El Gobierno oficializó la salida de la ex subsecretaria de Trabajo y nombró a su reemplazo

Claudia Testa y Mariano Sartoris

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El Gobierno aceptó la renuncia de Claudia Testa a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y designó en su lugar a Mariano Sartoris, tras anunciarse el comienzo de un proceso de reestructuración del Ministerio de Capital Humano. Los cambios quedaron asentados en el Decreto N° 1150/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida rige desde el 5 de octubre para la salida de Testa, quien se desempeñaba como subsecretaria dentro de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

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“Desígnase, a partir del 6 de octubre de 2026, en el cargo de subsecretario de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano al abogado Mariano Mauro Sartoris”, indicaron en el documento.

Previo a la designación, el nuevo subsecretario de Trabajo se encontraba a cargo de la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, también bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Claudia Testa fue promovida por Julio Cordero a fines de 2024 para la Subsecretaría de Trabajo

El cambio había sido definido días atrás dentro del Ministerio de Capital Humano. De acuerdo con las fuentes oficiales a las que accedió Infobae, el proceso fue enmarcado en una reorganización interna de la cartera conducida por Pettovello. “La gente en la que más confía la ministra es la que ocupa los cargos”, señalaron.

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Al mismo tiempo que indicaron que la decisión no suponía un cuestionamiento a la funcionaria saliente, describieron a Sartoris como un abogado que contaba con la extrema confianza de la titular de la cartera.

De hecho, precisaron que, para desginarlo como subsecretario Legal, se consideró la “trayectoria profesional en el ámbito del Derecho” de Sartoris. También señalaron que su experiencia en los sectores público y privado le permitiría afrontar las tareas del área, que trabaja junto a otros organismos estatales y revisa la validez jurídica de las iniciativas impulsadas por el Ministerio.

Antes de incorporarse al Gobierno nacional, el nuevo subsecretario de Trabajo tuvo funciones en la administración de la Ciudad de Buenos Aires y trabajó en el ámbito de las relaciones laborales de la Cámara de Diputados.

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De esta manera, se convertirá en el sexto funcionario en asumir la titularidad del área, puesto que, antes de Testa estuvieron Martín Huidobro, quien dejó el cargo en octubre de 2024, y previamente Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, los tres abogados vinculados al ex secretario de Trabajo Jorge Triaca. Respecto a la trayectoria de Testa en la Subsecretaría de Trabajo, inició a fines de noviembre de 2024, impulsada por el secretario del área, Julio Cordero. Hasta ese momento, se había desempeñado como directora general de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que había accedido durante la gestión del entonces secretario de Trabajo porteño Ezequiel Jarvis. PUBLICIDAD Si bien no era identificada como un cuadro técnico del PRO, su experiencia en la administración pública y sus vínculos con referentes sindicales y empresariales fueron factores considerados para su incorporación. Por este motivo, Cordero promovió su pase desde la Ciudad a la Nación luego de haber trabajado con ella junto a Jarvis. Además, su llegada contó con la aceptación en sectores del sindicalismo dialoguista: antes de incorporarse al Gobierno porteño, Testa había integrado el equipo de abogados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), encabezada por Gerardo Martínez. Durante su gestión, la ex subsecretaria laboral concentró responsabilidades vinculadas con las negociaciones salariales y la actualización de convenios colectivos de trabajo. También estuvo a cargo de manera transitoria de la Dirección de Asociaciones Sindicales mientras su titular, Claudio Aquino, permaneció fuera de la gestión. Esa situación se mantuvo hasta julio, cuando fue designado Ramiro Cherñetz, un abogado procedente del sector empresarial. PUBLICIDAD Compartir nota: