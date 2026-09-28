Máximo Kirchner aseguró que CFK tiene la voluntad de ser candidata a presidenta

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Máximo Kirchner afirmó este lunes que Cristina Fernández de Kirchner tiene “la voluntad” de ser candidata en la próximas elecciones presidenciales.

“Desde el día que inició el camino de la ONU (para revertir el fallo judicial que la condena y le impide ser candidata) creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente...”, aseguró el diputado nacional en una entrevista en Infobae al Mediodía.

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El líder de La Cámpora explicó que el esfuerzo de la expresidenta hoy está concentrado en el plano internacional: sus abogados acudieron ante organismos de la ONU para que se revise la causa por la que fue condenada y se le restituyan sus derechos políticos y civiles. “Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal”, señaló, en referencia a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Consultado sobre si Fernández de Kirchner podría presentarse como candidata por vías alternativas —dado que, según algunos juristas, el fallo solo le prohíbe asumir cargos pero no anula sus derechos electorales—, el legislador no descartó ninguna opción y subrayó: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”.

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Máximo Kirchner habla durante la entrevista con Infobae al Mediodía

Para Kirchner, la situación actual afecta la calidad del sistema democrático. “Le hace mal a la democracia argentina que tantos millones de argentinos y argentinas quieran votar a alguien y no puedan hacerlo”, sostuvo, y advirtió que eso “empieza a falsear el sistema democrático”.

La interna peronista y la falta de debate

En cuanto a la situación interna del Partido Justicialista, Kirchner reconoció que el peronismo atraviesa una fragmentación visible: existen el kirchnerismo, el kicillofismo y el sector de los gobernadores que votaron, entre otras cosas, el RIGI y la reforma laboral. Sin embargo, cargó contra quienes impulsan un perfil más pragmático sin rendir cuentas de sus resultados.

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“Si un sector del peronismo da quórum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir”, afirmó. Y añadió que, cada vez que se abre ese debate, “pareciera que uno fomenta la división”. Para el diputado, el problema de fondo es que “el pragmatismo está fuertemente relacionado con el resultado que se busca”. Además, el legislador cuestionó que, cuando su espacio intenta ir a internas para dirimir diferencias, los otros sectores no aceptan competir. “Nosotros quisimos ir a internas. Tuvimos vocación de competir”, remarcó.

Subestimó a Milei como adversario electoral

Al hablar de la derrota de 2023, el diputado hizo una autocrítica puntual: reconoció que subestimó a Javier Milei como adversario electoral. “Sí, sí, sí, creo que sí”, respondió cuando se le preguntó directamente. Aclaró, en cambio, que fue Cristina Kirchner quien advirtió tempranamente el avance del entonces candidato libertario.

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En esa línea, interpretó que Milei supo leer una hendija política: tanto el macrismo entre 2015 y 2019 como el Frente de Todos entre 2019 y 2023 habían “frustrado a la sociedad”, y el actual presidente aprovechó ese desencanto.

Sobre la capacidad de la coalición para competir sin CFK en la boleta, Kirchner fue contundente: el espacio “pierde competitividad, mucha”. Luego recordó que la exmandataria es una de las únicas dos figuras de la historia argentina —junto a Juan Domingo Perón— en haber integrado tres fórmulas presidenciales y resultar electa en todas ellas.

Al mismo tiempo, señaló que en los jóvenes y los sectores populares el respaldo a Cristina Kirchner está creciendo, incluso según medios que considera críticos al peronismo. “Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella y la casta sigue”, acusó.

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