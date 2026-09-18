Política

La oposición reclama una comisión del Congreso para intervenir en la política sobre Malvinas

Pidió tratar sobre tablas la creación de una bicameral para garantizar la intervención del Legislativo. El oficialismo llama a debatirlo la próxima semana y Bullrich suma gestos de desmarque

SENADO VOTACION TRASPASO JUSTICIA CABA
La oposición reclama una comisión del Congreso para intervenir en la política sobre Malvinas
Guardar

El Congreso termina una semana más que compleja para el oficialismo. El martes, mientras se preparaba para ir a un plenario de comisión a debatir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, se enteró de la intención del Gobierno nacional de eliminar, básicamente, la ley que protege a ese colectivo de la mano del Presupuesto 2027.

En medio de esto ingresó el proyecto conocido como Malvinas bajo el nombre de Ley de Soberanía Nacional. En el oficialismo señalan que es “estratégico”, pero a pesar de haber ingresado ayer al Congreso, todavía no fue girado a las comisiones correspondientes.

PUBLICIDAD

El Gobierno ingresó el proyecto y se llamó al silencio, pero desde la oposición empezaron a crecer las voces que mostraban disconformidad con el texto de la norma. Tanto es así que ayer, en el Senado, hubo un momento de zozobra como consecuencia de eso.

El texto de la norma establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, en el que participan el Presidente, ministros y el titular de la SIDE. Además, establece que será ese Consejo quien defina la política de seguridad de carácter obligatorio y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas “graves e inminentes”. También será quien tenga a cargo el procedimiento administrativo sancionatorio, a cargo del propio Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, el Ejecutivo se erige como juez y parte.

PUBLICIDAD

Esto generó el reclamo del Congreso que, en el caso de quienes no cuestionan la existencia de un Consejo de Seguridad, entienden que debe tener algún tipo de participación. Eso se cristalizó ayer en la sesión del Senado, cuando se pidió la creación de una comisión. La senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley de creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas.Bicameral por la Causa Malvinas.

Carolina Moisés
Carolina Moisés

“En este punto lo que quiere Convicción Federal es hacer respetar la participación que debe tener el Poder Legislativo en esta materia, frente a los acontecimientos públicos y las acciones del Gobierno Nacional que incluso hoy envió al Congreso un proyecto en defensa de la soberanía nacional”, explicó la legisladora por Jujuy.

El debate hizo que el peronismo sumara dos proyectos para que fueran tratados sobre tablas —uno referido al mismo tema—, lo que dejó a LLA contra las cuerdas. Si no acompañaba, se negaba a tratar el tema Malvinas; y si acompañaba, podría perder esa votación y la de la vuelta del Coro Nacional de Niños, que eliminó Presidencia.

“La titular del bloque de LLA logró convencer a Moisés de que retirara el pedido bajo el compromiso de ‘el próximo martes lo debatimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales’”.

Luego comenzó una discusión sobre si hacerla bicameral o unicameral. Bullrich se inclinó más por esta última posibilidad, pero se mostró permeable a la discusión y a la posibilidad de crear una comisión permanente en el Congreso que pueda seguir los pasos de lo que hace el Ejecutivo.

El proyecto no deja de sumar críticas, ya que muchos entienden que tiene más que ver con un control interno de la SIDE y de las Fuerzas Armadas que con la protección de los recursos de Malvinas.

Así lo deja ver el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien publicó en su cuenta de X que el proyecto que envió el Gobierno “deroga por completo la Ley 26.659, que protege los recursos argentinos en Malvinas. Y lo hace sin preservar expresamente ninguna de las inhabilitaciones vigentes. Justamente la que alcanza a la petrolera que ellos mismos beneficiaron con concesiones y con el RIGI”.

Frente a esto, Ferraro adelantó que debatirá el resto del proyecto “con responsabilidad y mucho estudio. Pero no voy a habilitar ninguna concentración del poder, deriva autocrática ni arbitrariedades y ambigüedades”.

Temas Relacionados

Islas MalvinasSoberanía nacionalConsejo de SeguridadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una nueva encuesta mostró un deterioro de la imagen de Milei y una aprobación estancada en 42%

El relevamiento de Poliarquía Consultores registró un 52% de valoración negativa para el Presidente, frente a un 31% positiva

Una nueva encuesta mostró un deterioro de la imagen de Milei y una aprobación estancada en 42%

El Reino Unido ratificó su política comercial en las Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones a las empresas impulsadas por Argentina

“Cargos sin justificación legal”, señaló Uma Kumaran, subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar del gobierno británico

El Reino Unido ratificó su política comercial en las Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones a las empresas impulsadas por Argentina

La lectura de Tenembaum sobre la interna libertaria: qué busca Bullrich y por qué tomó distancia de Milei

El periodista analizó el gesto de la senadora con una canción de Lali Espósito, su posicionamiento dentro del oficialismo y las tensiones que podrían marcar el escenario electoral de 2027

La lectura de Tenembaum sobre la interna libertaria: qué busca Bullrich y por qué tomó distancia de Milei

Milei habló sobre el video de Patricia Bullrich escuchando a “Lali”

El Presidente reveló un dato desconocido después de la polémica que mantuvo con la cantante

Milei habló sobre el video de Patricia Bullrich escuchando a “Lali”

Javier Milei visitó Bahía Blanca para mostrar las inversiones del RIGI y se activa un operativo por su reelección

La comitiva recorrió los proyectos que se encuadran en el régimen de grandes inversiones y estaba pendiente una actividad con la militancia. El lunes Karina cantó por un nuevo mandato con diputados nacionales. Reuniones clave y la disputa de fondo por la intendencia de la ciudad

Javier Milei visitó Bahía Blanca para mostrar las inversiones del RIGI y se activa un operativo por su reelección

DEPORTES

La tajante postura de Zidane ante la discusión entre Mbappé y Démbélé por el Balón de Oro

La tajante postura de Zidane ante la discusión entre Mbappé y Démbélé por el Balón de Oro

La aprobación que recibió Argentina de cara a los amistosos que será clave para reducir la pena de los futbolistas sancionados tras el Mundial

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Infartante victoria para Argentina de Julieta Benedetti: ganó la dorada por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales tras casi 3 horas de carrera

Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

TELESHOW

Emilia Attias defendió a China Suárez tras las críticas por sus fotos en "La Casa de los Sueños": "La tienen que dejar un poco más tranquila"

Emilia Attias defendió a China Suárez tras las críticas por sus fotos en "La Casa de los Sueños": "La tienen que dejar un poco más tranquila"

Mirtha Legrand sufrió una recaída de su cuadro bronquial y volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei: el parte médico

Rafael Ferro recordó con Mario Pergolini el freno de sus hijos ante una etapa de su vida: “Papá, sos un mamarracho”

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Rosario Ortega explicó por qué no asistió a la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en Cayos Cochinos: comunidad garífuna de Honduras denuncia intento de desalojo mientras exige cumplir fallo de la Corte IDH

Tensión en Cayos Cochinos: comunidad garífuna de Honduras denuncia intento de desalojo mientras exige cumplir fallo de la Corte IDH

Panamá registra casi 14.000 infecciones respiratorias graves en 2026

Guatemala mantendrá la presidencia del Comité de Expertos de la OEA con Julio Flores durante el período 2026-2027

Sequía golpea a 1.32 millones de nicaragüenses y oposición acusa la inacción de Ortega, que sigue sin declarar emergencia

El Salvador formaliza su camino a los Premios Oscar y a los Goya con Vértices y Luciérnagas en El Mozote