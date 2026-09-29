El Salvador

El Salvador extiende hasta 2027 la estabilidad de las tarifas del transporte público

El decreto aprobado mantiene sin cambios los precios autorizados para los usuarios hasta el 31 de diciembre de 2027 y prevé recursos para el sistema de compensación del servicio de pasajeros

Usuarios esperan para abordar un autobús del transporte colectivo en una terminal de San Salvador, en medio de la reducción de unidades y el aumento de la demanda por servicios alternativos (Foto cortesía por PNC).
Usuarios esperan para abordar un autobús del transporte colectivo en una terminal de San Salvador, en medio de la reducción de unidades y el aumento de la demanda por servicios alternativos (Foto cortesía por PNC).
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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 para mantener la estabilidad de las tarifas del transporte público colectivo y masivo, una medida que extiende por un año más el marco legal vigente para evitar cambios en los precios autorizados a los pasajeros.

La reforma modifica la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Tipo Colectivo y Masivo, creada en diciembre de 2021.

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El decreto también prolonga hasta la misma fecha la vigencia de la inscripción de las cajas únicas registradas ante la Dirección General de Transporte Terrestre.

La norma mantendrá el esquema tarifario durante todo 2027

La iniciativa llegó a la Asamblea a petición del presidente de la República, por medio del ministro de Obras Públicas y de Transporte, Edgar Romeo Rodríguez Herrera.

En la nota remitida al Parlamento, fechada el 28 de septiembre, el funcionario pidió la aprobación del proyecto para dar continuidad a las disposiciones que buscan proteger la economía de quienes utilizan el transporte colectivo y masivo.

El texto aprobado establece que los efectos de la ley transitoria, previstos hasta el 31 de diciembre de este año, continuarán hasta el último día de 2027.

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La normativa dispone mecanismos para preservar las tarifas autorizadas y prevé una fuente de financiamiento para la compensación vinculada al servicio.

La Asamblea de El Salvador amplió hasta 2027 el régimen que controla las tarifas del transporte público colectivo y masivo. (Captura de video)
La Asamblea de El Salvador amplió hasta 2027 el régimen que controla las tarifas del transporte público colectivo y masivo. (Captura de video)

La propuesta sostiene que la extensión apunta a garantizar que el transporte de pasajeros mantenga condiciones de continuidad, regularidad y uniformidad, sin modificar los precios habilitados para los usuarios.

Las cajas únicas conservarán su inscripción hasta fin de 2027

Uno de los artículos de la reforma modifica el artículo 17-A de la legislación vigente y extiende la validez de las cajas únicas inscritas en el Registro de Caja Única de la Dirección General de Transporte Terrestre hasta el 31 de diciembre de 2027.

Ese registro forma parte del esquema contemplado por la ley para el funcionamiento del sistema de compensación destinado al transporte público. La prolongación de la inscripción busca mantener vigente la herramienta administrativa durante el nuevo período de aplicación de la norma.

La reforma entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial, según el artículo final del decreto aprobado por la Asamblea Legislativa.

La ley fue creada en 2021 y ya acumula tres extensiones

Rutas de transporte colectivo de El Salvador regresan al centro de San Salvador./ Cortesía
Rutas de transporte colectivo de El Salvador regresan al centro de San Salvador./ Cortesía

La Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Tipo Colectivo y Masivo fue aprobada mediante el Decreto Legislativo 257, del 22 de diciembre de 2021, y publicada al día siguiente en el Diario Oficial. En su versión inicial, la vigencia llegaba hasta el 31 de diciembre de 2022.

Desde entonces, el Parlamento aprobó nuevas prórrogas mediante los decretos legislativos 617, de diciembre de 2022; 1000, de abril de 2024; y 387, de agosto de 2025. Con la decisión adoptada este martes, el régimen de estabilización tarifaria se mantendrá vigente hasta finales de 2027.

La documentación enviada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte señala que la continuidad de la normativa responde al interés de mantener la protección económica de las personas que usan el transporte público de pasajeros.

Crisis en el transporte

El aumento del diésel y el atraso en el pago de la compensación económica han llevado al transporte público salvadoreño a una situación de presión financiera que, según empresarios del sector, amenaza con reducir aún más la cantidad de unidades en circulación.

Este mes la Mesa Nacional del Transporte pidió al Gobierno instalar un espacio de diálogo para buscar medidas que reduzcan las pérdidas operativas.

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