Juan Grabois: “Convertirnos en un enclave de data centers no es bueno para la Argentina”

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La inteligencia artificial no es para Juan Grabois una discusión sobre el futuro lejano. Es una disputa que ya está definiendo poder, recursos y modelos de desarrollo, mientras los Estados intentan alcanzar una transformación tecnológica que avanza mucho más rápido que sus regulaciones.

En Infobae a la Tarde, el diputado de Fuerza Patria cuestionó el lugar que la Argentina podría ocupar en ese escenario y puso el foco en una pregunta concreta: qué gana el país si se convierte en proveedor de infraestructura y materias primas para una industria que concentra su desarrollo en otras partes del mundo.

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“Lo más importante que está pasando en el mundo es esto”, afirmó Grabois. Su preocupación abarca desde la carrera tecnológica y militar hasta el impacto de las plataformas sobre niños y adolescentes, pero también alcanza una discusión más amplia sobre quién establece las reglas de una transformación que, según planteó, ningún país puede controlar por sí solo.

Grabois cuestionó el modelo de los data centers

Al trasladar el debate al plano local, el diputado cuestionó que la instalación de grandes centros de procesamiento de datos pueda presentarse como una estrategia suficiente para impulsar el desarrollo económico.

Juan Grabois cuestionó que la Argentina se convierta en un enclave de data centers dentro del desarrollo de la inteligencia artificial (Infobae en Vivo)

“Convertirnos en una suerte de enclave de data centers no es bueno para la Argentina. Data center no genera trabajo, genera un consumo de energía y de agua excesivo”, afirmó.

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Grabois incluyó a los data centers dentro de un conjunto de actividades que, a su entender, forman parte de la transformación tecnológica en curso. Mencionó también a los armamentos, la industria farmacológica y la biotecnología.

Su planteo es que el país no quede limitado a proveer recursos para industrias cuyo desarrollo y control se encuentran en otros lugares. En ese punto, destacó la disponibilidad de minerales críticos como una herramienta para participar de las negociaciones internacionales.

“Argentina tiene algunos fierros porque tiene minerales críticos. Entonces, eso te da una fortaleza para ser parte de la discusión internacional y para defender tu propio territorio”, señaló.

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A la vez, sostuvo que esos recursos deberían formar parte de una estrategia de desarrollo y no de una economía basada exclusivamente en la exportación de materias primas. Como alternativa, propuso avanzar en aplicaciones de inteligencia artificial.

“Podemos trabajar en lo que se llama la capa de aplicación de los modelos de inteligencia artificial”, explicó.

El diputado de Fuerza Patria advirtió que la Argentina no debe limitarse a proveer infraestructura, materias primas y minerales críticos para la industria tecnológica (Maximiliano Luna)

Qué dijo Grabois sobre el futuro de la IA

Grabois diferenció dos problemas que considera centrales. El primero está relacionado con la posibilidad de que sistemas cada vez más avanzados produzcan daños de gran escala. El segundo tiene que ver con el impacto de los entornos digitales sobre las capacidades cognitivas.

“Hay dos grandes riesgos: el riesgo catastrófico, el apocalipsis de inteligencia artificial, que no es ninguna boludez; y el otro, que es el secuestro cognitivo”, sostuvo.

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La preocupación por el segundo punto lo llevó a referirse especialmente a niños y adolescentes. Grabois propuso restringir el uso de teléfonos dentro de las escuelas y prohibir el uso de herramientas de IA para realizar trabajos escolares hasta los 14 o 15 años.

El diputado extendió sus advertencias a la infraestructura crítica. Mencionó la posibilidad de que sistemas avanzados tengan impacto sobre servicios esenciales y utilizó un eventual corte prolongado de electricidad como ejemplo de una situación para la que una sociedad debería estar preparada.

“Cuatro o cinco días sin luz, sin energía eléctrica, una sociedad que no está preparada para eso es un caos”, afirmó.

Grabois alertó sobre dos riesgos de la inteligencia artificial: el daño catastrófico y el secuestro cognitivo en niños y adolescentes (Infobae en Vivo)

Frente a estos riesgos, insistió en que las regulaciones nacionales resultan insuficientes. Su propuesta es avanzar hacia acuerdos internacionales que involucren a las principales potencias tecnológicas.

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“Se necesitan acuerdos SALT”, dijo, en referencia a los tratados firmados durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar sus arsenales estratégicos.

Silicon Valley, China y una tercera alternativa

En su análisis sobre la disputa tecnológica global, Grabois identificó tres modelos: “El aceleracionismo tecnocrático de Silicon Valley, el paradigma estatista chino y un paradigma humanista democrático”.

Según explicó, esta última alternativa todavía no tiene una forma política definida. La vinculó con una concepción que busca combinar democracia, justicia social y libertad individual.

En ese marco, mencionó los documentos del papa Francisco sobre ambiente, trabajo y tecnología y señaló al Vaticano como un posible ámbito para discutir una gobernanza global de la inteligencia artificial que incluya también a China.

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Grabois sostuvo que los data centers no generan trabajo suficiente y exigen un consumo excesivo de energía y agua en la Argentina

Grabois cuestionó además el desarrollo de sistemas de vigilancia y control biométrico. “A mí, ese nivel de vigilancia para mí es incompatible con la libertad”, afirmó.

La discusión sobre Silicon Valley derivó en otro de los temas de la entrevista: su encuentro con Peter Thiel, empresario e inversor tecnológico estadounidense.

“Peter Thiel es un filósofo, va atrás de ese sentido y tiene un sistema de valores que es antagónico con mi sistema de valores”, afirmó.

Grabois sostuvo que detrás de algunas de las decisiones de las grandes compañías tecnológicas existen concepciones políticas y filosóficas sobre el futuro. En ese universo ubicó corrientes vinculadas con el aceleracionismo, la desregulación y el transhumanismo.

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“No solamente existen intereses materiales económicos. Hay una orientación político-filosófica vinculada a eso”, planteó.

También describió la existencia de sectores que se preparan para escenarios de catástrofe mediante búnkeres, proyectos para trasladarse a otros lugares del planeta o incluso planes vinculados con Marte.

En su análisis político, Grabois dijo que trabajará por la reconciliación del peronismo para construir una alternativa frente al Gobierno de Javier Milei hacia 2027 (Aglaplata)

La mirada de Grabois sobre el peronismo y 2027

La entrevista tuvo un tramo dedicado a la política argentina y al escenario electoral de cara a 2027. Consultado sobre una eventual candidatura, Grabois no confirmó si será candidato ni respaldó a un dirigente en particular.

En cambio, planteó que su prioridad durante los próximos meses será reconstruir vínculos dentro del peronismo y trabajar sobre las diferencias internas. “Nosotros vamos a trabajar por la reconciliación, por sanar las heridas que hay”, afirmó.

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El dirigente vinculó esa tarea con la construcción de una alternativa frente al Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que el objetivo será reunir fuerzas para disputar el rumbo político del país.

“Lo que sería imperdonable es no hacer todo lo que hay que hacer para sacar a una persona que es muy dañina para el país, para la región y para la humanidad, que se llama Javier Milei”, afirmó.

Sin embargo, evitó anticipar cómo se traducirá ese objetivo en términos electorales. “Eso implica reconciliación, eso implica sanar heridas, eso implica tener un sentido de propósito, eso implica poder saber para qué hacemos lo que hacemos. Y esa va a ser nuestra tarea en los próximos meses. Lo demás, veremos”, concluyó.

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