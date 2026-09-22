Un sistema de baja presión amenaza con inundaciones y oleaje en la costa este de EEUU: estas son las zonas bajo alerta hasta el viernes

Una baja presión costera amenazaba con inundaciones, oleaje alto, lluvias y vientos del noreste en el Atlántico medio entre el 22 y el 25 de septiembre de 2026. (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Una baja presión costera amenazaba con provocar inundaciones, oleaje alto, lluvias y vientos del noreste en sectores del Atlántico medio de Estados Unidos entre el martes 22 y el viernes 25 de septiembre de 2026. Las alertas oficiales vigentes alcanzaban partes de Delaware, Nueva Jersey y Virginia, donde las mareas altas podían agravar los anegamientos en rutas, bahías y comunidades próximas al litoral. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el sistema se desarrollaría frente a la costa del Atlántico medio durante la mitad de la semana.

En Delaware y el sur de Nueva Jersey, las autoridades emitieron un aviso por inundación costera para la tarde y la noche del martes 22 de septiembre. Además, establecieron una vigilancia desde el miércoles 23 hasta la madrugada del viernes 25. Los pronósticos contemplaban agua acumulada en sectores bajos, ráfagas de hasta 72 km/h y mar adverso. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Mount Holly, la evolución de la baja definiría si las vigilancias requerían ser elevadas a advertencias durante los días posteriores.

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Una baja presión costera se desarrollaría frente al Atlántico medio. Si el sistema consolida vientos persistentes del noreste, puede ser clasificado como un nor’easter, término usado en Estados Unidos para las tormentas costeras asociadas con ese patrón de viento. Estos fenómenos pueden traer lluvia, oleaje, erosión e inundaciones cerca del litoral. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema podía mantener sus efectos sobre parte de la costa este hasta el viernes 25 de septiembre.

Qué estados de Estados Unidos tienen alertas por inundación costera el 22 de septiembre de 2026

Las alertas verificadas el martes 22 de septiembre incluían sectores de Delaware, Nueva Jersey y Virginia. En Milton, Delaware, el aviso por inundación costera comenzó a las 16:00 y estaba previsto hasta las 22:00, hora del este. El pronóstico contemplaba hasta 0,3 metros de agua sobre el nivel del suelo en áreas expuestas cercanas a costas y vías mareales. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno podía afectar estacionamientos, rutas locales y otros puntos bajos durante la pleamar.

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En Dewey Beach, Delaware, el aviso de corto plazo daba paso a una vigilancia por inundación costera desde las 16:00 del miércoles 23 hasta la 1:00 del viernes 25 de septiembre. La previsión oficial indicaba la posibilidad de entre 0,3 y 0,6 metros de agua sobre el terreno en áreas vulnerables. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los impactos podían alcanzar comunidades próximas al océano, caminos costeros y sectores junto a bahías o canales sometidos a la influencia de las mareas.

En Nueva Jersey, la vigilancia abarcaba los condados de Ocean, Atlantic, Cape May y el sudeste de Burlington. Estaba prevista desde las 16:00 del miércoles 23 hasta la 1:00 del viernes 25. La oficina meteorológica de Mount Holly señaló que las inundaciones podían afectar vías cercanas al Atlántico, a bahías interiores y a otros sectores de baja elevación. Según el Servicio Meteorológico Nacional en Mount Holly, el riesgo aumentaría durante los ciclos de marea alta.

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La costa oriental de Virginia tenía un período de vigilancia distinto. La alerta por inundación costera debía comenzar a las 5:00 del miércoles 23 y finalizar a las 8:00 del viernes 25 de septiembre. En Hacksneck, comunidad próxima a la bahía de Chesapeake, el pronóstico también incorporaba lluvias y vientos del noreste. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Wakefield, la amenaza abarcaba tanto el borde costero como zonas conectadas con estuarios y aguas mareales.

Delaware, Nueva Jersey y Virginia mantenían alertas por inundación costera ante el aumento de las mareas altas. (REUTERS/Brendan McDermid)

Cuándo se esperan vientos fuertes en Delaware, Nueva Jersey y Virginia

Los pronósticos oficiales indicaban un aumento de los vientos del noreste desde el miércoles 23 de septiembre. En Dewey Beach, Delaware, se esperaban vientos cercanos a 48 km/h, con ráfagas de hasta 72 km/h. Durante la noche, el viento podía mantenerse entre 40 y 48 km/h, con ráfagas de intensidad similar. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esos valores podían coincidir con lluvias y con las horas de mayor nivel de marea.

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En aguas oceánicas situadas a unos 37 kilómetros al sur-suroeste de Atlantic City, Nueva Jersey, el pronóstico marítimo preveía vientos del noreste de entre 56 y 65 km/h el miércoles 23, con ráfagas de hasta 74 km/h. El parte oficial advertía sobre condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el aumento del viento impulsaría el oleaje y limitaría las condiciones de navegación frente a la costa de Nueva Jersey.

En el litoral oriental de Virginia, la previsión para el miércoles incluía vientos del noreste de entre 34 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 61 km/h. En esa región, las lluvias podían dejar entre 6 y 13 milímetros en distintos puntos durante la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional en Wakefield, la combinación de viento sostenido y aumento del nivel del agua durante la pleamar justificaba la vigilancia costera.

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Cuánto oleaje se prevé frente a Atlantic City y Dewey Beach entre el 23 y el 25 de septiembre

El pronóstico marítimo frente a Atlantic City anticipaba olas de entre 2,7 y 4,3 metros entre el miércoles 23 y la noche de esa jornada. Las mayores alturas previstas coincidían con la intensificación del viento del noreste sobre las aguas del Atlántico. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esas condiciones podían afectar a embarcaciones pequeñas y aumentar los riesgos en las playas expuestas.

Dewey Beach debía permanecer bajo aviso por oleaje alto desde las 8:00 del miércoles 23 hasta las 18:00 del viernes 25. Esa alerta coincidía en parte con la vigilancia por inundación costera, aunque se refería a un riesgo diferente: el aviso por oleaje alto se concentraba en las condiciones del mar y la playa, mientras que la vigilancia consideraba el posible avance del agua sobre el terreno. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el oleaje podía favorecer la erosión de playas y las corrientes de resaca.

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En tierra, las previsiones para Delaware incluían lluvias durante el martes y el miércoles. En Milton, el pronóstico estimaba acumulados de entre 6 y 13 milímetros el martes, con cantidades similares previstas para el miércoles. En Dewey Beach, la probabilidad de precipitación para el miércoles era del 50%. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas revisadas se enfocaban en el riesgo costero y no incluían una advertencia general por inundaciones repentinas.

Los condados de Ocean, Atlantic, Cape May y el sudeste de Burlington en Nueva Jersey quedaron bajo vigilancia por inundación costera. (REUTERS/Mike Segar)

Qué significa un nor’easter y cuándo una baja presión costera recibe ese nombre

Un nor’easter es una tormenta costera vinculada a vientos persistentes procedentes del noreste. El nombre deriva de la expresión inglesa para referirse a esa dirección del viento. Puede formarse cuando una baja presión se ubica frente a la costa este estadounidense y genera un flujo de aire desde el Atlántico hacia tierra. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, este patrón puede causar lluvias, oleaje, erosión e inundaciones en comunidades costeras.

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Los documentos oficiales revisados el martes 22 de septiembre no definían todavía el sistema como nor’easter. Las autoridades se referían a una baja presión costera fuerte que se desarrollaría frente al Atlántico medio durante la mitad de la semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la denominación dependería de la evolución efectiva de los vientos y de la estructura final del sistema.

La información disponible tampoco confirmaba las proyecciones más altas difundidas para otros puntos de la costa. Los avisos oficiales revisados no respaldaban hasta ese momento ráfagas de entre 97 y 113 km/h en Boston ni olas de hasta 5,5 metros en los Outer Banks, en Carolina del Norte. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los valores más altos verificados en el pronóstico marítimo consultado eran olas de entre 2,7 y 4,3 metros frente a Nueva Jersey.

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Cuál es la diferencia entre un aviso y una vigilancia por inundación costera en Estados Unidos

Un aviso por inundación costera se emite cuando el fenómeno es inminente, se espera en un plazo corto o ya está en desarrollo. Una vigilancia por inundación costera comunica que las condiciones son posibles en los días siguientes y que requieren seguimiento. Delaware y sectores del sur de Nueva Jersey estaban bajo aviso hasta las 22:00 del martes 22, mientras las vigilancias cubrían desde el miércoles hasta las primeras horas del viernes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la categoría se determina por el nivel de certeza sobre los efectos previstos.

El paso de un aviso a una vigilancia no implica que el peligro desaparezca. Las autoridades anticipaban que la baja podía sostener el aumento del nivel del agua durante varias mareas sucesivas. Las rutas cercanas a bahías, estuarios, desagües mareales y comunidades de baja elevación figuraban entre los sectores expuestos. Según el Servicio Meteorológico Nacional en Mount Holly, la intensidad de los impactos dependería de la permanencia de los vientos del noreste y de la trayectoria final del sistema.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó revisar las actualizaciones locales, evitar rutas anegadas y respetar las alertas de playa y navegación. (REUTERS/Mike Segar)

Hasta qué fecha rigen las alertas por inundaciones y oleaje en la costa este de Estados Unidos

Los plazos oficiales verificados sitúan el aviso inicial de Delaware y Nueva Jersey entre las 16:00 y las 22:00 del martes 22 de septiembre. La vigilancia por inundación costera para Delaware y condados costeros del sur de Nueva Jersey se extendía desde las 16:00 del miércoles 23 hasta la 1:00 del viernes 25. En Virginia, la vigilancia debía finalizar a las 8:00 del viernes 25, mientras que el aviso por oleaje alto de Dewey Beach estaba previsto hasta las 18:00 de ese mismo día. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los horarios podían cambiar si el sistema modificaba su trayectoria o intensidad.

Los residentes de Delaware, Nueva Jersey y Virginia bajo aviso o vigilancia debían revisar las actualizaciones locales, evitar rutas anegadas y respetar las alertas para playas y navegación. La evolución de la baja entre el miércoles 23 y el viernes 25 determinaría si las vigilancias se convertían en advertencias o si el área de cobertura se extendía a otros puntos de la costa. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el riesgo se mantendría asociado a la coincidencia de lluvia, viento del noreste, oleaje y marea alta.