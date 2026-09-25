El corredor seco y las cadenas globales de suministro, los dos frentes que Guatemala llevó a la Asamblea General

Guatemala promovió oportunidades de inversión y comercio durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (Cancillería de Guatemala)

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Guatemala promovió oportunidades de inversión y comercio durante la Semana de Alto Nivel del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con una agenda que incluyó reuniones políticas, espacios de cooperación regional y contactos con representantes del sector privado en Nueva York.

El Consulado General de Guatemala en Nueva York, a través de su Consejería Comercial, participó en la Cumbre Anual Concordia 2026, un foro que reunió a autoridades, empresarios, organismos multilaterales y directivos de compañías para debatir alianzas vinculadas al desarrollo.

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La actividad se celebró de forma paralela a las sesiones de alto nivel de la ONU. La delegación guatemalteca aprovechó el encuentro para presentar las condiciones competitivas del país, ampliar vínculos institucionales y comerciales, y buscar proyectos de cooperación que aporten al desarrollo nacional.

La misión comercial presentó las ventajas competitivas de Guatemala

Durante las reuniones de trabajo de la Cumbre Anual Concordia, los participantes analizaron temas asociados con la atracción de capitales, el comercio internacional, la transición energética, la tecnología, la inteligencia artificial y las cadenas globales de suministro.

El canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado advirtió sobre la amenaza del aumento del nivel del mar para los países costeros. (Cancillería de Guatemala)

La presencia de la misión consular permitió establecer contactos con actores públicos y privados vinculados con esos sectores. El objetivo fue identificar posibilidades de inversión, promover intercambios comerciales y abrir canales para futuras alianzas económicas.

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La agenda se desarrolló bajo el lema: “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

En ese contexto, Guatemala buscó reforzar su participación en los debates multilaterales y en espacios destinados a la promoción económica.

El canciller abordó la amenaza del aumento del nivel del mar

El canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado participó además en la Reunión Plenaria de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el aumento del nivel del mar.

En esa instancia, Guatemala señaló que el fenómeno representa una amenaza creciente, en especial para los Estados insulares y costeros en desarrollo.

La posición del país fue que los efectos del avance del mar no deben derivar en pérdida de soberanía ni en inseguridad jurídica. La delegación también planteó la necesidad de preservar la estabilidad de las zonas marítimas ante las consecuencias del cambio climático.

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Guatemala pidió fortalecer el derecho internacional y la cooperación entre países para proteger a las poblaciones afectadas, sus derechos y su dignidad. El planteamiento incluyó la necesidad de respuestas colectivas ante una situación de alcance global.

Reuniones con la ONU, la CELAC y Paraguay

Como parte de su agenda en Nueva York, Martínez Alvarado mantuvo una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres.

El canciller guatemalteco dialogó con el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el fortalecimiento del Estado de derecho. (Cancillería de Guatemala)

Ambas partes dialogaron sobre prioridades nacionales, entre ellas el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, además de desafíos internacionales.

El canciller también participó en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Guatemala reafirmó allí su respaldo al diálogo, la concertación y la Carta de las Naciones Unidas, con el planteamiento de una gobernanza internacional más inclusiva y representativa para América Latina y el Caribe.

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En el plano bilateral, el jefe de la diplomacia guatemalteca se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. Los funcionarios revisaron asuntos de la agenda común, entre ellos el comercio, la cooperación, la seguridad y la inversión.

Guatemala expuso su respuesta ante las emergencias en el corredor seco

La directora general de Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora María José del Águila, intervino en una exhibición organizada por el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

La embajadora María José del Águila expuso las acciones anticipatorias frente a las emergencias por El Niño en el corredor seco. (Cancillería de Guatemala)

La funcionaria presentó la experiencia de Guatemala en acciones anticipatorias frente a las emergencias provocadas por El Niño en el corredor seco, una zona afectada de forma recurrente por sequías.

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