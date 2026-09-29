Jornada financiera: el riesgo país bajó y se acercó a los 600 puntos, pero la Bolsa porteña cayó por octava rueda seguida

El riesgo país argentino rompió una racha de once ruedas en alza.

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Los activos argentinos se movieron dispares, tras una serie muy negativa condicionada por la volatilidad del exterior -con presión alcista de las tasas de interés- y factores domésticos, como datos débiles de actividad económica.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió una leve suba inicial y restó al cierre 0,6%, en los 2.782.561 puntos, para extender una serie negativa de ocho ruedas consecutivas en el cual el panel líder resignó un 9,1 por ciento.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hubo números mixtos. Las pérdidas más amplias fueron para Satellogic (-7,4%), Bioceres (-3,5%) y Cresud (-2,3%). También cedieron las acciones de empresas del rubro energía, como YPF (-1,9%, a USD 50,34) y Vista Energy (-0,3%).

Mucho más consistente fue el rebote de los títulos públicos argentinos, que interrumpieron una racha negativa de once ruedas seguidas, aunque el riesgo país se mantuvo aún sobre los 600 puntos básicos.

Los bonos Globales de Argentina mejoraron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan retrocedió 19 unidades para la Argentina, en los 607 puntos básicos. Este indicador tocó el lunes los 642 puntos al promediar la sesión, su nivel más alto en 2026.

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Las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU volvieron a subir. El bono del Tesoro a diez años rindió 5,26% anual, un máximo desde 2007, mientras que el Treasury a 30 años alcanzó el 5,59%, máximo desde 2004.

Los precios del crudo operaron con baja próxima al 3%, mientras los inversores se centraban en la persistente preocupación por la interrupción del suministro en Oriente Medio provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y en los indicios de recuperación de las exportaciones de crudo de la región.

Los futuros del Brent para noviembre bajaron 2,7%, a USD 102,40 el barril, mientras que el WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos) restaba 3,8%, a 89,11 dólares. Ambos referenciales se encaminan a ganancias mensuales cercanas al 14% y el 6%, respectivamente.

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Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, puntualizó que las bolsas de Nueva York mostraron un comportamiento dispar e inestable durante la jornada del martes, con los inversores sopesando el continuo incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. La persistente suba en la rentabilidad de la deuda soberana de EEUU se vio compensada en parte por el retroceso en los precios internacionales del petróleo y novedades mixtas en el sector tecnológico".

“En la plaza financiera local, la deuda soberana en dólares logró interrumpir la inercia vendedora y tuvo una recuperación parcial, permitiendo que el indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan cediera cerca de 20 puntos básicos para cortar una racha de once subas consecutivas, aunque manteniéndose holgadamente por encima de los 600 puntos básicos. En contraste, la renta variable extendió la baja”, añadió Villacorta.

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“El endurecimiento en los rendimientos de la deuda soberana a largo plazo continuará ejerciendo un peso considerable sobre la valoración de los activos de riesgo. La disparidad entre los discursos de la Fed y la debilidad en los datos macroeconómicos sugiere que el margen de maniobra para los bancos centrales se ha vuelto sumamente estrecho ante la persistencia inflacionaria”, estimó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

Bajó el dólar y el BCRA compró USD 70 millones

Con un excepcional monto operado por USD 846,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista volvió a ser negociado con leve baja de 2,50 pesos o 0,2%, a 1.522 pesos.

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“A partir del mediodía comenzó a cargarse fuertemente la pantalla de ofertas, lo que le permitió descomprimir por momentos hasta $1.523, donde encontró soporte y volvió a recuperar apenas algunos puntos. Ya sobre la última media hora, rompió ese piso de $1.523″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

A falta de solo una rueda operativa en septiembre, el tipo de cambio oficial anota un incremento de 13,50 pesos o 0,9 por ciento. A la vez, en 2025 la divisa comercial sube 67 pesos o 4,6 por ciento.

Este mes la devaluación volvería a perder contra la inflación, un “ancla cambiaria” posible por una extensión del período de liquidaciones del agro y derivados, un importante remanente de liquidaciones de Obligaciones Negociables, lo que se refleja en volúmenes récord en el spot.

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A la vez, las presiones alcistas para el dólar se disipan por el bajo ritmo de compras a manos del BCRA y la renovación de vencimientos de deuda en pesos que mantiene escasa liquidez en en la plaza.

La autoridad monetaria fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.918,07 pesos. El dólar mayorista quedó a 396,07 pesos o 26% de ese límite de flotación, una brecha cercana a máximos en 17 meses (el 22 de septiembre fue de 26,1%).

El dólar al público permaneció sin variantes, a $1.545 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financiaras el dólar minorista promedió $1.543,93 para la venta y $1.492,37 para la compra. El dólar blue cedió cinco pesos o 0,3%, a 1.560 pesos.

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El Banco Central absorbió USD 70 millones con su intervención cambiaria, un saldo relevante que representó el 8,3% de la oferta spot. Las compras oficiales en septiembre ascienden a 383 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas retrocedieron en USD 494 millones, a USD 47.482 millones, un piso desde el 1 de julio.

A las compras del Central y la suba del oro (+1%, a USD 4.210,60 la onza), se le descontaron a reservas unos USD 140 millones por pagos de deuda al BID y el Club de París, más la salida de depósitos de cartera propia de los bancos, movimientos técnicos habituales a fin de mes y que se revertirán en el inicio de octubre.

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