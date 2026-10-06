“Operativo seducción”: los Milei planifican visitas a las provincias y se acercan a los gobernadores aliados

Javier Milei, Karina Milei y Diego Santilli en el búnker de LLA en 2025. REUTERS/Cristina Sille

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El Gobierno se encuentra en semanas clave en su objetivo de conseguir los votos para aprobar la Reforma Política y el Presupuesto 2027. Lo reconocieron los funcionarios de primera línea que viajaron la semana pasada a París con 13 gobernadores. Si bien no se trazó el mismo panorama para todos ellos, a muchos se les ratificó que por estos días habrá demostraciones concretas para cerrar acuerdos políticos de cara al próximo año.

Con ello, los integrantes del Gabinete planean reducir la incertidumbre que pesa sobre el mercado y demostrarles que hay una alianza táctica con mandatarios de provincias aliadas que les permitiría aprobar la suspensión de las PASO y la planificación presupuestaria. En retribución, a los jefes provinciales se les recompensaría con una competencia “mermada” que les permitiría retener el poder en sus respectivos distritos.

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Javier Milei y Karina Milei en 2025. REUTERS/Cristina Sille

Este martes se materializará la primera actividad que busca ir en ese sentido. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asistirán a la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en la Puna, encuadrada en el marco de una inversión del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). También viajarán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Medios, Fabián Fernández.

El dato político es que la comitiva será recibida por los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). La actividad resulta una forma de visibilizar los efectos económicos del RIGI, pero al mismo tiempo es una excusa para mostrarse con estos dos mandatarios, quienes no ven con malos ojos un entendimiento político-electoral con la Casa Rosada.

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Infobae pudo saber por fuentes del entorno de Sáenz que el acuerdo electoral aún no está, pero que el gobernador “lo estaría pidiendo”. “Creo que lo van a decidir más cerca del llamado a la elección con números de encuestas”, amplían.

Milei - Gobernadores / Argentina week Paris

En esa provincia se da una situación particular: el oficialismo local tiene una aprobación suficiente como para pensar que tiene chances de reelegirse, pero Sáenz todavía no sabe si puede presentarse para una reelección porque impulsó en 2021 una reforma constitucional que limita los mandatos, y sus adversarios argumentan que su primer período (2019-2023) ya debe contarse bajo ese límite. De ser así, se le impediría volver a competir en 2027.

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Sobre todas las cosas, en Salta se da la particularidad de que hay una figura libertaria que tiene conocimiento en la provincia y que mide bien. Se trata de Emilia Orozco, que el año pasado fue elegida como senadora nacional y tres años atrás como diputada nacional. Aún así, ha tenido reprimendas al interior del armado político producto de declaraciones suyas contra Sáenz que friccionaron el vínculo entre la gobernación y la Casa Rosada. Se trata de una figura con peso en el Congreso, ya que tiene a los diputados nacionales Pablo Outes, Yolanda Vega y Bernardo Biella, así como a la senadora nacional Flavia Royon.

Así, el encuentro ocurrirá mientras el Gobierno nacional negocia una reforma electoral que busca eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y analiza alianzas para 2027. No está previsto si habrá algún tipo de anuncio al terminar la jornada, pero se prevé que las conversaciones con ambas provincias comiencen a encaminarse.

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La actividad comenzará a las 9:20 con la llegada al Salar del Hombre Muerto y, diez minutos después, se realizará el acto inaugural. Allí se firmará un memorándum de entendimiento para las etapas III y IV del proyecto, que aspira a una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio. A las 10 está prevista la presentación del informe final de obra y la inauguración formal de la planta. Participarán Sáenz, Jalil, el embajador de Corea del Sur, Lee Chong Hwa, y el director ejecutivo de POSCO Holdings, Chang In-hwa.

Karina Milei y Gustavo Sáenz

La visita motivó la postergación de la reunión oficial denominada Mesa Política, cuya nueva fecha todavía no fue comunicada. La agenda en Salta coincide con versiones sobre el desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de las elecciones nacionales. El ministro de Gobierno y Justicia salteño, Ignacio Jarsún, confirmó que la provincia celebrará en 2027 una elección separada que se prevé para mayo.

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Por su parte, el presidente Javier Milei realizará hasta diciembre una gira por nueve provincias y volverá a recorrer diferentes sitios de la provincia de Buenos Aires, todas apariciones que tienen como excusa la visita de proyectos incorporados al RIGI, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, con el objetivo de exhibir inversiones y actividad productiva.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada y del partido nacional de La Libertad Avanza, las provincias seleccionadas en un principio son las siguientes: Catamarca, Salta, San Juan, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. La agenda presidencial incluirá esos distritos, además de un nuevo paso por la provincia de Buenos Aires.

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Los primeros 23 proyectos aprobados bajo el régimen comprometían USD 49.766 millones de inversión y una proyección de 108.450 empleos directos e indirectos. Doce pertenecen a la minería, siete al petróleo y gas, dos a la energía eléctrica, uno a la siderurgia y uno a infraestructura. A esas iniciativas se sumaron anuncios y aprobaciones realizados en París. Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén obtuvieron el ingreso al RIGI para el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, con un desembolso de USD 12.400 millones previsto para 25 años.

El primer antecedente de la gira presidencial ocurrió hace dos semanas en Bahía Blanca, antes del viaje de Milei a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego a París para la Argentina Week. Allí recorrió las plantas de Compañía Mega, Louis Dreyfus Company y Fértil Pampa. Se trata de una ciudad en donde La Libertad Avanza tiene altísimas chances de ganar el año próximo. Eso mismo no puede decirse de todas las provincias donde hay un RIGI aplicado.

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A excepción de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, Milei mantiene una relación fluida con los jefes provinciales de los distritos incluidos en el itinerario.

Sáenz, Jalil, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el de Río Negro, Alberto Weretilneck; el de Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa; el de Jujuy, Carlos Sadir; y el de Mendoza, Alfredo Cornejo, participaron del viaje oficial a París. Milei se reunió allí con ellos, en una instancia que el Gobierno considera relevante para reunir apoyos legislativos a la reforma electoral. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no viajaron a Francia, pero han tenido encuentros presenciales en la Casa Rosada.

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