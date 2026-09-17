Política

El Gobierno vuelve a convocar a los gremios universitarios y hay posibilidades de más paros por la falta de acuerdos

Autoridades del Ministerio de Capital Humano se reunen en el Palacio Pizzurno con los sindicatos docentes y no docentes, que piden seis puntos de incremento para los próximos dos meses y un 32,5% de recomposición salarial. El Gobierno se planta y propone discutir todo con el Presupuesto 2027

La UBA - clases públicas en Plaza de Mayo
Clase pública en la Plaza de Mayo
Guardar

La serie de negociaciones entre el Gobierno y los sectores docentes y no docentes universitarios suma un nuevo capítulo este jueves. Ambas partes se reúnen desde las 11 en el Palacio Pizzurno, en el marco de la discusión paritaria que convocó la Secretaría de Educación, la cual a comienzos de mes propuso un aumento del 3% para septiembre y de 3% para octubre, que fue rechazado por todas las agrupaciones.

La expectativa para este jueves no es distinta”, avisó en la previa del encuentro una de las figuras de los sindicatos docentes, que esperaba que al sentarse con las autoridades del Ministerio de Capital Humano la propuesta fuera la misma que hace dos semanas. En rigor, las reuniones se producirán en dos tandas distintas: una primera a las 11 horas, en la que están convocadas las agrupaciones docentes universitarias, y una segunda a las 15 horas, cuando se sentarán los no docentes.

PUBLICIDAD

Para ambos casos se prevé la misma oferta, la cual, según argumentan desde los gremios, no se adecúa a la Ley de Financiamiento Universitario que todavía no se aplica completamente. Lo que solicitan tanto docentes como no docentes es que se convaliden los dos incrementos de 3% para septiembre y para octubre y que a eso se le sume un incremento de 32,5% como forma de compensación de la pérdida salarial de los dos primeros años de la administración nacional de Javier Milei.

Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez
El secretario de Educación,Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionaron a las universidades públicas

El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

PUBLICIDAD

Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo aún no cumplió plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pese a que una medida cautelar continúa vigente.

“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”, declaró a Infobae el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

La gente marcha para exigir más financiación para las universidades públicas y contra las medidas de austeridad propuestas por el presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)
La gente marcha para exigir más financiación para las universidades públicas y contra las medidas de austeridad propuestas por el presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El Ejecutivo cuestiona las cifras solicitadas por las agrupaciones docentes y no docentes al afirmar que la aplicación total de la ley todavía no fue ordenada por la Justicia. Los voceros oficiales sostienen que la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios, y que el aumento previsto para octubre deja la remuneración por encima de lo establecido en el fallo.

La administración nacional señaló que el Presupuesto para el año próximo contempla la medida cautelar y una inflación proyectada de 18%, dentro de un ítem denominado refuerzo y fortalecimiento de recursos humanos. También indicó que los hospitales tienen un límite específico para los fondos destinados a la Universidad de Buenos Aires, que suele concentrar la mayor parte de esas partidas, y pidió a los hospitales universitarios provinciales que presenten sus gastos.

El Gobierno asegura que el funcionamiento de las casas de altos estudios estará garantizado el próximo año y atribuye el desacuerdo principalmente a los salarios. Desde esa perspectiva, el Presupuesto prevé un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, mientras que las remuneraciones absorben cerca de nueve de cada diez pesos del sistema.

Una de las pocas personas que salió a hablar sobre el tema fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien negó que las políticas de la actual administración sean insensibles.

Que una figura del círculo presidencial como Menem deba salir a hablar sobre el tema universitario pone sobre la mesa la reinstalación mediática de la cuestión universitaria. Esto es percibido por los propios rectores de las casas de estudios, que ayer presentaron su propuesta presupuestaria en el Congreso de la Nación, ámbito donde se debe discutir el Presupuesto 2027. En el entorno de Milei aseguran que el rumbo de la política de fondos universitarios no se va a modificar: “Si quieren más partidas, deberán decir a qué otros sectores les vamos a sacar. No tenemos problema”.

A diferencia de años anteriores, el Gobierno no tiene la misma licencia social para implementar el ajuste del gasto en sectores con alta adhesión social como lo son las universidades nacionales o el sector de Discapacidad. Entre los principales integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) comienza a evaluarse la posibilidad de hablar de que el inicio del ciclo lectivo para el año próximo corre peligro. Este asunto podría ser insertado por los propios gobernadores en algunas de las conversaciones con emisarios del Gobierno, dada la territorialidad federal que alcanzan las más de 50 universidades dependientes de Nación.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick ordenó en diciembre que el Ejecutivo cumpla los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 1 de septiembre rechazó el pedido oficial para dejar sin efecto la cautelar, y la Corte Suprema había confirmado su vigencia el 25 de junio. Los rectores cuestionan que los escritos presentados por los abogados del Estado retrasan los pagos. En ese marco, el CIN impulsa una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la ley, pero suspendió su ejecución bajo el argumento de que no existían recursos asignados ni una fuente de financiamiento definida. Las universidades pidieron además que se apliquen multas a funcionarios y que se evalúe una causa penal por presunta desobediencia.

Temas Relacionados

Universidades públicasParitariasPresupuestoMarcha Federal UniversitariaJavier MileiMinisterio de Capital HumanoUniversidades nacionales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Senado, en vivo: el oficialismo consiguió quórum y buscará aprobar Inocencia Fiscal II

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo, quedó fuera de la agenda

Senado, en vivo: el oficialismo consiguió quórum y buscará aprobar Inocencia Fiscal II

El PRO desplegó agenda propia en Washington con reuniones en la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos

El jefe de Gobierno partió junto al diputado Cristian Ritondo para impulsar una agenda propia del partido amarillo. Se reunió con Richard Walters, vicejefe de Gabinete para Asuntos Legislativos y Políticos, y congresistas republicanos

El PRO desplegó agenda propia en Washington con reuniones en la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos

Patricia Bullrich dijo que no le avisaron del recorte en Discapacidad: “Quedás como tonto o que engañás, eso resiente las relaciones”

La senadora de La Libertad Avanza expuso fallas en la coordinación interna del Gobierno. Lamentó no haber sido informada de las modificaciones en el proyecto de Presupuesto 2027, a pesar de ser jefa de bloque y parte de la Mesa Política

Patricia Bullrich dijo que no le avisaron del recorte en Discapacidad: “Quedás como tonto o que engañás, eso resiente las relaciones”

Purga en la Armada por la trama de corrupción con los sueldos: avanza la destitución de una decena de militares

El ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó al jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, avanzar con los Consejos de Disciplina para aplicar la máxima sanción. Ya fueron relevados ocho capitanes de corbeta y un suboficial

Purga en la Armada por la trama de corrupción con los sueldos: avanza la destitución de una decena de militares

Pilar Ramírez negó una caída del consumo en los comercios porteños y habló de una posible alianza con el PRO

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura cuestionó el relevamiento sobre locales sin actividad y defendió un proyecto para agilizar habilitaciones

Pilar Ramírez negó una caída del consumo en los comercios porteños y habló de una posible alianza con el PRO

DEPORTES

La Sub 19 de Argentina debutó con una derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Sub 19 de Argentina debutó con una derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

La curiosa anécdota de un argentino que logró una medalla en los Juegos Suramericanos en esports y compitió contra Franco Colapinto: “Yo le gané”

Klopp dio su primera lista como entrenador de Alemania con 44 futbolistas e inició su revolución: los nombres de peso que marginó

Las espectaculares fotos inéditas de Diego Armando Maradona a bordo de un buque militar hace más de tres décadas: “Nos divertimos mucho”

TELESHOW

Cande Tinelli compartió su tristeza a pocos días de la muerte de Linda: la reacción de su perro Jesús

Cande Tinelli compartió su tristeza a pocos días de la muerte de Linda: la reacción de su perro Jesús

El sentido recuerdo de Marcela Tinayre a Chiche Gelblung a una semana de su muerte: “Te voy a extrañar”

“Estás en ellos”, el conmovedor recuerdo de Yaco González a Agustina Posse, cinco años después de su muerte

El festival de cine de la UBA anuncia su edición más ambiciosa: homenajes, becas y nuevas sedes en Buenos Aires

El comentario de Soy Rada sobre Evelyn Botto que descolocó a Mario Pergolini: “Eso me parece raro”

INFOBAE AMÉRICA

El déficit de lluvias en República Dominicana golpea el 90% de la cosecha de café y pone en riesgo los ingresos agrícolas

El déficit de lluvias en República Dominicana golpea el 90% de la cosecha de café y pone en riesgo los ingresos agrícolas

El aeropuerto de La Habana cerrará sus operaciones durante más de siete horas

Instituciones coordinan soterramiento de cables y modernización de servicios en el Centro Histórico de San Salvador

Con uniforme y fusil en redes: El dominicano que viajó a Rusia para unirse al frente y su familia pide su regreso

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton