Javier Milei busca cerrar inversiones y acuerdos comerciales: de la privatización del Belgrano Cargas al Argentina Week

El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) en Estados Unidos

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Luego de su paso por la asamblea general de las Naciones Unidas, que incluyó varias reuniones con líderes mundiales, gestos geopolíticos y anuncios de inversión, el presidente Javier Milei buscará esta semana cerrar en París algunos de los acuerdos comerciales que están en carpeta y continuar presentando a la Argentina como un lugar propicio para el desarrollo tecnológico.

El mandatario habrá estado poco más de cuatro días en Buenos Aires antes de volver a despegar, en esta oportunidad rumbo a Francia, para encabezar un evento con empresarios y autoridades europeas, a quienes tratará de convencer de que apuesten en proyectos de energía, minería, infraestructura y defensa.

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El líder libertario partirá al Viejo Continente el martes a las 22:00, poco después de asistir a un acto en el Palacio Libertad (ex CCK), donde la Legislatura porteña distinguirá al polista Adolfo Cambiasso como ciudadano ilustre.

Milei llegará a la capital francesa el miércoles a las 13:00 (horario local) y tras su arribo participará de un cóctel y una cena de bienvenida para los asistentes de la Argentina Week, que ofrecerá la Embajada en esa ciudad.

El Presidente hablará el jueves, pasadas las 10:30 (hora local), en el cierre del primer bloque del encuentro, que tendrá como consigna la transformación del país y las oportunidades de inversión a partir de las reformas que impulsó su administración.

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La Argentina Week comenzará en París este jueves (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el salón habrá figuras como Patrick Pouyanné (CEO de Total Energies), Gary Nagle (CEO de Glencore), Hector Grisi (CEO de Santander), Claudio Descalzi (CEO de ENI), Margarita Louis-Dreyfus (Presidenta de Louis Dreyfus Company), el Sultan al Jaber (CEO de la petrolera ADNOC) y Horacio Marín (CEO de YPF), entre otros.

La jornada comenzará con una conversación sobre la transformación macroeconómica de la Argentina, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

La primera mesa sectorial estará dedicada al proyecto Argentina LNG, uno de los principales proyectos del Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa de infraestructura que la gestión libertaria firmó con los Estados Unidos en el marco de la cumbre de la ONU, y que prevé desembolsos de hasta USD 7.000 millones para 2027.

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En París, ahora, estarán los máximos representantes de YPF, ENI y XRG (filial de ADNOC), las firmas que están detrás de este plan para crear una ruta de comercio de gas natural licuado, financiado por el Banco de Exportación e Importación (EXIM) norteamericano.

También asistirán al evento otros actores del sector, como los directores ejecutivos de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, y de SEFE Group, Egbert Laege, que conversarán con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

La jornada prevé además una presentación sobre un proyecto de producción de urea asociado a la capacidad de procesamiento de Vaca Muerta, con la presencia de Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, y Fabrizio Di Amato, de Tecnimont.

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El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, lanzaron el Corredor Andes-Atlántico en la ONU

En el mencionado acuerdo que se firmó en las Naciones Unidas, se incorpora al ferrocarril Belgrano Cargas dentro de la estrategia para conectar las zonas productoras de minerales críticos con la Hidrovía y los puertos del Atlántico.

En la hoja informativa distribuida en la ONU, Washington sostuvo que la Argentina lanzó en agosto las licitaciones para otorgar concesiones de 50 años destinadas a rehabilitar y ampliar esta línea, con el objetivo de reducir los costos de transporte para los proyectos de litio y cobre, además de facilitar inversiones agrícolas y mineras.

Efectivamente, el Ministerio de Economía convocó recientemente a una licitación nacional e internacional para otorgar en concesión la infraestructura ferroviaria de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

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El proceso contempla 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias, con conexiones hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Los futuros concesionarios administrarán no solo los rieles, sino también los inmuebles linderos y las obras de modernización.

Según pudo saber Infobae, gracias a una alianza a la que llegó con la norteamericana Wabtec para pujar por ese negocio, el Departamento de Estado invitó en estos días a participar de este proyecto en particular al Grupo México Transportes (GMXT), que ya había mostrado su interés.

La declaración conjunta firmada por el gobierno argentino con la administración de Donald Trump plantea que el corredor buscará priorizar inversiones públicas y privadas en trenes, hidrovías y puertos. El objetivo es que las exportaciones de minerales, petróleo y gas puedan salir con mayor rapidez hacia los mercados atlánticos y occidentales.

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El Gobierno busca privatizar el Belgrano Cargas

El mapa difundido junto con la iniciativa ubica al Belgrano Cargas como parte de una red que conecta el noroeste, donde se concentran proyectos de litio y cobre, con nodos logísticos en Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca y la región de Vaca Muerta.

En su momento, también había trascendido la intención de participar por parte de un consorcio agroexportador que reúne a compañías como Asociación de Cooperativas Argentinas, Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company.

Las consultas sobre los pliegos estarán abiertas hasta el 28 de octubre y las ofertas deberán presentarse antes de las 09:59 del 11 de noviembre. Un minuto después se realizará la apertura pública a través de la plataforma CONTRAT.AR.

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El proceso excluye a compañías controladas por Estados extranjeros, como parte de una medida que busca impedir la participación, principalmente, de compañías vinculadas al partido comunista chino, en un contexto, además, en el que la Casa Blanca intenta reducir la influencia del gigante asiático en la región.

En la capital europea, el canciller Pablo Quirno cerrará el segmento de la Argentina Week de política exterior y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá sobre las reformas impulsadas por el Gobierno.

La actividad principal de la gira se desarrollará el jueves en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el Château de la Muette, en el número 2 de la Rue André Pascal, en pleno centro parisino.

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La actividad institucional continuará a las 18:50, cuando Milei mantendrá una reunión privada con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, a la que luego se sumará el resto de la comitiva argentina.

Milei volverá a encontrarse con Macron

La reunión llegará en medio de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene desde hace varios meses por la adquisición de tres submarinos convencionales para la Armada, lo cual figura en el proyecto de Presupuesto 2027, que autoriza al Ministerio de Defensa a tomar un préstamo de hasta USD 2.300 millones para esta compra.

El Gobierno recibió propuestas de la francesa Naval Group y de la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Fuentes oficiales consultadas por Infobae indicaron que la primera de esas alternativas aparece con ventaja, aunque todavía no existe una definición final.

Naval Group ofrece submarinos de la clase Scorpene, unidades diésel-eléctricas diseñadas para tareas de vigilancia, control marítimo, inteligencia y defensa de áreas estratégicas, de los cuales Brasil ya incorporó cuatro unidades.

TKMS, en tanto, propuso el modelo 212, que cuenta con un sistema de propulsión independiente del aire y puede operar durante semanas sin emerger ni utilizar snorkel. La elección dependerá de las características técnicas, el sistema de armas, las condiciones de financiamiento y el costo final.

El diálogo con París es relevante para la estructura financiera de la operación. La administración francesa podría participar mediante garantías de crédito para esta eventual operación, un mecanismo utilizado en adquisiciones militares de gran escala.

La compra, no obstante requerirá de la aprobación del Presupuesto 2027 en el Congreso, donde se va a comenzar a debatir recién en las próximas semanas, luego de los conflictos que el oficialismo tuvo con algunos bloques cercanos por los cambios en las partidas para discapacidad.

El viernes, Milei asistirá a la ceremonia del Paris Economic Forum en la sede del Automóvil Club de Francia. A las 10:00, recibirá una distinción de esa entidad y pronunciará unas palabras. El cierre de la Argentina Week está previsto para las 14:30 y el vuelo de regreso partirá a las 18:00. La llegada a la Aeroestación Militar Aeroparque está programada para el sábado a las 10:00.