Jorge Macri anticipó que hubo un acuerdo para posponer la Marcha del Orgullo por la visita del Papa

Jorge Macri se refirió a la realización de la Marcha del Orgullo

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que la Ciudad alcanzó un acuerdo con la mayoría de las organizaciones para postergar unos días la Marcha del Orgullo, prevista para el 7 de noviembre, ante la visita del papa León XIV a la Argentina.

El mandatario señaló que las conversaciones continúan con los distintos sectores involucrados y remarcó que el cambio de fecha no implicaría restricciones a la manifestación. “Vamos a ayudar a que esa marcha ocurra”, sostuvo, al defender la necesidad de ordenar el calendario de actividades públicas durante la llegada del Sumo Pontífice.

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“El año pasado ellos mismos la pospusieron también, con lo cual no es una fecha que está escrita en piedra”, planteó. El jefe de Gobierno recordó que la convocatoria había sido reprogramada en 2025 por la realización de otro evento y consideró que existen antecedentes para modificar su fecha.

La Marcha del Orgullo estaba prevista para el 7 de noviembre, mientras que el viaje apostólico de León XIV comenzará al día siguiente. La agenda oficial contempla actividades entre el 8 y el 11 de noviembre en Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Desde el gobierno porteño afirmaron que la Marcha del Orgullo podría posponerse "por unos días" (REUTERS/Marton Monus)

En este sentido, Macri se refirió a las declaraciones que brindó ayer el canciller Pablo Quirno: “Ayer el canciller Quirno hizo una declaración poco clara, porque en realidad esto lo venimos hablando en la mesa de organización de la visita del Papa, también con la ministra de Seguridad de Nación (Alejandra Monteoliva)”.

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“Él dice que, como que no va a haber ningún problema con la marcha. Entonces muchos dijeron ‘ah, ¿viste que no pidieron correrla?’ No, no va a haber ningún problema porque nunca hay problema y siempre se lleva adelante, pero en el marco de una fecha distinta a la que se había planteado. Probablemente él tenía la información”, sugirió.

El Gobierno nacional anunció un operativo que involucrará a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. El dispositivo incluirá tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos, once actividades cerradas y un comando unificado que funcionará durante 120 horas. Las autoridades estiman una concurrencia total cercana a siete millones de personas durante la visita.

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"Quirno hizo una declaración poco clara", señaló el alcalde porteño

Finalmente, el alcalde porteño describió la visita papal como un acontecimiento excepcional y sostuvo que requerirá coordinación entre las autoridades y los organizadores de eventos masivos. “La visita de un papa es un hecho extraordinario que ocurre cada treinta o cuarenta años”, afirmó.

En ese sentido, contrapuso la coexistencia de distintas movilizaciones en el espacio público porteño. “Yo quiero una ciudad donde pueda convivir la Marcha del Orgullo y la Marcha del Niño por Nacer”, expresó Macri, quien definió a la capital como una ciudad de diversidad.

Finalmente, pidió que los organizadores y otros promotores de actividades públicas o privadas hagan “un poco de esfuerzo” para facilitar el desarrollo de la visita del Papa con orden y tranquilidad. Y adelantó que habrá nuevas reuniones para terminar de definir la situación de la movilización.

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