caso por caso, atendiendo los reclamos, las necesidades electorales y el peso parlamentario de cada distrito.

Santilli tendrá a cargo profundizar esos contactos individuales, tanto con los mandatarios provinciales como con los enviados del PRO, con quienes se mantienen reuniones periódicas cada dos semanas en la Casa Rosada. La semana pasada ese encuentro estuvo en riesgo por tensiones entre el partido fundado por Mauricio Macri y el Ejecutivo, aunque finalmente se concretó.

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La eliminación de las PASO figura como el punto de mayor resistencia, porque concentra objeciones incluso dentro del propio arco aliado. Por eso, en el oficialismo no descartan aceptar una contrapropuesta que permita construir un texto de consenso. Algunos dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) aseguran que los votos ya están, aunque voces internas expresan dudas sobre esa certeza.