Los ejes del discurso que dará Javier Milei en Nueva York: el rol de la ONU y un pedido para que no se regule la IA

El jefe de Estado volverá a hablar ante la ONU (EFE/JUSTIN LANE)

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El próximo miércoles, al mediodía, el presidente Javier Milei volverá a pararse en el atril principal de la sede central de la ONU, en la ciudad de Nueva York, para insistir con dos puntos centrales que viene remarcando desde su llegada a la Casa Rosada: el rol que fue adoptando el organismo en los últimos años y los riesgos de avanzar con regulaciones sobre diferentes sectores, principalmente la Inteligencia Artificial (IA).

El mandatario argentino terminó hace algunas horas los cuatro discursos que va a dar durante su estadía en los Estados Unidos, donde también hablará en una institución educativa, en un foro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y en un encuentro de The Economic Club.

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En total son casi 100 páginas las que llevará impresas con él en el viaje, de las cuales 18 fueron dedicadas a la exposición que brindará ante la asamblea general de las Naciones Unida.

El líder libertario comenzará su disertación haciendo un repaso de sus anteriores participaciones en la cumbre y luego explicará los tres ejes que eligió para esta nueva oportunidad.

“En este sentido, hoy quiero hablarles de tres cuestiones: primero, aquello que este organismo debió hacer y no hizo; segundo, aquello que no debió hacer e hizo de todas formas, y tercero, su posición ante el advenimiento de la Inteligencia Artificial”, reza el final de la primera página del discurso.

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El Presidente volverá a cuestionar el rol de la ONU

Ninguna de estas cuestiones son azarosas, sino que se trata de asuntos que el líder libertario ya venía marcando y que también ocuparon buena parte de sus palabras en este y otros foros.

Por caso, ya en junio del 2024, a pocos meses de haber asumido la Presidencia, marcó su postura en contra de las regulaciones en torno a la IA durante la reunión del G7 que se realizó aquel año en Italia y a la que fue invitado por la primer ministro, Giorgia Meloni.

Milei es un tecno-optimista y no cree que los Estados deban intervenir en el desarrollo de estas herramientas modernas y, mucho menos, que lo hagan organismo supranacionales.

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Si bien hasta el momento no hubo medidas concretas por parte de la ONU, sí se analizaron diferentes acciones durante los encuentros del denominado Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial.

Milei con Meloni en el G7 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En ese marco, incluso el actual secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, propuso un pacto global para proteger a los menores frente a los riesgos de la IA.

Asimismo, el dirigente también les pidió a los países miembro adoptar la meta de lograr que todos los centros de datos dedicados a esta tecnilogía funcionen con energía renovable para 2030.

Esta es una postura totalmente contraria a la que tiene Milei, que en una reciente columna de opinión que publicó en el diario británico Financial Times, habló sobre el avance de esta herramienta y remarcó la necesidad de mantener “el compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”.

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“Estamos abiertos al público. Inspirados por los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, pretendemos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI“, subrayó el Presidente en aquel texto que escribió junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Por otra parte, el mandatario argentino volverá a reclamarle a la ONU que retome su rol como garante de paz que, a su entender, abandonó en el último tiempo para convertirse en una suerte de “gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponerles a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado”.

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El mandatario argentina se muestra en contra de regular la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Así es como pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado o Nación, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta“, advirtió en el 2025.

El líder libertario partirá a las 23:00 desde Aeroparque para llegar a la ciudad de Nueva York el martes a las 09:30 (hora de Buenos Aires, las 8:30 locales). Lo hará acompañado por el canciller, Pablo Quirno.

En los Estados Unidos ya lo espera el ministro de Economía, que arribó un día antes para participar de una reunión con representantes del JP Morgan, entre otras actividades propias.

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Por la tarde de ese mismo martes, el Presidente disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y recibirá el premio “Ohev Yisrael” por parte de las autoridades del lugar.

Posteriormente, tendrá dos encuentros: primero con Roberto Salinas, el titular de Mexico Business Forum y director de Atlas Network en América Latina, y después con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

Milei pronuncia un discurso en la Universidad Yeshiva de Manhattan, en la ciudad de Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El miércoles, en tanto, la agenda comenzará con la participación de Milei en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, el evento principal de todo el viaje.

Luego de la ONU, el Presidente asistirá a la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

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A las 18:00 de la Argentina, tendrá una reunión con entre 12 y 15 importantes empresarios de distintos países, todos socios de Americas Society/Consejo de las Américas. Estará, de hecho, la máxima autoridad de ese organismo, Susan Segal, que tiene buena relación con el mandatario nacional.

Una hora y media más tarde Milei conversará con el Rabino Simón Jacobson, uno de los referentes del movimiento Jabad Lubavitch y que en el 2023 lo hizo llorar cuando, antes de asumir, le aseguró “que él podía ayudar a cambiar el mundo“ y que era “un líder espiritual”.

El jueves, en tanto, el jefe de Estado hablará en The Economic Club of New York, uno de los centros más prestigiosos en estudio de las cuestiones económicas, políticas y sociales.

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A las 21:00 abordará el avión oficial que lo traerá de regreso a Buenos Aires, en donde tiene previsto aterrizar el viernes a las 08:30.