El Papa León XIV respaldó una agenda de seis proyectos para enfrentar la inteligencia artificial y la crisis social en las Américas

El papa León XIV advirtió que el avance tecnológico y la inteligencia artificial corren el riesgo de "levantar una nueva torre de Babel" si no se ponen al servicio de las personas (Foto: FUNDACIÓN MADRINA)

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El papa León XIV advirtió que el avance tecnológico y la inteligencia artificial corren el riesgo de “levantar una nueva torre de Babel” si no se ponen al servicio de las personas, y respaldó una agenda de seis proyectos concretos de cooperación entre el Norte y el Sur global para enfrentar esos desafíos junto a la crisis climática y las desigualdades laborales. El mensaje llegó en la audiencia que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sur, celebrado en Roma en la Casa Generalicia de La Salle.

El cónclave regional fue convocado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) y la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y puso en el centro el diálogo social como herramienta para construir puentes allí donde existen diferencias de intereses, posiciones y responsabilidades. La propuesta no busca eliminar los conflictos, sino generar espacios donde puedan ser reconocidos, escuchados y transformados en cooperación, atendiendo a la urgencia de la situación.

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La iniciativa nació hace cinco años por impulso del papa Francisco, con antecedentes previos en Washington y Bogotá, con el objetivo de promover el diálogo social y profundizar el vínculo de la Iglesia con las organizaciones comunitarias.

El encuentro en el Vaticano reunió a sesenta representantes de la Iglesia, sindicatos, empresas, universidades, organismos internacionales y movimientos sociales Vatican News

Una agenda articulada en seis proyectos

El encuentro reunió a sesenta representantes de la Iglesia, sindicatos, empresas, universidades, organismos internacionales y movimientos sociales. El resultado fue la Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur para la Cooperación Multisectorial, que se estructura en seis proyectos:

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Inteligencia artificial y trabajo

Inteligencia artificial y cuidados

Formación y fortalecimiento del diálogo social

Juventudes e inclusión

Transición energética

Protección de los territorios; y cooperación con organismos de desarrollo para responder a las transformaciones tecnológicas y sociales

En su discurso en la Sala del Consistorio, León XIV agradeció la constancia de las instituciones convocantes, que sostuvieron “durante cinco años este camino de diálogo socioambiental Norte-Sur”, y saludó también a representantes de bancos regionales de cooperación, fundaciones, centrales sindicales y cámaras de empleadores de las Américas.

La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, la teóloga Emilce Cuda, precisó que esta cuarta edición marca el cierre de la etapa de diagnóstico y el paso a la acción: “Esperamos dentro de un año poder mostrar al papa León XIV los resultados de estos proyectos”.

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Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP aportó en el Vaticano un caso concreto de articulación entre tecnología y trabajo popular

El eje de inteligencia artificial y trabajo concentró buena parte de los debates. Gerardo Martínez, representante sindical en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resumió la posición gremial con tres principios: “No resistir a la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”. El dirigente remarcó que el sindicalismo busca participar en cómo se incorpora la tecnología al mundo laboral, pero rechaza que “un algoritmo decida por sí solo sobre el empleo, el salario y los derechos que le corresponden a un trabajador o una trabajadora”.

En este mismo eje, el informe presentado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entregada al Sumo Pontífice por su secretario general Alejandro Gramajo, aportó un caso concreto de articulación entre tecnología y trabajo popular: Cuidarnos, una plataforma que conecta a familias que necesitan cuidados domiciliarios con la Cooperativa de Trabajo Cuidar Ltda.

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El proyecto surgió de la confluencia entre movimientos populares y el sector privado, a través del espacio Argentina Armónica, donde el titular de la UTEP, y el empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel comenzaron a explorar cómo la tecnología podría ofrecer una vía de reinserción laboral formal para trabajadores de la economía popular. Según el documento, más de 1.500 cuidadoras se están formando en la provincia de Buenos Aires y recibirán una certificación universitaria a fin de año.

Otro de los proyectos está dedicado a inteligencia artificial y cuidados, cuenta con financiamiento de entidades iberoamericanas y busca atender el impacto de la automatización en las tareas asistenciales, un ámbito en el que, según el informe de la UTEP, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9% del PBI argentino, sostenido en un 70% a 80% por mujeres sin reconocimiento salarial.

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La audiencia final se realizó en el Palacio Apostólico Vaticano, con la participación de sesenta delegados de distintos sectores de las Américas (Vatican News)

El llamado del Papa a una cultura de la negociación

En su discurso, pronunciado en español e inglés, León XIV situó la disyuntiva tecnológica en términos elocuentes, al retomar una imagen de su primera encíclica, Magnifica Humanitas: “Estamos ante la posibilidad de levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos”. El pontífice remarcó que, ante el desarrollo tecnológico, “la cuestión decisiva no es simplemente si aceptamos o rechazamos determinadas herramientas, sino qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona”.

El Papa vinculó ese desafío con la necesidad de “recuperar con nueva fuerza la lógica de la subsidiariedad”, al reconocer la responsabilidad propia de cada actor social sin renunciar a la necesidad de trabajar en conjunto. Citó también a su predecesor, el papa Francisco, al recordar el concepto de “amistad social” desarrollado en la encíclica Fratelli Tutti, y advirtió que la fraternidad, para los creyentes, “encuentra su fundamento último en una verdad que precede a cualquier acuerdo: tenemos un mismo Padre”.

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Sobre el pluralismo entre los distintos sectores convocados, León XIV sostuvo que “escuchar verdaderamente las diferencias no significa diluirlas, sino aprender a discernirlas y a buscar, desde ellas, aquello que puede servir al bien de todos”. Advirtió además sobre el riesgo de las narrativas polarizadas, que “encuentran una amplificación inmediata” y en las que “el enfrentamiento puede convertirse fácilmente en instrumento de poder”. En ese contexto, remarcó que “el diálogo verdadero exige algo más que cordialidad: obliga a permanecer en la conversación cuando aparecen intereses contrapuestos y cuando las decisiones reclaman renuncias concretas”.

El pontífice llamó también a no temer las tensiones propias del debate multisectorial. Retomó la exhortación “no tengan miedo”, repetida por sus predecesores “en momentos decisivos de la vida de la Iglesia”, y sostuvo que “no debemos dejarnos intimidar por las tensiones o las diferencias, porque pueden convertirse en fuerzas creativas cuando están guiadas por la responsabilidad compartida”.

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La comitiva oficial visitó la Basílica Nuestra Señora de Luján en medio de los preparativos para la visita del Santo Padre a la Argentina

Sobre la Doctrina Social de la Iglesia, el pontífice aclaró que no se trata de un manual de normas fijas, sino de “un proceso de discernimiento compartido”, cuyos principios “no sustituyen las decisiones que ustedes deben tomar”, sino que ofrecen criterios para juzgar si esas decisiones “respetan verdaderamente la dignidad humana y sirven al bien común”. Precisó que el valor de cualquier consenso alcanzado “no se medirá solamente por el número de personas que lo respalden”, sino por “los intereses que sea capaz de proteger y, en particular, por el impacto que tenga en la vida de quienes tienen menos poder para defenderse”. Añadió que un orden social, económico y político “solo puede llamarse verdaderamente humano cuando permite que todos —en particular los más débiles— puedan vivir una vida verdaderamente digna, sin dejar a nadie atrás”.

Al cierre de su intervención, el Papa retomó la figura bíblica del profeta Nehemías, reconstructor de Jerusalén, quien “escuchó el sufrimiento de su pueblo, lo llevó ante Dios, discernió lo que había que hacer, buscó los recursos necesarios y organizó un proyecto que solo pudo llevarse a cabo con la participación de muchas personas”. Convocó a los presentes a “entrar en las obras de la historia —laboratorios de investigación, empresas tecnológicas, escuelas, medios de comunicación, instituciones, comunidades locales— para reconstruir lo que se ha derrumbado y proteger lo que está amenazado”. Definió la negociación como parte de “una mejor política” capaz de buscar el bien común por encima de los intereses particulares, e invitó a cultivar una “cultura de la negociación” capaz de “abrir caminos donde las diferencias parecen cerrar toda posibilidad de encuentro”.

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Representantes de sindicatos, empresas y organismos internacionales participaron del cierre del encuentro en la Casa Generalicia de La Salle, en Roma

El pontífice cerró su discurso con una convocatoria directa: “Nehemías no reconstruyó Jerusalén solo. Convocó a su pueblo, y cada persona trabajó en la parte que le correspondía construir. Ahora les toca a ustedes reconocer qué parte de esta labor compartida se les ha confiado. Que el progreso de nuestro tiempo no deje nuevas ruinas a su paso, y que todo lo que construyamos sea verdaderamente un hogar y un refugio para todos, comenzando por los más necesitados”.

El IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti que acordó una agenda de Responsabilidades Compartidas Norte-Sur para la Cooperación Multisectorial que promueve respuestas frente a las nuevas transformaciones tecnológicas y sociales se realizó a menos de dos meses de la visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.