La comunidad judía realizó un acto por el 7 de octubre: “El odio que nos ataca no entiende de fronteras”

Los presidentes de AMISA, Osvaldo Armoza, y DAIA, Mauro Berenstein; la diputada Sabrina Ajmechet; el titular de OSA, Federico Nemetsky, y la embajadora de Israel, Ahuva Spieler

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Debajo de las vías del ferrocarril San Martín, entre las estaciones de Villa Urquiza y Palermo, rodeada de edificios corporativos y en el pulmón de una cuadra porteña cualquiera, alejada del caos habitual de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra una plaza que desde ahora llevará para siempre el nombre de “Familia Bibas”, una de las tantas que fueron secuestradas y posteriormente asesinadas por Hamás durante los ataques sobre Israel del 7 de octubre del 2023.

Al cumplirse tres años de aquella masacre, la comunidad judía se reunió en ese lugar, situado entre las calles Fitz Roy, Vera, Humboldt y Juan Ramírez de Velasco, para recordar a todas las víctimas y sobrevivientes del salvaje atentado.

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Cientos de familias llegaron al sitio pasadas las 18 para asistir al acto organizado por AMIA, DAIA y OSA, a pesar de las condiciones climáticas y de las reprogramaciones: originalmente, el evento se iba a realizar el miércoles, fecha exacta del aniversario, pero se postergó un día por la lluvia.

La oradora principal fue la nueva embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef, quien ya había encabezado un homenaje en el Palacio Libertad, en el que le agradeció a la administración de Javier Milei el apoyo en la lucha contra el antisemitismo.

Cientos de personas participaron del acto

“A partir de esta dolorosa jornada, asistimos a la reaparición de un fenómeno tan antiguo como nefasto: se reavivó un antisemitismo que siempre estuvo allí latente, que encontró en esta tragedia la excusa perfecta para manifestarse de sus peores formas. En ciudades, universidades y plazas de todo el mundo, las comunidades judías y los israelíes en la diáspora comenzaron a sentir el peso de este flagelo histórico, confirmando que el odio que nos ataca no entiende de fronteras”, exclamó la diplomática.

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Las declaraciones se dieron luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunciara que junto a la AMIA analizan realizar una demanda ante un organismo internacional por el atentado a la mutual.

Tal como precisó este medio, una posibilidad es acudir a la Corte Internacional de Justicia con una denuncia contra la República Islámica de Irán.

“Es por eso que la respuesta ante esta amenaza global necesita también de una firmeza frente a quienes pretenden intimidarnos y silenciarnos. Debemos alzar la voz con más fuerza que nunca. Es precisamente bajo esa urgencia que apareció otro desafío, en un mundo en el que hay algunos medios, ámbitos académicos y espacios comunes, el terrorismo comenzó a ser relativizado e incluso legitimado“, agregó.

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En la plazoleta, en cada columna se colocaron QRs que contenían la información sobre los integrantes de la familia que murieron en manos de la organización extremista en la Franja de Gaza.

Detrás de los bancos de cemento, en el centro del pequeño espacio de recreación, se levantó un escenario con una pantalla y un atril en el que habló la representante diplomática.

En tanto, en nombre de las tres instituciones que organizaron el acto, tomó la palabra Federico Nemetsky, presidente de la Organización Sionista Argentina, quien remarcó la ironía de que una plaza, “que debe ser un lugar para la vida, para el disfrute, para que niños y adultos disfruten”, termine siendo el sitio en honor a los asesinados en el ataque terrorista.

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Nemetsky fue uno de los oradores principales

“Hoy estamos acá porque hubo vidas, demasiadas vidas, a las que no dejaron continuar. Esa es la contradicción profunda que atraviesa este acto en este momento. Nosotros no tendríamos que estar acá, no tendría que existir este acto, no tendríamos que estar conmemorando el tercer aniversario del 7 de octubre”, señaló.

Unos minutos más tarde tomó el micrófono Iair Horn, uno de los cientos de civiles que fueron secuestrados y liberados, en su caso, luego de estar casi 500 días en cautiverio.

Fue oradora también Silvia Cunio, madre de los hermanos David y Ariel Cunio, quienes fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz. Y Eyal Nachman, padre de Ilay, un joven de 23 años que murió defendiendo a sus amigos cerca del festival de música Nova.

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La familia Bibas es un símbolo mundial de dolor y resistencia. Shiri Bibas (32 años), la madre, fue asesinada en cautiverio. Ariel Bibas (4 años), el hijo mayor, sufrió el mismo destino, igual que su hermano, Kfir Bibas (9 meses), el rehén más joven de la masacre terrorista del 7 de octubre. El padre de la familia, Yarden, permaneció 484 días secuestrado hasta que fue liberado el 1° de febrero de 2025.

En la conmemoración también hubo un espacio musical, a cargo de un grupo de adolescentes de Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA).

Al comienzo del acto, el jazán Álvaro Navarro y su hija Magalí cantaron el Himno Nacional Argentino y el Hatikvá, el Himno del Estado de Israel.

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