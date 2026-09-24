El Gobierno se prepara para un mal dato de pobreza por el impacto de la inflación y apuesta a revertirlo sin cambiar el rumbo económico

El Gobierno descuenta que se frenará la tendencia a la baja de la pobreza

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El Gobierno de Javier Milei se prepara para recibir esta tarde un dato adverso sobre la evolución de la pobreza en la Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá a las 16 el indicador correspondiente al primer semestre de 2026 y, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, en la Casa Rosada anticipan un aumento de entre dos y tres puntos porcentuales respecto del 28,2% alcanzado durante los últimos seis meses del año pasado. La explicación de la administración libertaria estará centrada en el impacto de la aceleración inflacionaria de comienzos de año y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

La difusión del informe se producirá horas después de que el Presidente reivindicara, durante una conferencia ante empresarios e inversores en Nueva York, los resultados sociales de su programa económico. “Somos los que más hicimos por los sectores más vulnerables”, aseguró Milei en la sede central del Citi. Allí sostuvo que la reducción de la inflación permitió devolverles a los argentinos 100.000 millones de dólares y afirmó que su gestión había sacado de la pobreza a 14 millones de personas. Fue una de las principales definiciones del mandatario durante su exposición en Nueva York, en la que defendió el ajuste fiscal y anticipó una nueva etapa de reformas para 2027.

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El resultado que se conocerá esta tarde obligará al Gobierno a explicar la interrupción de una trayectoria descendente que comenzó después del primer semestre de 2024, cuando la pobreza alcanzó al 52,9% de la población y la indigencia llegó al 18,1%. Desde entonces, ambos indicadores registraron una reducción sostenida hasta ubicarse en el 28,2% y el 6,3%, respectivamente, durante la segunda mitad de 2025.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir Infobae a partir de conversaciones con fuentes oficiales que trabajan en el análisis de los indicadores sociales, la posición será que el incremento previsto representa un retroceso respecto de los niveles alcanzados a finales del año pasado. Sin embargo, los porcentajes permanecerían por debajo de los registrados al comienzo de la gestión y, especialmente, del máximo alcanzado durante los primeros seis meses de 2024.

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Los últimos datos de pobreza e indigencia que difundió el Indec

La estimación oficial y el impacto de la inflación

En el Gobierno consideran que la evolución acumulada de los indicadores constituye un elemento central para interpretar el nuevo resultado. El deterioro, no obstante, expondrá una dificultad para sostener la recuperación social alcanzada durante los últimos dos años y abrirá interrogantes sobre los ingresos, el empleo y la capacidad de las familias para afrontar el costo de los bienes y servicios esenciales.

La expectativa oficial es que la posterior desaceleración de los precios permita recuperar la trayectoria descendente de la pobreza durante la segunda mitad del año, siempre que esté acompañada por una mejora de los ingresos de los hogares.

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Según pudo saber Infobae, los cálculos que circulan en distintos sectores del Gobierno anticipan un incremento de entre dos y tres puntos porcentuales en los indicadores de pobreza e indigencia, aunque la magnitud definitiva se conocerá con la publicación del INDEC.

En el caso de la pobreza, esa estimación implicaría que el porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica total volvería a superar el 30%, después de haber descendido al 28,2% en el segundo semestre de 2025.

Las explicaciones que prepara la administración libertaria están vinculadas con la dinámica inflacionaria registrada durante los primeros meses de este año. Después de cerrar diciembre de 2025 con una inflación mensual del 2,8%, el índice de precios al consumidor aumentó un 2,9% en enero y febrero, y se aceleró hasta alcanzar el 3,4% en marzo.

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La pobreza, el discurso presidencial y la asistencia social

Posteriormente, la inflación comenzó a moderarse: descendió al 2,6% en abril, al 2,1% en mayo y al 1,9% en junio. En julio registró un incremento del 2,1% y en agosto volvió a desacelerarse hasta el 1,7%, el último dato disponible. De acuerdo con la información recogida por Infobae, en el equipo económico consideran que la aceleración del primer trimestre es uno de los principales factores que explicarán el deterioro social reflejado en el nuevo informe.

El incremento de los precios afecta en particular a los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción elevada de sus recursos a alimentos y otros gastos esenciales. Cuando el costo de esos bienes y servicios aumenta por encima de los ingresos disponibles, las familias pierden capacidad de compra y pueden quedar por debajo de las líneas de pobreza o indigencia. La relación entre inflación y pobreza también depende de la evolución de los salarios, las jubilaciones, el empleo y las transferencias sociales.

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El aumento esperado contrastará con uno de los argumentos centrales del discurso presidencial sobre los resultados del programa económico. Durante su presentación ante empresarios e inversores en Nueva York, Milei sostuvo que la reducción de la inflación había permitido una transferencia significativa de recursos hacia la población y que ese resultado explicaba buena parte de la disminución de la pobreza.

“Somos los que más hicimos por los sectores más vulnerables”, afirmó el mandatario ante un auditorio convocado por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute, con el acompañamiento del Citi. El Presidente también defendió la magnitud del ajuste fiscal y sostuvo que la recuperación de la actividad económica había desmentido los pronósticos negativos sobre los efectos de su programa.

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“Llevamos un track record de haber bajado la pobreza la mitad”, aseguró, antes de afirmar que su Gobierno había sacado a 14 millones de personas de esa situación. La cifra mencionada por Milei forma parte del balance que realiza el Poder Ejecutivo sobre la reducción acumulada de la pobreza desde el máximo alcanzado durante el primer semestre de 2024. La estimación no corresponde exclusivamente a las personas relevadas por el INDEC en los 31 aglomerados urbanos, sino a una proyección sobre la población nacional.

Milei disertó en Nueva York con eje en la defensa de los valores occidentales, la libertad económica y la seguridad estratégica

En el segundo semestre de 2023, correspondiente al cierre de la presidencia de Alberto Fernández y los primeros días de la administración de Milei, la pobreza se ubicaba en el 41,7% y la indigencia alcanzaba al 11,9%. Durante el primer semestre de 2024, después de la devaluación inicial, la aceleración inflacionaria y las primeras medidas de estabilización, los indicadores aumentaron hasta el 52,9% y el 18,1%, respectivamente.

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A partir de entonces comenzó una reducción progresiva. La pobreza descendió al 38,1% durante el segundo semestre de 2024, al 31,6% en los primeros seis meses de 2025 y al 28,2% durante la segunda mitad del año pasado. La indigencia también disminuyó hasta ubicarse en el 6,3% al cierre de 2025.

Según pudo saber Infobae, esa trayectoria constituye la principal referencia que utilizará el oficialismo para contextualizar el resultado que difundirá el INDEC. Para los funcionarios consultados, el deterioro previsto durante el primer semestre de 2026 debe analizarse dentro de un proceso de reducción acumulada de los indicadores sociales, que atribuyen al ordenamiento macroeconómico y a la disminución de la inflación.

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La otra parte de la explicación oficial estará vinculada con las políticas de asistencia social que administra el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. El Gobierno buscará destacar la decisión de mantener y reforzar las transferencias directas destinadas a los hogares de menores ingresos, principalmente a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y la Asignación Mil Días, destinada a acompañar a las familias durante el embarazo y la primera infancia.

Según los cálculos oficiales a los que accedió este medio, los incrementos nominales acumulados de esas prestaciones alcanzaron el 645% para la AUH, el 228% para la Prestación Alimentar y el 2.137% para la Asignación Mil Días. En la administración libertaria también sostienen que el compromiso es mantener la cobertura conjunta de la AUH y la Prestación Alimentar en un equivalente al 95% de la Canasta Básica Alimentaria, de acuerdo con el criterio de cálculo utilizado para esas prestaciones.

La posición oficial es que la asistencia directa constituye un instrumento complementario del programa de estabilización, especialmente para amortiguar el impacto de los aumentos de precios sobre los hogares con niños y adolescentes. La administración libertaria considera que el esquema de transferencias a las familias, sin intermediación de organizaciones sociales, permitió reforzar la asistencia destinada a los sectores más vulnerables y contribuir a la reducción de la indigencia.

El alcance de esas políticas tendrá especial relevancia en el nuevo informe, porque la indigencia mide la proporción de personas que viven en hogares cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir la canasta básica alimentaria. El dato permitirá evaluar si los incrementos de las transferencias sociales fueron suficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares de menores recursos.

Uno de los indicadores que el Gobierno seguirá con especial atención será el correspondiente a la pobreza infantil. Durante el primer semestre de 2024, el 67,1% de los menores de 18 años vivía en hogares pobres y el 27,3% se encontraba en situación de indigencia. Esos porcentajes comenzaron a reducirse hasta alcanzar el 42,3% de pobreza y el 9,4% de indigencia durante el segundo semestre de 2025.

Aunque la mejora fue significativa, el último registro disponible todavía mostraba que más de cuatro de cada diez niños y adolescentes vivían en hogares cuyos ingresos resultaban insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Fuentes oficiales destacaron ante Infobae que la política social del Gobierno se concentró especialmente en ese segmento, a través de las transferencias que administra Capital Humano.

El resultado del primer semestre de 2026 permitirá establecer si esa reducción también se interrumpió y cuál fue la magnitud del eventual deterioro. La evolución de ese indicador permitirá dimensionar, además, si la recuperación de los ingresos familiares alcanza a los hogares que registran mayores dificultades para superar la línea de pobreza.

El presidente Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Según pudo saber Infobae, la expectativa que transmiten distintos sectores del Gobierno es que el aumento de la pobreza represente un deterioro transitorio y que los indicadores vuelvan a mostrar una mejora durante el segundo semestre. Esa previsión está apoyada en la desaceleración de la inflación registrada después de marzo y en la posibilidad de que la evolución de los ingresos permita recuperar poder adquisitivo.

En la Casa Rosada consideran que la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y una trayectoria descendente de los precios son condiciones necesarias para lograr una reducción sostenible de la pobreza. La política de asistencia directa, concentrada en las familias de menores ingresos, continuará como complemento de esa estrategia.

El nuevo dato también adquirirá relevancia para la discusión política de 2027. La reducción de la pobreza forma parte de los resultados que Milei reivindica para defender su gestión y respaldar la continuidad de su programa de reformas. Horas después de su exposición en Nueva York, la difusión del indicador obligará a la administración libertaria a explicar el aumento de la pobreza y las razones por las que considera que podrá revertirse durante la segunda mitad del año.