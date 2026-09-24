Crimen y Justicia

Cayó “El Gordo”, el líder de una banda criminal dedicada al tráfico de cocaína en Misiones

Walter José R., de 33 años, fue detenido durante siete allanamientos en Oberá y General Alvear. Al ser sorprendido por la Policía, intentó escapar

Detuvieron al líder de una banda narco que operaba en la ciudad de Oberá y alrededores

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La puerta de un monoambiente de Oberá se abrió durante la noche y Walter José R., conocido en su entorno como “El Gordo” o “Locura”, quedó frente a los agentes que lo buscaban. De acuerdo con la investigación, el sospechoso, de 33 años, intentó arrojar parte de la cocaína que tenía consigo para abrirse paso y escapar. No lo logró: fue detenido, señalado como el presunto líder de una banda dedicada al acopio, fraccionamiento y distribución de esa droga en esa ciudad misionera y otras cercanas.

En el departamento también arrestaron a Mirta Soledad C., de 27 años. Allí, además, secuestraron 507 gramos de cocaína, 76 envoltorios preparados para la venta, tres balanzas de precisión, dos máquinas selladoras, bolsas para el armado de dosis, tres teléfonos celulares y una camioneta Chevrolet S10.

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Los elementos confirmaron las sospechas de los investigadores del caso, que consideraban ese inmueble como el principal punto de preparación y distribución de estupefacientes de una red que se descubrió tras varios meses de vigilancia, seguimientos y monitoreo virtual.

Detuvieron al líder de una banda narco de Misiones
"El Gordo" tras su detención en un monoambiente de Oberá

El allanamiento a “El Gordo” fue uno de los siete que se realizaron anoche en domicilios de Oberá y General Alvear.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad Regional II, Drogas Peligrosas, Infantería y grupos tácticos que llegaron desde Posadas, en el marco de la llamada Operación Dominó, y con autorización del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, a cargo del juez Marcos Alejandro Gallandat Luzuriaga.

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El resultado fue de nueve detenidos, más de medio kilo de cocaína incautado y $2.287.000 en efectivo, además de vehículos, una lancha deportiva, un rifle, municiones y dispositivos electrónicos.

Detuvieron al líder de una banda narco de Misiones
La cocaína secuestrada en los operativos

El despliegue fue grande. Antes de las irrupciones, la Policía comenzó a monitorear desde el aire los sectores donde se encontraban los domicilios investigados. Mediante drones vigilaron accesos y posibles rutas de fuga mientras los equipos avanzaban sobre los objetivos.

Uno de los allanamientos se realizó en una propiedad rural de General Alvear, donde detuvieron a Milagro D., de 32 años. En la vivienda encontraron dinero, una máquina contadora de billetes, un cuaderno con anotaciones y nombres, dos celulares, un Volkswagen Up y un rifle calibre 22 con mira telescópica y municiones. Tres menores que estaban en el lugar recibieron asistencia.

En Villa Gunther, un barrio residencial obereño, fueron detenidos Juan José R., de 66 años, padre de “El Gordo”, y Rosa G., de 67. En ese domicilio también se incautaron cinco envoltorios con cocaína, $438.000, un celular y un Renault Captur.

Detuvieron al líder de una banda narco de Misiones
En uno de los allanamientos se incautó un rifle calibre 22 con mira telescópica

En otro operativo en Oberá, más precisamente en el barrio Villa Stemberg, las autoridades arrestaron a Sandra O. y Héctor V., ambos de 49 años. Además, en una casa sobre la avenida Picada Vieja fue detenida Aide L., de 26 años. Allí, los agentes secuestraron dos celulares, tres tarjetas bancarias, cerca de $2 millones y una lancha deportiva.

El último detenido fue Luis S., de 72 años, capturado también en Villa Gunther. En su vivienda había una balanza, bolsas de polietileno que serían utilizadas para fraccionar droga y tres teléfonos celulares. En tanto, en otra de las propiedades alcanzadas por la orden judicial también secuestraron un celular.

Detuvieron al líder de una banda narco de Misiones
Más droga secuestrada en los procedimientos

Los nueve detenidos quedaron a disposición de la Justicia federal. La causa continúa ahora con peritajes sobre los teléfonos, el cuaderno de anotaciones, la documentación y los movimientos financieros para establecer el alcance de la banda y la función que habría tenido cada acusado.

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