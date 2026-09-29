Economía

Una distribuidora de golosinas relacionada con Diarco despidió al menos a 53 empleados en Esteban Echeverría

La firma Potigian desvinculó a 53 trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio en su centro de distribución de la localidad de 9 de Abril. Estiman que hubo otros 42 despedidos lo que llevaría la cifra total a 95

Potigian, un centro de distribución de golosinas
La cifra de 53 despidos de trabajadores mercantiles fue confirmada por el sindicato. (Captura de pantalla)
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La distribuidora de golosinas Potigian despidió al menos a 53 trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio en su centro de distribución de la localidad de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, según confirmaron fuentes sindicales. Los telegramas fueron recibidos el lunes, durante el feriado Día del Empleado de Comercio, y el gremio realizó una protesta para pedir las reincorporaciones. Otros 42 despidos no pudieron ser confirmados por este medio, pero personas con conocimiento de los problemas de la empresa estimaron ese número.

Potigian es parte del Grupo Goldfarb, el conglomerado empresario que incluye al mayorista Diarco. La situación de los despidos fue tratada este martes en una audiencia ante la Delegación Lomas de Zamora del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Según informó Carlos Rodríguez, dirigente del sindicato mercantil de Lomas de Zamora, la cartera laboral podría dictar la conciliación obligatoria.

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Protesta en Esteban Echeverría

Los 53 cesanteados son afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio. El gremio rechazó las notificaciones de despido y se movilizó frente al establecimiento situado en San Juan 1820, en la localidad de 9 de Abril.

La protesta tuvo como eje el pedido de que la empresa deje sin efecto las desvinculaciones. La cifra de 53 despidos de trabajadores mercantiles fue confirmada por el sindicato, mientras que no hubo confirmación sobre otras posibles cesantías que podrían alcanzar a afiliados de Camioneros. Se estima que fueron 42 desvinculaciones más.

La eventual aplicación de la conciliación obligatoria abriría una instancia de negociación entre la compañía y la organización gremial, con el objetivo de discutir la continuidad laboral de los empleados afectados.

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Personas con banderas celestes y blancas junto a carteles con los nombres Potigian y Comercio Lomas frente a un depósito industrial
Integrantes del sindicato de comercio protestan por despidos frente al centro de distribución de la empresa Potigian en la localidad de 9 de Abril, Esteban Echeverría.

La empresa vinculó las cesantías con la pérdida de un contrato

Durante la audiencia, representantes de Potigian justificaron los despidos por la caída de un contrato de distribución destinado a cadenas de estaciones de servicio, según se trató en el encuentro ante la autoridad laboral. Ese servicio forma parte de una de las áreas de actividad que la empresa identifica en su presentación corporativa.

La explicación empresaria se dio en el marco del reclamo gremial para que se reviertan las desvinculaciones. El Sindicato de Empleados de Comercio rechazó los telegramas y sostuvo su pedido de reincorporación de los trabajadores afectados, cuya situación quedó bajo discusión en la instancia administrativa.

La posible conciliación obligatoria es una herramienta prevista para conflictos laborales que puede suspender las medidas de fuerza y las decisiones patronales mientras las partes negocian. Hasta el momento, no se informó públicamente si el Ministerio de Trabajo bonaerense ya formalizó esa medida ni cuáles serán los próximos plazos del expediente.

La empresa desarrolla tareas de distribución y logística para comercios y estaciones de servicio de distintas marcas. De acuerdo con la información que publica la compañía, su red alcanza a más de 2.000 estaciones de servicio, 2.900 kioscos, 1.700 autoservicios orientales y otros 1.000 comercios. En ese contexto, la pérdida del contrato fue el argumento presentado por la firma para explicar las 53 cesantías confirmadas.

Un gigante del consumo

Potigian, que forma parte del Grupo Goldfarb, se dedica a la distribución mayorista de golosinas, cigarrillos, alimentos y otros productos. La compañía informa que opera como proveedor y operador logístico de las cadenas de estaciones de servicio Full YPF, Shell, Axion y Puma en todo el país.

La empresa también señala que abastece de manera semanal a más de 2.000 estaciones de servicio, además de kioscos, autoservicios y otros comercios. Su centro de distribución funciona en el predio de Esteban Echeverría donde se produjo el conflicto.

La firma informa, además, que cuenta con 60 vehículos de reparto y 14.500 posiciones de depósito. Esos datos permiten dimensionar la escala de las operaciones que realiza desde su estructura logística, que incluye el establecimiento donde se concentró el reclamo de los empleados despedidos.

Infobae contactó a ejecutivos del grupo empresario para conocer su posición sobre las desvinculaciones, pero no quisieron hacer declaraciones.

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