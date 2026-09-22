Un diputado bonaerense presentó un proyecto para prevenir y sancionar el maltrato animal y el abandono de mascotas

Manuel Passaglia impulsa la Ley de Buen Trato Animal, que propone modificar el Código de Faltas bonaerense. Además, lanzó una campaña de junta de firmas para que se trate la iniciativa en la Legislatura

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Quienes abandonen a sus mascotas, las mantengan en condiciones inadecuadas o las sometan a prácticas que les provoquen sufrimiento podrían enfrentar multas, arresto de hasta 60 días y la prohibición de tener contacto con animales si prospera un proyecto de ley presentado esta semana en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Manuel Passaglia, del partido Hechos, busca incorporar al Código de Faltas bonaerense un capítulo específico sobre animales de compañía para cubrir vacíos que hoy impiden una respuesta contravencional rápida ante casos de maltrato o negligencia.

El proyecto llega en un contexto en el que la legislación provincial vigente no contempla de forma explícita muchas de las situaciones que ocurren a diario: un animal encerrado sin ventilación en un vehículo, uno que permanece sin alimento ni atención veterinaria o uno que es directamente abandonado cuando su dueño ya no puede o no quiere hacerse cargo. Ninguna de esas conductas tiene hoy una respuesta clara en el ordenamiento contravencional bonaerense, y esa ausencia es precisamente la brecha que la propuesta de Passaglia intenta cerrar.

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La urgencia que transmite el texto del proyecto no está puesta únicamente en el castigo, sino en la capacidad del Estado de actuar antes de que el daño sea irreversible. “El problema es que muchas veces alguien denuncia, pero la respuesta llega demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho”, advirtió el legislador al presentar la iniciativa. Para resolverlo, el proyecto habilita el retiro preventivo de animales que estén en riesgo manifiesto para su salud, integridad física o vida, con traslado inmediato a un lugar seguro mientras se define su situación de forma definitiva.

La propuesta de modificación del Código de Faltas contempla un abanico de conductas: la falta de cuidados básicos, el alojamiento en condiciones inapropiadas, el encierro en vehículos sin ventilación, la exposición a prácticas que generen dolor o estrés, y el abandono deliberado. Las sanciones se escalonan según la gravedad de cada caso. Las situaciones más leves pueden resolverse con multas, mientras que las más graves habilitan penas de arresto de hasta 60 días. Para ciertos infractores, además, se prevé la prohibición de tutela y de cualquier contacto futuro con animales de compañía.

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El proyecto también crea, dentro del Registro de Contraventores provincial, un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal. El mecanismo apunta a que los antecedentes de quienes hayan cometido infracciones queden documentados y puedan ser considerados en intervenciones posteriores, algo que el esquema actual no permite de forma sistematizada.

La ley busca castigar el maltrato animal y a quienes abandonen a sus mascotas (Instagram/@madtotherescue)

Passaglia señaló que el modelo que propone llevar a toda la provincia ya fue puesto en práctica en San Nicolás, donde se realizaron más de 50.000 castraciones gratuitas y se articuló un sistema que combina denuncias, inspecciones, rescates, seguimiento de casos y aplicación de sanciones. “Ahora queremos llevarlo a toda la Provincia”, afirmó el diputado.

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Para respaldar la iniciativa con apoyo ciudadano, Passaglia lanzó en paralelo una petición en Change.org bajo la consigna “Que protegerlos también sea ley”. La convocatoria invita a los bonaerenses a firmar y reclamar públicamente el tratamiento del proyecto en la Legislatura. “Cuidar a un animal no debería depender solamente de la buena voluntad de cada persona. También necesitamos una ley que los proteja”, sostiene la convocatoria.

La presentación del proyecto estuvo acompañada por una campaña en redes sociales en la que Passaglia compartió un video generado con inteligencia artificial —en el que un perro abandona a una persona en la ruta— para ilustrar situaciones que, según señaló, ocurren con frecuencia en la realidad. “Todos los días hay animales que son abandonados, encerrados o expuestos a situaciones que ponen en riesgo su bienestar”, escribió en X.

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Manuel Passglia es el impulsor del proyecto de ley (Foto: Maximiliano Luna)

En esa misma publicación dejó en claro el límite que, a su juicio, debe trazar la ley: “Ninguna ley puede obligar a querer a los animales. Pero sí puede dejar claro qué estamos dispuestos a tolerar y qué no”.

El legislador también vinculó la iniciativa a su historia personal con Loki, un perro rescatado de la calle que su familia adoptó.

“Cuando me dicen que nosotros rescatamos a Loki, sí, tienen razón, y él también nos rescató a nosotros. Por eso estamos presentando la Ley de Buen Trato Animal: porque si ellos están para nosotros, nosotros también tenemos que estar para ellos”, expresó al difundir el proyecto en sus redes.

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