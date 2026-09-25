Mauricio Macri encabezará un acto en Jujuy en medio de un clima de tensión entre el PRO y LLA

El expresidente argentino Mauricio Macri dirige un mensaje en video desde una oficina. En la grabación, se refiere a su próxima visita a la provincia de Jujuy y envía un saludo a los estudiantes locales.

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Mauricio Macri encabezará este viernes en San Salvador de Jujuy la sexta edición de “Próximo Paso”, el ciclo de encuentros federales del PRO, en un contexto de tensión entre el partido y La Libertad Avanza, sobre todo por los recortes en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y la falta de alianzas en diferentes distritos del país.

El pasado miércoles, el PRO difundió un comunicado con cuestionamientos políticos al oficialismo. “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”, se afirmó en el texto.

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En la publicación se remarcó que “la discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas”, y concluyó con una advertencia: “Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”.

El secretario general del partido y diputado nacional Fernando de Andreis fue un paso más allá. “En esta se equivocaron”, indicó en X, y argumentó que la discapacidad alcanza a casi el 13% de la población, con miles de familias expuestas a situaciones que pueden ser “desesperantes”.

El dirigente, mano derecha de Macri, también delimitó el rol del PRO ante el conflicto: ser “el guardarraíl del Gobierno cuando algunas de sus acciones lo llevan a desviarse del rumbo” y, al mismo tiempo, una barrera contra quienes buscan usar el tema “con fines electorales”.

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De izquierda a derecha: Diego Santilli, Cristian Ritondo, Martín Menem, Fernando De Andreis y Lule Menem

Reunión en Casa Rosada

En este contexto el jefe de Gabinete Diego Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron el jueves en Casa Rosada al jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y al propio De Andreis. El cónclave —el cuarto encuentro formal desde que institucionalizaron el canal de diálogo quincenal— estuvo a punto de suspenderse: desde el macrismo admitían en la previa que “no hay muchos temas para hablar”.

Sin embargo, la reunión terminó durando más de dos horas. Buena parte de ese tiempo estuvo dedicada a seguir en tiempo real el debate en el Congreso sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El dato del Indec que se conoció esa tarde también ocupó parte de la agenda: la pobreza subió a 32,3% en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos porcentuales por encima del período anterior. A la salida, Ritondo reconoció que “hablar de un acuerdo electoral también está lejos”, aunque ratificó que el PRO va “a garantizar el blindaje del cambio”.

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Presionado por propios y ajenos, el oficialismo terminó dando marcha atrás a los cambios en discapacidad. La Casa Rosada presentó una iniciativa alternativa que conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, incorpora actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios.

La nueva redacción le permitió a La Libertad Avanza (LLA) reconstruir parte de la negociación parlamentaria: el oficialismo obtuvo un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores dialoguistas. “Cambia completamente la discusión”, describieron desde el macrismo al conocer los cambios.

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Hernán Lacunza y un grupo de dirigentes del PRO (Hernán Lacunza en X)

Macri con dirigentes del NOA

Antes del acto central —previsto para las 16:30 en el Hotel Altos de la Viña—, Macri mantendrá una reunión institucional con el gobernador Carlos Sadir en la Casa de Gobierno provincial. Luego encabezará el encuentro de presidentes del PRO del NOA, con referentes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, más invitados de otras provincias.

La jornada incluirá dos actividades previas al acto central: una de PRO Mujeres, conducida por la titular Carolina Barone, y otra de la Juventud del PRO, a cargo de Pilar Brown y de la diputada nacional Antonela Giampieri. El acto arrancará con la bienvenida de la presidenta del PRO provincial, Claudia Machaca, acompañada por los titulares partidarios del NOA, y seguirá con las palabras de Luciano Angelini, presidente de la Fundación Pensar Jujuy.

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En paralelo a la reaparición de Macri, el economista Hernán Lacunza continúa con su campaña en modo precandidato presidencial. Esta semana publicó una foto en sus redes, acompañado -entre otros- por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el exsenador Alfredo De Angeli, el presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling Lara; y el expresidente del PRO, Humberto Schiavoni. Se trata, en su mayoría, de dirigentes que rechazan una alianza con La Libertad Avanza.

El cierre del encuentro en Jujuy estará a cargo de De Andreis y del propio Macri. En su convocatoria grabada, el expresidente adelantó el espíritu del encuentro: “Será un momento maravilloso para escucharnos, intercambiar opiniones y ratificar nuestro compromiso con la Argentina”.

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“Próximo Paso NOA” es la sexta parada de la gira que el PRO viene desarrollando durante 2026. Antes de Jujuy, el ciclo pasó por Resistencia (Chaco), Mendoza, Santa Fe, Vicente López y Mar del Plata, con el lanzamiento oficial en Parque Norte en marzo pasado.