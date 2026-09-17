El PRO desplegó agenda propia en Washington con reuniones en la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos

Jorge Macri y Cristian Ritondo se reunieron con Richard Walters, representante de la Casa Blanca

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del PRO porteño, Jorge Macri, y el diputado nacional Cristian Ritondo se reunieron hoy en Washington D.C. con funcionarios de la Casa Blanca, legisladores de Estados Unidos y referentes políticos para fortalecer los vínculos del partido y ampliar su agenda internacional.

El encuentro en la sede del gobierno de Donald Trump fue con Richard Walters, vicejefe de Gabinete para Asuntos Legislativos y Políticos. Macri y Ritondo analizaron el escenario estadounidense, los cambios en América Latina y el nuevo mapa político surgido de las últimas elecciones regionales.

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“Junto a Cristian Ritondo conversamos con Richard Walters, Deputy Chief of Staff de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos y Políticos, sobre el escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa nuestra región y las transformaciones que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, sostuvo Macri.

Jorge Macri y Cristian Ritondo posan junto a representantes parlamentarios durante una jornada de trabajo en Estados Unidos.

“La Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de consolidar un camino de estabilidad, reformas, seguridad, menos impuestos y más libertad para quienes trabajan, producen e invierten. El desafío es sostenerlo, dar certidumbre y previsibilidad, y dejar en claro que no vamos a volver al pasado. Desde el PRO apoyamos con convicción este nuevo rumbo, y fortalecer nuestra relación con los Estados Unidos es una parte fundamental de ese camino”, agregó.

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El encuentro con Michael Rulli, congresista republicano por Ohio

La comitiva incluyó al jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, y al secretario General y de Relaciones Internacionales porteño y del PRO, Fulvio Pompeo. También mantuvo reuniones con el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, el representante republicano por Ohio, Michael Rulli, copresidente del Congressional Argentina Caucus, y la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar.

Las conversaciones con los legisladores abordaron la relación entre Estados Unidos y Argentina, la situación política regional y la ampliación de los canales de diálogo entre dirigentes de ambos países.

La delegación del PRO con el senador Bernie Moreno

La delegación participó también de una conferencia en el Atlantic Council, donde presentó la experiencia de Buenos Aires y el papel de la ciudad en la transformación de Argentina. Ante dirigentes políticos, empresarios y académicos, Macri afirmó que la Ciudad de Buenos Aires puede ser una “puerta de entrada” para compañías estadounidenses interesadas en el país por su concentración de talento, universidades, servicios, tecnología, finanzas, cultura y entretenimiento.

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“El interés que genera hoy la Argentina en ámbitos como el Atlantic Council confirma algo que para nosotros es central: el cambio de rumbo del país ya no se percibe como algo coyuntural, sino como un proceso sostenido en el tiempo. Vinimos a contar en primera persona lo que estamos viviendo: el orden de las cuentas públicas, la apertura al mundo y la previsibilidad que le estamos dando a quien quiera venir a invertir en la Argentina”, planteó el diputado Cristian Ritondo.