Política

Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa

La funcionaria secundaba a Julio Cordero, secretario de Trabajo, desde fines de 2024 y provenía del área laboral del gobierno porteño. Quién será su reemplazante en un cargo clave para empresarios y sindicalistas

Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo de Julio Cordero
Claudia Testa, la funcionaria saliente, con el secretario de Trabajo, Julio Cordero
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Como parte de una “restructuración administrativa”, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, y designó en su lugar al abogado Mariano Sartoris, un abogado de su confianza que ya se desempeñaba en el área laboral.

“La gente en la que más confía la ministra es la que va a ocupar los cargos”, afirmaron a Infobae fuentes oficiales tras confirmar el alejamiento de la funcionaria, aunque aclararon que la decisión de Pettovello no implica un cuestionamiento a Testa sino que responde a “un proceso de reestructuración de todo el ministerio”.

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Sartoris, el sucesor de Testa, había sido subsecretario Administrativo en la Secretaría de Trabajo y en junio pasado, tras la absorción de las áreas jurídicas y administrativas por parte de Capital Humano, fue designado subsecretario Legal del ministerio. Es una persona de extrema confianza de Pettovello.

Sandra Pettovello y Julio Cordero
La ministra Sandra Pettovello y el secretario Julio Cordero

Testa fue designada subsecretaria de Trabajo a fines de noviembre de 2024 promovida por Julio Cordero, el titular del área, y hasta entonces era directora general de Relaciones Laborales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, adonde había sido ascendida por el ex secretario de Trabajo porteño Ezequiel Jarvis, aunque no era reconocida como un cuadro técnico del PRO.

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Como informó en su momento Infobae, en su nombramiento pesó la gran experiencia en la gestión y sus fluidas relaciones con sindicalistas y empresarios.

Cordero fue el principal promotor del pase de Testa de Ciudad a Nación: ya la conocía por sus tareas junto con Jarvis y, además, contó con un guiño del sindicalismo dialoguista: antes de llegar al gobierno porteño, integró el equipo de abogados de la UOCRA.

Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo de Julio Cordero
Claudia Testa provenía del gobierno porteño, pero no era reconocida como un cuadro del PRO

Sartoris es el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa estuvieron en ese puesto Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue echado en octubre de 2024. Antes de él pasaron por allí Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal. En los últimos 3 casos, se trata de abogados vinculados con Jorge Triaca, el referente laboral del PRO.

En los hechos, Testa fue acumulando muchas tareas y responsabilidades a lo largo de su gestión, con particular dedicación a las negociaciones salariales y a la renovación de los convenios colectivos de trabajo.

Además, la funcionaria saliente se encargó de pilotear la Dirección de Asociaciones Sindicales durante el año en que su titular, Claudio Aquino, fue apartado de la gestión, hasta que en julio pasado Pettovello nombró allí a Ramiro Cherñetz, un abogado del sector empresarial.

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