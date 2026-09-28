Política

Cayó la confianza en el Gobierno e igualó la peor medición de la era Milei

La medición de Di Tella descendió 5,9% durante septiembre y se ubicó en 1,94 puntos, tras una secuencia de retrocesos en los cinco componentes evaluados

Cayó la confianza en el gobierno de Mieli
Cayó la confianza en el gobierno de Mieli
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La medición de septiembre de la Universidad Torcuato Di Tella indicó que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó a 1,94 puntos, una baja de 5,9% frente a agosto. El indicador igualó el menor registro de la presidencia de Javier Milei, alcanzado previamente en septiembre de 2025 y julio de 2026.

El relevamiento, elaborado por la Escuela de Gobierno de la casa de estudios, ubica al índice en una escala de 0 a 5 puntos. Desde el cierre de 2025, el ICG acumula una disminución de 21,4%, aunque el informe señala que el mayor deterioro ocurrió entre enero y mayo. Desde entonces, la serie se mantuvo cerca de los 2 puntos, con variaciones mensuales moderadas.

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La caída coincidió con una semana de datos económicos adversos para el Gobierno y de tensión en los mercados. El INDEC informó que la actividad económica retrocedió 1,4% interanual en julio y 2,9% frente a junio en la medición desestacionalizada, mientras que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre. En ese contexto, el riesgo país cerró el 25 de septiembre en 609 puntos básicos, su nivel más alto desde abril, y el S&P Merval cedió 1,57% en la rueda; las acciones y los bonos argentinos también operaron en baja, según Activos de Argentina profundizan racha negativa, riesgo país trepa a máximo en seis meses.

Informe Di Tella - Septiembre 2026

Los cinco componentes del índice mostraron caídas

La evaluación sobre la preocupación del Gobierno por el interés general fue el componente que más retrocedió durante septiembre: descendió 12,3% y quedó en 1,50 puntos. También cayó 9,3% la evaluación general de la gestión, hasta los 1,60 puntos.

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La percepción de eficiencia se ubicó en 1,94 puntos, con una merma de 3,5%; la capacidad para resolver problemas retrocedió 4%, hasta 2,20 puntos. En tanto, la honestidad fue el componente de mayor valoración, con 2,45 puntos, pese a una baja mensual de 2,9%.

El promedio del ICG durante la administración de Javier Milei descendió a 2,34 puntos. Para el mismo tramo de sus respectivos mandatos, los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández registraban promedios de 2,47 y 1,86 puntos, respectivamente.

Informe Di Tella - Septiembre 2026

El índice conserva una brecha entre hombres y mujeres

La confianza en el Gobierno fue de 2,19 puntos entre los hombres, tras caer 3% en comparación con agosto. Entre las mujeres, en cambio, el indicador bajó 9,2% y se ubicó en 1,62 puntos. La diferencia entre ambos grupos llegó a 0,57 puntos.

Por edades, las personas de entre 18 y 29 años conservaron el nivel más alto, con 2,30 puntos, aunque tuvieron la mayor baja mensual, de 17,9%. El informe advierte que este segmento reúne menos casos en la muestra y, por lo tanto, cuenta con menor precisión estadística. Entre los mayores de 50 años, el ICG fue de 2,01 puntos, mientras que en el grupo de 30 a 49 años alcanzó 1,84.

Informe Di Tella - Septiembre 2026

El interior mantuvo el valor más alto y el GBA fue la excepción

El índice volvió a ser más alto entre los residentes del interior del país, donde marcó 2,06 puntos, aun con una caída de 8,4%. En la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 1,84 puntos, con una baja de 4,2%, y en el Gran Buenos Aires llegó a 1,72 puntos, con una variación positiva de 0,2%.

Por nivel educativo, quienes completaron el secundario tuvieron el mayor registro de septiembre, con 2,02 puntos, después de un aumento de 15,5%. Las personas con estudios terciarios o universitarios anotaron 1,94 puntos, tras una caída de 14,4%, mientras que el segmento con instrucción primaria descendió a 1,36 puntos.

La confianza también mostró una diferencia marcada según la experiencia frente a la inseguridad. Entre quienes dijeron que ellos o sus familias no fueron víctimas de delitos durante los últimos 12 meses, el ICG fue de 2,12 puntos. Entre quienes respondieron que sí lo fueron, el valor descendió a 1,41 puntos.

Las expectativas económicas ordenan los niveles de confianza

El valor más alto del indicador correspondió a quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año: 4,03 puntos. Entre quienes esperan que se mantenga sin cambios, el ICG se ubicó en 2,40 puntos; entre quienes prevén un empeoramiento, cayó a 0,38 puntos.

La encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026, sobre 1.000 personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El margen de error informado para el total de la muestra fue de ±0,06 puntos.

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