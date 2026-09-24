“Se nota que ella no camina la calle”: habló la víctima del ladrón de 14 años que fue sobreseído por una jueza porteña

Habló la víctima del robo del adolescente de 14 años que fue liberado

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En medio de la controversia que provocó el fallo de la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad, Laura Beatriz De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad de la nueva Ley Penal Juvenil y sobreseyó a un delincuente de 14 años, este jueves habló la víctima del menor y expresó sus críticas contra la resolución de la magistrada.

“Se nota que ella no tiene que caminar la calle”, expresó Hernán durante una entrevista con Radio Mitre.

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Durante el reportaje, el hombre precisó que el intento de robo que sufrió el pasado jueves 10 de septiembre ocurrió alrededor de las 5:45 de la madrugada en el cruce de las calles Godoy Cruz y Charcas, en pleno barrio porteño de Palermo.

Hernán contó que caminaba por la zona cuando todavía era de noche y, de repente, se percató de que dos jóvenes con actitud sospechosa se encontraban en la esquina siguiente.

“Eran cinco, y había dos en la esquina que cuando empecé a caminar hacia media cuadra, se juntaron con otros tres. Y en cuanto vi el movimiento de que tres se cruzaron hacia mi vereda, empecé a correr”, recordó esta mañana.

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De Marinis inició su carrera en la Justicia en 2006, antes de recibirse de abogada, y ocupó cargos en el Ministerio Público Fiscal y en la Defensoría

En ese apremiante contexto, Hernán llegó a escuchar que los asaltantes le gritaban “dame todo”, “agarralo”, y él trató de correr a mayor velocidad para evitar ser atrapado.

Mientras escapaba, Hernán contó con la suerte de que dos policías motorizados pasaron justo frente a él. Mientras que uno de los efectivos atrapó a dos de los ladrones, los que estaban más cerca de su posición, su compañero capturó a otros dos. El restante logró darse a la fuga.

“Estuve presente en la detención y por los datos que pasaron tenían 16 años, uno con antecedentes... Y si mal no recuerdo, eran de zona oeste”, indicó Hernán en sus declaraciones.

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Al ser consultado por el polémico fallo de la jueza De Marinis, la víctima aclaró que no tiene nada contra ella ni contra los asaltantes, pero sí manifestó su discrepancia con la liberación del menor de 14 años.

“Si deja en libertad al menor y vuelve al mismo lugar, no tiene demasiado sentido. ¿Y la contención del Estado dónde está? Tendría que haber resuelto que ese menor se fuera a un lugar donde tenga la alimentación, la educación, la contención… pero ponerlo en el fallo, y controlarlo. Pero bueno, es más fácil liberarlo”, concluyó con resignación.

El fallo

La cuestionada resolución firmada este lunes por la jueza De Marinis determinó que la baja de la edad de punibilidad establecida en la normativa resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional. Sin embargo, su fallo no suspende la ley como había ocurrido con el amparo dictado en la provincia de Buenos Aires por la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual.

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Así, la magistrada dictó el sobreseimiento del adolescente de 14 años, identificado bajo las iniciales M.I.A., quien enfrentaba cargos por tentativa de robo.

“Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante. En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, explicó la magistrada este miércoles durante una entrevista para Radio Con Vos, y justificó su fallo.

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La jueza Laura de Marinis se expresó acerca del debate por la Ley Penal Juvenil

Las repercusiones políticas no tardaron en llegar. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, repudió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Lo propio hizo la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

Ante la consulta de Infobae, fuentes de la justicia porteña advirtieron una “casi segura revocación” del fallo de la jueza De Marinis, a partir de la línea jurisprudencial que mantiene la Cámara del fuero.

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Frente a este escenario, el fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Riggi, confirmó que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad presentó una apelación contra la resolución y pidió que la Cámara trate el planteo con rapidez. “Ya interpuso el recurso de apelación, que ojalá rápidamente lo trate la Cámara”, afirmó durante otro reportaje radial.

La presentación por el fiscal coordinador Mauro Andrés Tereszko, que interviene en Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil (UFEPJ). Además de apelar la decisión de De Marinis, solicitó que la magistrada sea apartada de la causa.

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