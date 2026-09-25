Tres cubanos enfrentan graves cargos por conspiración y agresión armada en Florida

Tres hombres figuran en sus respectivas fotografías de ficha policial vestidos con uniformes de color rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dayan Estrada De Armas, Roberto Antonio Estrada De Armas y Hansel Pompa Mauri enfrentan cargos por delitos graves tras ser acusados de planear una emboscada contra Yordanis Collazo Herrera en una rampa para botes de Sanibel, Florida, donde presuntamente inutilizaron su camioneta y lo golpearon con piedras.

Los tres, identificados como cubanos, deberán comparecer ante un juez el 12 de octubre, según WINK News y Periódico Cubano.

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El ataque ocurrió el 11 de junio y, de acuerdo con la investigación policial, no se trató de una confrontación espontánea. Los acusados habrían llegado juntos al estacionamiento en un BMW blanco y una camioneta Ram negra con el propósito de esperar a la víctima.

La Ford F-150 de Herrera estaba estacionada en el lugar cuando los hombres supuestamente pincharon sus neumáticos, dejando el vehículo inutilizado. Luego se habrían escondido entre los arbustos próximos a la rampa para botes hasta que el hombre regresó.

Cuando Herrera volvió al estacionamiento, los tres hombres habrían salido de su escondite armados con piedras y lo rodearon. La Policía de Sanibel indicó que intentó escapar, pero Hansel Pompa Mauri presuntamente lo atacó por la espalda, lo derribó y lo retuvo en el suelo.

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Dayan Estrada De Armas y Roberto Antonio Estrada De Armas habrían golpeado repetidamente a Herrera en la cara, la cabeza y el cuerpo. La agresión le provocó laceraciones profundas y hematomas en la cabeza y el rostro, además de contusiones, abrasiones y rasguños en otras partes del cuerpo.

Un antiguo pleito personal motivó la emboscada donde la víctima reconoció mediante fotografías a sus agresores, quienes enfrentan cargos por conspiración y permanecen bajo fianza judicial tras ser capturados por fuerzas policiales (Captura de pantalla de video)

Herrera fue trasladado al Gulf Coast Medical Center para recibir atención médica. Pompa Mauri también está acusado de destruir el teléfono celular de la víctima al pisotearlo durante el ataque.

Una disputa previa y una frase tras la agresión

Una testigo declaró que Dayan Estrada De Armas y Herrera mantenían una disputa desde hacía tiempo, aunque no presenció la agresión. Afirmó haber visto al BMW blanco circular hacia el norte por Causeway Boulevard después del hecho.

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El vehículo pasó junto a la esposa de Herrera, que aún estaba en la playa, y una persona que iba dentro habría gritado: “Lo dejamos allí muerto”. La testigo aseguró además que había varias personas en el automóvil.

Cinco días más tarde, los investigadores mostraron a Herrera tres series distintas de fotografías. El hombre identificó a Dayan Estrada De Armas como uno de los atacantes que lo golpeó con una piedra y a Roberto Antonio Estrada De Armas como otro de los agresores, quien también habría grabado o fotografiado la escena.

Herrera señaló a Pompa Mauri como el hombre que lo derribó y lo mantuvo inmovilizado. Los tres están acusados de conspiración y agresión agravada con arma mortal.

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Según la Policía de Sanibel, los tres cubanos enfrentan cargos de conspiración y agresión agravada tras el ataque del 11 de junio en una rampa para botes de la isla (Imagen ilustrativa Infobae)

Dayan y Roberto Estrada De Armas fueron detenidos el 10 de septiembre por la Unidad de Órdenes de Arresto de Fugitivos de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee. Fueron trasladados a la cárcel del condado sin incidentes; tenían órdenes de arresto pendientes por delitos graves.

Pompa Mauri fue arrestado al día siguiente. Los hermanos Estrada De Armas permanecen bajo custodia con una fianza de USD 12.500 cada uno, mientras que Pompa Mauri recuperó la libertad tras pagar una fianza de USD 13.500.

Preocupación en una isla con bajos niveles de violencia

El caso generó preocupación entre residentes y comerciantes de Sanibel, una isla que sus habitantes describieron como un lugar con escasa violencia física. Mark Andrews, residente desde hace 24 años, dijo que conocer las acusaciones fue “una conmoción total”.

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“Es una isla muy segura. Llevo aquí 24 años y es muy raro que haya violencia física en la isla”, afirmó Andrews al canal. Escuchar sobre un episodio de estas características le resulta impactante, aunque no modifica su percepción del lugar.

Dick Jalkut, quien también vive en Sanibel desde hace 24 años, calificó la noticia como “horrorosa” y sostuvo que un ataque así es inusual. “Eso nunca pasa en Sanibel. Sucede una vez cada década”, afirmó.

Charley Ball, propietario de Barefoot Charlie’s Painting, expresó sorpresa por las acusaciones y señaló que, aunque la isla cambió con el paso de las décadas, continúa considerándola su pequeño pueblo natal. “No todos estamos a salvo. Ojalá lo estuviéramos”, dijo.

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