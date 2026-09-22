El primer ministro británico se reunió con Donald Trump y confirmó que hablaron de las Islas Malvinas

El presidente Donald Trump y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (Casa Blanca)

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El primer ministro británico, Andy Burnham, se reunió este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confirmó que hablaron sobre la situación de las Islas Malvinas. Se trata del primer encuentro entre ambos mandatarios desde que el líder norteamericano señaló que podría revisar su postura sobre el archipiélago que se disputan Reino Unido y la Argentina.

En una declaración ante los medios, el líder laborista señaló que ambos establecieron una “buena conexión” y se refirió a una variedad de temas que trataron en la reunión, que se extendió más allá de los 30 minutos previstos. El encuentro tuvo lugar al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York, ante la que Burnham tiene previsto intervenir más tarde ese mismo día.

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Recién llegado al cargo, el primer ministro tuvo su primer encuentro con Trump, quien dejó de lado las diferencias sobre el conflicto en Medio Oriente y calificó al líder británico como “un hombre de negocios nato”. Pese a la inquietud en el Reino Unido sobre cómo sería el encuentro, el estadounidense declaró, mientras ambos estaban sentados frente a las banderas de sus respectivos países, que los vínculos transatlánticos estaban “mejor que con su anterior primer ministro”.

“Sobre la base de nuestra relación con el primer ministro Andy, creo que nos está yendo muy bien”, afirmó Trump, según informó AFP. El mandatario se había mostrado inicialmente cercano al antecesor de Burnham, Keir Starmer, antes de distanciarse por la negativa del Reino Unido a sumarse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Andy Burnham y Donald Trump abordaron la situación de las Islas Malvinas en su reunión en Nueva York (Casa Blanca)

Burnham reconoció las diferencias entre ambas naciones y señaló que Trump había tenido “la amabilidad de escucharnos” sobre asuntos como el comercio y las Islas Malvinas. “No se lo reprochamos”, dijo el primer ministro en referencia al distanciamiento previo con Washington, según consignó AP.

El archipiélago del Atlántico Sur fue uno de los puntos de la conversación en el marco del renovado reclamo del gobierno argentino por el archipélago. Justmente, en agosto de este año, Trump había abierto una puerta al señalar que no descartaba revisar la posición de Washington respecto al territorio. “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, había dicho el presidente ante periodistas en el Despacho Oval. Hasta ese momento, la Casa Blanca había mantenido una posición de neutralidad en la disputa, con gestos hacia la administración británica.

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El tema cobró nueva relevancia ante la tensión entre Washington y Londres por el nivel de gasto en defensa del Reino Unido. Según reveló el medio británico The Telegraph, funcionarios estadounidenses consideran que Londres no presentó una hoja de ruta suficiente para acercarse al objetivo del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) que impulsa la administración Trump dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Un alto funcionario de la Casa Blanca citado por ese diario fue directo: “Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente”.

En ese contexto, el presidente argentino, Javier Milei, se encuentra en la ciudad estadounidense para participar de la misma ronda de reuniones de la ONU y podría encontrarse con Trump en el marco de una sesión extraordinaria de la iniciativa Escudo de las Américas, diseñada por la administración republicana para enfrentar a los carteles regionales de la droga vinculados a Irán y China.

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Javier Milei y Pablo Quirno en Nueva York - sesión extraordinaria del Escudo de las Américas

Milei llegó a Nueva York a las 08.39 horas locales, acompañado por el canciller Pablo Quirno, el embajador Alec Oxenford y el representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi. El mandatario no tenía agendada inicialmente una reunión bilateral con Trump, aunque el líder republicano había sugerido en semanas previas la posibilidad de actuar como intermediario en el conflicto del Atlántico Sur, si tanto Argentina como el Reino Unido lo solicitaban. El eventual encuentro entre Milei y Trump se produciría después de la reunión oficial entre el presidente estadounidense y Burnham.

Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y el Gobierno de Milei ha señalado su disposición a buscar una solución por vía diplomática. En su discurso ante la ONU, Milei tiene previsto ratificar los derechos soberanos del país sobre el archipiélago y reclamar al Reino Unido que acepte la negociación como camino para resolver la disputa territorial. Desde el Poder Ejecutivo, sin embargo, la lectura sobre los gestos de Trump en torno a las islas es de “cautela y prudencia”: el Gobierno argentino considera que las declaraciones del presidente estadounidense deben leerse en el marco de su estrategia más amplia sobre los aliados de la OTAN y no como un giro formal en la política exterior de Washington.

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