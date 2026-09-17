Honduras proyecta ingresos por más de $80 millones y anuncia nuevas inversiones para modernizar sus puertos

Una nueva inversión de unos 20 millones de dólares se sumará a las obras destinadas a ampliar la capacidad del sistema portuario de Honduras.

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La Empresa Nacional Portuaria (ENP) proyecta cerrar el período con ingresos superiores a los 2.000 millones de lempiras un promedio de $80 millones y destinará esos recursos a una agenda de inversiones en infraestructura, tecnología y modernización de sus terminales, según informó el gerente de la institución, Yaudet Burbara.

Burbara explicó que la ENP ejecutará inversiones por más de 400 millones de lempiras con fondos propios, mientras que la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) aportará otros recursos que superan los USD 100 millones. Ambas fuentes financiarán proyectos vinculados con la infraestructura y la operación de los puertos hondureños.

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La iniciativa se incorpora al conjunto de obras destinadas a ampliar la capacidad del sistema portuario y modernizar sus procedimientos.

Uno de los componentes más relevantes de la agenda es la instalación de equipos de rayos X en puntos estratégicos de control: puertos, aeropuertos y aduanas terrestres. La tecnología reforzará los mecanismos de revisión e identificación de mercancías durante las operaciones de ingreso y salida del país.

La incorporación de estos equipos forma parte de una modernización más amplia que abarca tanto obras físicas como cambios en los procedimientos portuarios. El objetivo es hacer más eficientes los controles y aumentar la capacidad de respuesta del sistema.

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Burbara señaló que la ENP trabaja en la actualización de procesos y en la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas para agilizar las operaciones y acercar las terminales a estándares internacionales de eficiencia.

La modernización no se limita a la ejecución de obras físicas, sino que también contempla cambios en la forma en que se desarrollan los procedimientos portuarios. La revisión de procesos, la tecnología y el fortalecimiento de la infraestructura son considerados elementos necesarios para mejorar la capacidad de respuesta del sistema portuario hondureño.

La ENP anuncia inversiones propias por más de 400 millones de lempiras y aportes de la OPC por más de USD 100 millones

“La revisión de procesos, la tecnología y el fortalecimiento de la infraestructura son considerados elementos necesarios para mejorar la capacidad de respuesta del sistema portuario hondureño.”

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Los puertos hondureños desempeñan un papel central en el movimiento de mercancías y en la conexión del país con los mercados internacionales. La expectativa institucional es que las inversiones anunciadas aumenten la capacidad operativa de las terminales, reduzcan limitaciones en los procesos y ofrezcan mejores condiciones para el comercio marítimo.

La proyección de ingresos superiores a los 2.000 millones de lempiras brinda a la ENP el margen para sostener esa agenda, con la combinación de fondos propios y la inversión canalizada a través de la OPC.

Importancia estratégica para el comercio exterior

La modernización de Puerto Castilla ampliará el muelle y optimizará los procesos de carga, mejorando la eficiencia portuaria. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

La expectativa institucional es que estos proyectos permitan aumentar la capacidad operativa, reducir limitaciones en los procesos y ofrecer mejores condiciones para las actividades relacionadas con el comercio marítimo.

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En ese sentido, la inversión no solo está orientada a atender las necesidades actuales, sino también a preparar al sistema portuario para futuras demandas y nuevos desafíos.

La modernización de los puertos tiene además una importancia estratégica para Honduras, debido al papel que desempeñan estas instalaciones en el movimiento de mercancías y en la conexión del país con los mercados internacionales explicaron sus autoridades.