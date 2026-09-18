Política

La lectura de Tenembaum sobre la interna libertaria: qué busca Bullrich y por qué tomó distancia de Milei

El periodista analizó el gesto de la senadora con una canción de Lali Espósito, su posicionamiento dentro del oficialismo y las tensiones que podrían marcar el escenario electoral de 2027

Ernesto Tenembaum afirmó que la interna de La Libertad Avanza expone un debilitamiento de Javier Milei y una mayor autonomía de Patricia Bullrich
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La Libertad Avanza atraviesa un momento de tensión interna mientras Javier Milei enfrenta un escenario político y económico más frágil. El periodista Ernesto Tenembaum analizó en Infobae Al Mediodía el panorama completo: el desgaste del Presidente, la autonomía de Patricia Bullrich, la discusión por discapacidad y Malvinas, el riesgo de una ruptura y la pelea electoral rumbo a 2027.

La senadora y jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich publicó un video con una canción de Lali Espósito. El mismo generó repercusión debido a la pieza asociada a una artista que mantuvo cruces públicos con el Presidente. La decisión abrió interrogantes sobre su vínculo con Milei y sobre el lugar que busca ocupar dentro del oficialismo.

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Tenembaum sostuvo que el contenido condensó rasgos de la trayectoria política de Bullrich. La letra seleccionada incluía la frase: “Nunca fui lo que quisieron de mí y no me importa”.

El debilitamiento de Milei y la identidad propia de Bullrich

El periodista consideró que la publicación no fue un hecho espontáneo ni limitado a una diferencia puntual. “Pasan muchas cosas al mismo tiempo en ese video”, afirmó al analizar los posibles destinatarios del mensaje.

Patricia Bullrich publicó un video con una canción de Lali Espósito y reavivó las tensiones con Javier Milei dentro del oficialismo
Patricia Bullrich publicó un video con una canción de Lali Espósito y reavivó las tensiones con Javier Milei dentro del oficialismo

Su primera lectura se centró en la situación política de Milei. “Lo primero que pasa es que hay un debilitamiento de Milei”, dijo Tenembaum, quien evaluó que una dirigente oficialista no expondría una diferencia de esa magnitud frente a un presidente con mayor respaldo.

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Con un Milei de 50% no hay un dirigente que se anime a desafiarlo”, planteó. Para el periodista, Bullrich pretende sostener el proyecto de La Libertad Avanza, aunque busca modificar decisiones del Gobierno que cuestiona.

La senadora enfrenta, según esa interpretación, una tensión entre preservar la continuidad del oficialismo y construir una posición que la diferencie si no logra incidir sobre el rumbo de la administración. Esa distancia también le permitiría resguardar un espacio político propio ante un eventual reordenamiento interno.

El debate por las modificaciones sobre discapacidad en el Presupuesto fue uno de los factores que Tenembaum vinculó con el video. A su juicio, Bullrich rechazó tener que defender una medida que no había sido consultada previamente.

“Me hacés defender una ley que golpea a los discapacitados”, resumió el periodista al describir el reclamo que atribuyó a la legisladora. La situación podía dejarla expuesta por una decisión tomada sin su participación.

Patricia Bullrich envió un mensaje filoso a la interna del gobierno con una canción de Lali Espósito
Tenembaum interpretó que Bullrich busca sostener el proyecto de La Libertad Avanza, pero también marcar diferencias con decisiones del Gobierno (Red social X)

“Quedo como una marioneta. Y bueno, ella no es eso”, sostuvo Tenembaum. Para él, Bullrich intenta evitar un papel subordinado dentro de una coalición que integra desde el inicio del Gobierno.

La reacción de sectores oficialistas podría ser dura, aunque el periodista descartó una ruptura inmediata. “En este momento la odian”, dijo sobre quienes cuestionan los gestos de independencia de la senadora.

El riesgo electoral de una ruptura hacia 2027

La relación entre el Gobierno y Bullrich conserva un valor electoral para La Libertad Avanza. Tenembaum diferenció este conflicto de otros dentro del espacio y afirmó que una separación podría profundizar las dificultades del oficialismo.

“Una ruptura asegura, como mínimo, la dificultad para entrar a un balotaje”, advirtió. Una candidatura de Bullrich fuera de La Libertad Avanza, agregó, también afectaría la cohesión y la imagen del proyecto político.

El gesto de la senadora “legitima la desobediencia” dentro de una administración que, según describió Tenembaum, demanda disciplina política. Esa autonomía puede trasladarse a nuevas discusiones legislativas en el Senado.

El debate por los cambios sobre discapacidad en el Presupuesto fue señalado como un factor clave en la toma de distancia de Patricia Bullrich
El debate por los cambios sobre discapacidad en el Presupuesto fue señalado como un factor clave en la toma de distancia de Patricia Bullrich

Entre las definiciones pendientes mencionó una ley vinculada a Malvinas. La iniciativa prevé penas por campañas de desinformación y genera cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.

La proyección hacia 2027 forma parte de la lectura del periodista sobre el posicionamiento de Bullrich. Tenembaum sostuvo que la senadora observa a votantes que acompañaron a Milei, pero dejaron de respaldar al Gobierno, sin acercarse al kirchnerismo.

Ese sector se ubicaría cerca del centro o la derecha y podría ser disputado por dirigentes del PRO u otros candidatos. “Ahí hay un hueco”, afirmó al describir ese espacio electoral.

El dilema que planteó para Bullrich fue conservarse junto a Milei o competir por una identidad propia: “Estar con Milei para convertir el 30 y regalar ese 15, o correrse y tener el 15 para ella”.

Tenembaum también consideró que Milei mantiene opciones de reelección. “Podría ser reelecto, pero también podría perder”, afirmó al referirse a las encuestas y a los niveles de imagen presidencial.

La economía tendrá incidencia en esa definición. El periodista mencionó caídas en ingresos, empleo, actividad y consumo, aunque señaló que las dinámicas económicas no son iguales en todas las regiones del país.

Al mismo tiempo, el desarrollo energético y minero en la Patagonia y la Cordillera aporta dólares y puede ofrecer un sostén político al Gobierno pese a los indicadores adversos. Tenembaum también describió una identidad mileísta que persiste entre votantes afectados por dificultades económicas.

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