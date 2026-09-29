El kirchnerismo suma presión para centralizar la discusión electoral en CFK y condiciona el armado del PJ

Según precisó Máximo Kirchner, CFK tiene voluntad de ser candidata a presidenta en el 2027 (REUTERS/Alessia Maccioni)

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“Desde el día que inició el camino de la ONU, tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos que entienden que ella puede ser nuevamente”. La definición no da lugar a dudas. Máximo Kirchner reveló en Infobae al Mediodía la segunda parte del planteo que el kirchnerismo venía haciendo hace tiempo sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, que esa la decisión de la ex presidenta de tener voluntad de competir en el caso de que lo pueda hacer.

Hasta el momento, tanto el líder de La Cámpora como varios dirigentes del kirchnerismo duro, como Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Lucía Cámpora, Oscar Parrilli o Sergio Berni, entre otros, venían repitiendo su intención de que la ex presidenta sea la candidata del peronismo en el 2027. Pero desde ayer lo que quedó en claro es que la ex mandataria tiene la voluntad de ser y agotará todos los caminos posibles para lograrlo.

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“Si Cristina no está en la boleta, el peronismo pierde mucha competitividad. Su capacidad electoral está vista. Fue tres veces en una boleta electoral. Dos veces como presidenta y una como vicepresidenta. Junto con Juan Domingo Perón son las personas que han ido a elecciones así y han sido electas”, aseguró Kirchner. Y agregó: “Si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK”.

El principal y gran limitante sobre ese objetivo es la prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida que pesa sobre la ex mandataria en la condena de la causa Vialidad. Sobre esa situación se apalancó para que sus abogados hicieran una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de que el fallo sea revisado y sea suspendida la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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El líder de La Cámpora planteó que su madre tiene la intención de ser candidata y que sin ella en la boleta, el peronismo pierde competitividad

“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, dijo CFK el 29 de julio, cuando se comunicó la presentación ante la ONU y su defensa concretó un cambio en la estrategia judicial. Ese giro tuvo, a la luz de los hechos, un anclaje electoral bien claro. La ex mandataria hará lo posible para competir el año que viene.

Los pronunciamientos del Comité no son vinculantes, pero pueden tener impacto político e institucional y suelen ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores. Si el fallo es considerado, revisado y existe una postura favorable para los intereses de CFK, esa decisión de la ONU podría generar un gran cimbronazo político en la política argentina.

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“Si Cristina es candidata, es presidenta, gana las elecciones”, dijo algunos días atrás el ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli. Su voz retrata el pensamiento que hay dentro del kirchnerismo desde hace tiempo, pero confronta con el que tiene otra parte importante del peronismo: la seguridad de que CFK es parte del pasado y que la fuerza política tiene que dar vuelta la página respecto a su ciclo político.

Con el pasar de las semanas, y ayer en su pico cumbre, debido a peso de la palabra de Máximo Kirchner, el kirchnerismo suma presión para que la ex Jefa de Estado esté en el centro de la discusión electoral del 2027. Si no puede ser candidata, al menos que tenga la mayor influencia posible en las negociaciones donde se ponen sobre la mesa la estrategia política, los lugares y los nombres en la lista, y los acuerdos provinciales.

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Axel Kicillof y Cristina Kirchner, hoy enfrentados

La semana pasada en el mundo K hicieron girar algunas encuestas que muestran a la ex presidenta con capacidad de competir electoralmente. Es decir, tiene buenos indicadores de imagen positiva y una proyección competitiva ante un eventual balotaje con Javier Milei. Esos números, además del armado político que aún conserva, le dan espalda para mantener su influencia dentro de la discusión política y electoral.

Dentro del peronismo advierten que CFK se moverá con decisión para pesar en las decisiones electorales del año que viene. La gran mayoría considera que su sector tiene que ser parte de la alternativa, pero que su nivel de influencia tiene que ser menor al de otros tiempos. Ya casi nadie quiere al kirchnerismo al mando del proyecto político del PJ. Hay un cambio de ciclo y el peronismo no puede volver a ofrecer una opción con la misma identidad que en el 2019. Esa es la reflexión que atraviesa a algunas vertientes de la coalición.

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En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay quienes piensan que CFK solo quiere condicionar el crecimiento de Axel Kicillof y tratar de ganar volumen de cara al año electoral. En el círculo más chico del Gobernador intentan neutralizar la tensión y son concretos respecto al anuncio que hizo Máximo Kirchner. “Que cada uno tenga su estrategia. Lo importante es no joder a los demás y que todo el peronismo pueda acumular”, precisaron a este medio.

La idea que tienen el kicillofismo es esquivar la interna y limitarse a seguir, al pie de la letra, la estrategia trazada en La Plata, que implica darle volumen al MDF, evitar las confrontaciones con otros sectores y seguir ampliando el mensaje de cambio, respecto al modelo de Milei, por distintas provincias del país. El futuro, por el momento, está lejos de CFK y de una construcción asociada para fortalecer la alternativa peronista en el 2027.

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