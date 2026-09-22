Monteoliva comparó la convocatoria esperada por León XIV con el Mundial 2022: “Es un operativo nunca antes visto”

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad nacional, en los estudios de Infobae en Vivo

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La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, reiteró en Infobae a las 9 que habrá un dispositivo sin precedentes para la visita de León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, donde se espera algún tipo de “incomodidad” para circular y remarcó que es un acontecimiento “queda en la memoria individual y colectiva de los argentinos”.

La funcionaria se refirió a la escala argentina de la gira sudamericana de 12 días del pontífice, que también incluirá Uruguay y Perú. El operativo involucrará a autoridades nacionales, el gobierno porteño, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, describió las dimensiones de la organización: “Es un operativo nunca antes visto para nosotros”.

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La ministra advirtió que la circulación urbana tendrá modificaciones durante los preparativos y el desarrollo de las actividades. “Seguramente algún tipo de incomodidad y paciencia vamos a tener todos los que transitamos”, afirmó. “El aforo que estamos planificando es de siete millones de personas”, definió, y comparó que la convocatoria será similar a los festejos por el mundial de Qatar: “Tengo en la cabeza el triunfo de la Selección en diciembre de 2022″.

"El aforo que estamos planificando es de siete millones de personas", dijo Monteoliva

Los detalles del operativo

Al explicar las tareas previstas, Monteoliva definió el despliegue como “un operativo histórico” que demandará infraestructura especial, en la que “vamos a tener un país en la calle o transitando por las rutas”. La agenda incluirá cuatro actos masivos y 11 eventos cerrados en tres días y medio. La visita tendrá actividades en el Monumento de los Españoles, la Basílica de Luján, el Cotolengo Don Orione, la Casa Rosada y la Fábrica Argentina de Aviones, conocida como FADEA, en Córdoba. “Va a implicar el armado de escenarios, la instalación de baños químicos. No es un operativo ordinario”, consideró.

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La funcionaria también se refirió al financiamiento de la logística. “Todo acto de este tipo tiene un costo. Cada jurisdicción asume la organización del evento”, señaló. Y sobre la distribución de responsabilidades, precisó: “En la Ciudad es compartido. La provincia de Buenos Aires y Córdoba asumen los costos de la logística”.

Monteoliva detalló que el traslado del Papa combinará dos vehículos blindados, por un lado la cápsula de seguridad -donde León XIV se trasladará en una camioneta blindada y una comitiva- y los tramos en los que estará en el Papamóvil.

El papa León XIV preside una asamblea diocesana que marca la apertura del nuevo año pastoral para la Diócesis de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, Italia, el 18 de septiembre de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Por momentos, el recorrido contemplará un cambio de vehículo antes de la llegada a una de las actividades previstas. “Se va a subir al papamóvil, que también está blindado. Se están elaborando dos Papamóvil en Toyota, que luego quedan acá y pasan al museo”, sostuvo.

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Otro de los datos salientes corresponden a los anillos de seguridad y la conectividad. El primer perímetro estará bajo responsabilidad de las fuerzas que acompañan al pontífice. “El primer anillo de la seguridad está a cargo de la Gendarmería del Vaticano y de la Guardia Suiza”, aseguró. Mientras que, a raíz de la concentración de asistentes y autoridades, se podrían afectar las comunicaciones móviles. “Quizás se colapsen las líneas de celular, es altamente probable, pero no inhibición del celular”, aclaró.

La delegación que viajará con el Papa incluirá integrantes de la jerarquía eclesiástica y periodistas acreditados. “Vienen 240 obispos cardenales, que es el séquito papal, y 80 periodistas acreditados en el Vaticano”, enumeró. La ministra explicó que el traslado de esa comitiva requerirá vehículos adicionales para acompañar la cápsula. “En la cápsula se suman las combis y todas las personas van acompañando”, afirmó.

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También anticipó efectos sobre la actividad aeroportuaria durante una parte de la visita. “Seguramente habrá una franja horaria donde no habrá vuelos”, manifestó.

Los desacuerdos con la Marcha del Orgullo

La visita de León XIV coincidirá con la 35° Marcha del Orgullo, programada para el 7 de noviembre. Ante el pedido del gobierno porteño para reprogramar la convocatoria, Monteoliva rechazó que exista una controversia con sus organizadores. “Yo no veo polémica con la Marcha del Orgullo. Es una decisión de Ciudad y acompañamos lo que Ciudad defina”, expresó.

La funcionaria afirmó que otros eventos también evalúan cambios en sus cronogramas ante la agenda. “Estamos viendo que hay un sinnúmero de eventos públicos o privados que están corriendo su agenda, porque es lógico”, planteó, al referirse que “el país va a tener una dinámica distinta”. La ministra remarcó que desde la organización de la Marcha “han corrido la fecha en otras oportunidades y por un evento mucho menor que la venida de un Papa”, recordó.

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Sobre el operativo de seguridad, Monteoliva sostuvo que el perímetro de las cercanías de la Casa Rosada deberá permanecer cerrado desde la víspera de la llegada del pontífice. Por eso, planteó que la organización de la movilización pueda reprogramarse o modificarse también para que “no se acote el espacio que necesita la marcha”.

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