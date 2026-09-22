Política

Jorge Macri apuntó contra la jueza garantista que se opone al régimen penal juvenil: “Si quiere cambiar las leyes, que se presente en una lista y sea diputada”

El alcalde porteño cuestionó el fallo de Laura Beatriz De Marinis que sobreseyó a un adolescente de 14 años por tentativa de robo y anunció que promoverá un jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis

Jorge Macri criticó a la jueza Laura Beatriz De Marinis
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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad para un caso puntual y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo: “Si ella quiere cambiar las leyes, que se presente en una lista, que sea diputada o senadora, que logre cambiar una ley y que su idea se imponga”.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Macri cuestionó la resolución de la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires. “Para mí es indignante”, afirmó, y sostuvo que la jueza dejó de aplicar una norma vigente para imponer una posición personal sobre el régimen penal juvenil.

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La decisión judicial se conoció después de un intento de robo ocurrido el 10 de septiembre. De acuerdo con el expediente, un grupo de jóvenes intentó sustraerle el celular a un hombre de 47 años, quien logró escapar y pedir ayuda a un policía. La causa fue calificada de forma provisoria como robo simple en grado de tentativa.

Macri indicó que encomendó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, la preparación de un jury contra la magistrada. “Ya está desde ayer trabajando en esto. Vamos a hacer la presentación”, señaló.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno sostuvo que el proceso deberá comenzar en la Comisión de Juicio Político de la Legislatura porteña y planteó que el debate permitirá establecer “qué tipos de jueces” quiere la Ciudad. “Los jueces deben aplicar las leyes que existen”, remarcó.

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La magistrada había declarado la inconstitucionalidad de la nueva Ley Penal Juvenil para ese expediente en particular. El fallo no suspendió la vigencia general de la norma, a diferencia de una decisión judicial previa en la provincia de Buenos Aires.

Macri afirmó que la ley no contemplaba únicamente la privación de libertad para los adolescentes de 14 años alcanzados por el nuevo régimen. Según enumeró, la jueza podía procesar al joven y disponer medidas como una amonestación, tareas comunitarias, tratamiento o seguimiento.

“Ella decide dejarlo en libertad”, cuestionó el mandatario porteño. También sostuvo que el adolescente había tenido un ingreso anterior por un hecho de robo y aseguró que, tras ser trasladado a un Centro de Inclusión Social para adolescentes, se retiró del lugar.

Una mujer con saco negro sonríe junto a un parlante, mientras varios hombres en traje permanecen de pie en el fondo
La jueza Laura Beatriz De Marinis (La 100)

La resolución de De Marinis fundamentó la decisión en el principio de no regresividad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La jueza consideró que la reducción de la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años podía entrar en conflicto con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

Además, en el fallo, la magistrada tuvo en cuenta que el intento de robo no se concretó y que la víctima no sufrió lesiones físicas. También ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para elaborar un plan de acompañamiento para el adolescente y su familia.

Macri rechazó los argumentos vinculados a la situación de vulnerabilidad del menor y sostuvo que esa condición no justifica la comisión de delitos. “La pobreza no es sinónimo de delincuencia. No es justificativo”, expresó.

El jefe de Gobierno afirmó que el fallo transmite un mensaje contrario a la aplicación de la nueva legislación y vinculó esa postura con su decisión de promover la remoción de la jueza. “Para mí es causal de juicio político y de destitución”, concluyó.

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