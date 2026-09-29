Milei se pone al frente del vínculo con los aliados y el Gobierno juega su bala de plata en el viaje a París

La cúpula libertaria se reunirá con los representantes provinciales en Francia

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Con el proyecto todavía frenado en el Senado y diferencias con los aliados sobre el formato que se debería adoptar, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reunirán a 13 gobernadores en París para tratar de avanzar con un acuerdo en torno al Presupuesto 2027 y a la reforma política, que tiene a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como principal punto de conflicto.

Si bien todavía se estaba organizando, según confirmaron a Infobae diferentes fuentes involucradas, serán dos encuentros que se llevarán adelante como parte de una agenda paralela en el marco de la Argentina Week, que se realizará entre el 30 de noviembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

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El líder libertario partirá el martes por la noche rumbo a esa ciudad y estará acompañado por una extensa comitiva integrada, además de por “El Colo”, por su hermana y secretaria general, Karina Milei; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

En un nuevo gesto de acercamiento hacia las provincias, Milei instruyó a la Cancillería a que invite especialmente a los mandatarios locales para que formen parte de la delegación oficial y un grupo de ellos, los más afines a la Casa Rosada, aceptaron.

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Milei también estará en París

Así, se sumaron al viaje Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan, y Raúl Jalil, de Catamarca.

Aunque aún está definiendo la modalidad del encuentro (si los va a reunir a todos juntos o por separado), Santilli ya tiene decidido que los van a recibir a todos ellos en París y así se los comunicó en las últimas horas.

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A pesar de que son considerados parte de la comitiva, los gobernadores no volarán a Francia junto al Presidente y el jefe de Gabinete en el ARG-01, sino que lo hará cada uno por su cuenta y recién se podrán ver en el destino.

El ”Colo” viene teniendo con varios de ellos intensas conversaciones por la reforma política con la que algunos se muestran de acuerdo, mientras que otros aparecen reticentes, especialmente a la eliminación de las PASO.

Tal como anticipó este medio, en el Senado, ese grupo de mandatarios cuenta con 12 legisladores que les responden en mayor o menor grado, que sumados a los 21 que tiene La Libertad Avanza los acercaría al número necesario para avanzar con el proyecto.

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“La idea es hacer una reunión con el Presidente, primero, y después con Santilli y algunos de los ministros. Seguramente sean en días separados y hay varias cuestiones para tratar, pero las más importantes son el Presupuesto y las PASO”, comentó una persona de diálogo asiduo con los protagonistas.

En rigor, el jefe de Gabinete no les confirmó sobre qué asuntos va a hablar en la reunión que va a tener con ellos en la capital europea, pero varios de los invitados ya intuían que el tema central van a ser las primarias.

“Falta mucho para que todos lleguemos a un acuerdo, pero mi visión es que hay que eliminar y chau. Es un gasto estéril para el Estado Nacional sobre un problema que, en definitiva, es de los partidos”, anticipó a Infobae uno de los gobernadores que asistirá a la Argentina Week.

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Otro de los mandatarios, con mucho peso en la Cámara Alta, coincidió con esa mirada y remarcó que “hace mucho tiempo” que viene insistiendo con que esta instancia electoral tiene que dejar de existir.

Los gobernadores que irán a París. Arriba: Frigerio, Jorge Macri, Saénz, Milei, Jalil, Cornejo, Zdero Abajo: Figueroa, Sadir, Torres, Valdés, Vidal, Orrego, Weretilneck

Sin embargo, en el grupo también hay dirigentes que respaldan la postura de la UCR y el PRO, que presionan para, en lugar de eliminarlas, mantener las primarias, pero haciéndolas optativas.

Antes de subirse al avión, Santilli participará este martes, desde las 13:00, de la reunión semanal de la mesa política en la Casa Rosada, donde el oficialismo terminará de delinear la estrategia con la que buscará destrabar la discusión parlamentaria.

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“Hoy buscamos, de mínima, suspender las PASO próximas“, anticipó uno de los funcionarios que integra la cúpula libertaria y participa de estos habituales encuentros.

La discusión está frenada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunió apenas dos veces en los últimos cuatro meses y la última cita, realizada el 14 de septiembre pasado, no duró más de una hora, sin que se lograra ningún acercamiento entre los bloques.

La propia jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, admitió recientemente que todavía no reúne los votos necesarios para avanzar, ni siquiera con una versión más limitada del proyecto.

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Durante su estadía en París, el propio Milei tiene previsto conversar con gobernadores, aunque en ese caso sería para hablar exclusivamente sobre inversiones y no estaba en agenda que se sumara a la reunión del jefe de Gabinete.

La presión por acelerar con esta iniciativa creció después de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) le advirtiera al Congreso que cualquier modificación de las reglas para los comicios de 2027 debe resolverse con anticipación suficiente y no una vez iniciado el año electoral.

A través de la Acordada Extraordinaria 155, los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas señalaron que existen varios proyectos de reforma electoral, de partidos y de financiamiento de campañas en condiciones de ser tratados, pero remarcaron que los cambios requieren tiempo para que la Justicia y las fuerzas políticas adapten sus procedimientos.

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El tribunal no se pronunció sobre la conveniencia de eliminar, suspender o mantener las PASO, una decisión que corresponde al Poder Legislativo. Sin embargo, citó estándares internacionales que recomiendan introducir modificaciones entre seis y tres meses antes del inicio formal de los comicios y recordó que los elementos centrales del sistema no deberían alterarse a menos de un año del proceso.