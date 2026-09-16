Política

Baja récord de la conflictividad laboral: se redujo un 27% en un año, con menos huelguistas y jornadas de trabajo perdidas

El último relevamiento de la Secretaría de Trabajo registró en julio un descenso de los conflictos con y sin paro al comparar el mismo mes de 2025 y de 2026. El peso de las protestas en el sector estatal y cuál fue el principal reclamo sindical

Protesta de los estatales de ATE, con Rodolfo Aguiar
Una movilización de los estatales del sindicato ATE, liderados por Rodolfo Aguiar
Guardar

La conflictividad laboral en Argentina registró una caída récord en julio pasado: los conflictos con paro de actividades disminuyeron un 27% respecto al mismo mes de 2025, mientras los conflictos sin paro sufrieron un retroceso del 43%, según el último relevamiento de la Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La baja de los conflictos también quedó reflejada en la cantidad de participantes: 114 mil trabajadores adhirieron a huelgas, con una baja del 33% anual y del 70% en comparación con junio de 2026, sumando 225 mil jornadas individuales no trabajadas, lo que representa un descenso interanual del 24% y del 52% respecto al mes inmediato anterior.

PUBLICIDAD

Este descenso en todos los parámetros configuró la cifra más baja de huelguistas y jornadas de paro del último año e hizo visible un cambio de tendencia tras los picos que se habían registrado en la última parte de 2025 y los primeros meses de 2026. En total, se contabilizaron 123 conflictos laborales: 86 sin paro y 37 con paro. La comparación mensual refuerza este cuadro: los conflictos con paro cayeron también 5% frente a junio, y las jornadas perdidas bajaron a menos de la mitad.

Imagen GO3FHVDFU5EHVONN45ALJ6IV44

Al desglosar los datos por empleador, el informe oficial identificó matices relevantes. En el sector estatal, la cantidad de conflictos con paro disminuyó 24% en doce meses, y la de huelguistas, 25%. Sin embargo, las jornadas de paro aumentaron 13%. Esto implica que, aunque hubo menos paros y menos huelguistas, creció la duración media de los conflictos estatales.

PUBLICIDAD

En contraparte, el ámbito privado mostró una reducción mucho más brusco de la conflictividad: se registró una baja del 28% en el número de conflictos con paro, una reducción del 70% en el número de huelguistas y una caída del 91% en la cantidad de jornadas no trabajadas. Así, el clima de conflictividad en el ámbito privado se retrajo de manera notoria, reforzando el peso relativo que asumió el sector público en la estadística general.

Este patrón quedó ilustrado en cifras específicas: en julio de 2026 sólo hubo 13 conflictos con paro en el sector privado y 25 en el estatal. Además, los conflictos estatales concentraron 104.503 huelguistas y 215.083 jornadas perdidas frente a apenas 9.358 huelguistas y 9.906 jornadas que hubo en el sector privado.

Imagen BYM4UDNK5BCAVMORVHKCFOMDHI

A la hora de analizar los motivos de los conflictos con paro, el informe reveló que 57% respondieron a reclamos por mejoras salariales, es decir, 21 de los 37 conflictos con paro registrados en julio. Esta proporción, si bien cae en números absolutos respecto a 2025, mantiene un peso predominante en el total. Los conflictos originados en pagos adeudados sumaron 7 casos (19%), manteniendo su participación en el universo de reclamos.

Los despidos o la renovación contractual se ubicaron en tercer lugar, aunque muy lejos (3 conflictos en julio de 2026), confirmando la centralidad de los reclamos por el poder adquisitivo en la agenda gremial. Las demás causas (condiciones de trabajo, seguridad, representación) quedaron reducidas a números marginales o nulos.

Donde la conflictividad mostró mayor concentración fue en la enseñanza (32% de los conflictos con paro de julio), seguida por la administración pública (27%) y el sector salud (17%). Estos tres rubros juntos reunieron el 76% de todos los conflictos con paro, reafirmando una tendencia estable que se repetía desde 2025.

Imagen 55GGJ3AXZNFFZEE7MOS4AZPNNA

En cambio, sectores como la industria manufacturera, el transporte y otros servicios empresariales participaron de forma limitada o marginal en el cuadro general de protestas, y no se registraron conflictos con paro en actividades como agro, pesca, hotelería o comercio.

La geografía de la protesta laboral también presentó un patrón definido, de acuerdo con el estudio de Trabajo. La provincia de Buenos Aires encabezó la lista, con 9 conflictos con paro, seguida por Córdoba (4). Sin embargo, tres conflictos atravesaron a todo el país, mostrando su carácter federal o multisectorial. No se registraron conflictos con paro en la Ciudad de Buenos Aires durante julio, aunque sí en meses anteriores.

La dispersión territorial incluyó casos aislados en provincias como Chubut, Jujuy, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego, aunque siempre en niveles muy por debajo del centro neurálgico bonaerense y cordobés.

Imagen 6FXILTIISNDO3N56VNL7H5JMXE

En el universo de conflictos sin paro, la contracción fue aún mayor: se reportaron 86 casos en julio, 43% menos que un año antes y 12% menos que en junio. Las acciones más frecuentes en estos conflictos resultaron ser la concentración (45% de los casos) y la declaración organizativa (21%). El informe señaló que la concentración callejera se mantuvo como la acción sindical más utilizada a lo largo de todo el período.

A su vez, cuando se cruza el tipo de acción con el motivo de los reclamos, surgen otros datos: los conflictos sin paro se debieron sobre todo a mejoras salariales (34 casos) y despidos (23). En los primeros, predominó la declaración organizativa, la concentración y la movilización; en los segundos fue la manifestación colectiva el eje de las protestas.

Aulas vacías-Sin clase-Paro-Docente
Los paros docentes siguen estando al tope del ranking de conflictividad laboral

Un 59% de los conflictos sin paro recurrió como acción principal a la concentración y la movilización, confirmando la centralidad del repertorio de acciones directas en la estrategia gremial reciente.

Durante julio pasado, el repertorio de acciones registró también anuncios de futuras medidas de fuerza, quites de colaboración, bloqueos y hasta ocupaciones, aunque en proporciones muy reducidas, mientras que sólo un caso de ocupación fue registrado ese mes.

El dato final del informe refleja el fenómeno de descenso simultáneo de conflictividad, huelguistas y jornadas caídas, junto con la reconfiguración sectorial y territorial del conflicto laboral, además de un desplazamiento de la agenda reivindicativa hacia los reclamos salariales en el sector público y de servicios.

Temas Relacionados

Conflictividad laboralParo de actividadesSalariosProtestas de estatalesSindicalismoSecretaría de TrabajoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Milei adelanta la campaña en PBA: desembarcará con Santilli en Bahía Blanca y les preparan un acto partidario

Tras el arranque de la disputa con Kicillof por el eje inseguridad, el Presidente suma un evento de LLA a una visita a Bahía Blanca gestada por un anuncio de inversiones bajo el RIGI. Irá con Karina Milei y Sebastián Pareja. Y podría estar Luis Caputo

Milei adelanta la campaña en PBA: desembarcará con Santilli en Bahía Blanca y les preparan un acto partidario

Chaco también desdoblará sus elecciones en 2027: se votaría en la segunda quincena de septiembre

Se trata de una fecha impuesta por la Constitución y no de una decisión política del gobernador Leandro Zdero. Mientras tanto, crece la posibilidad de un acuerdo electoral entre el oficialismo chaqueño y La Libertad Avanza

Chaco también desdoblará sus elecciones en 2027: se votaría en la segunda quincena de septiembre

Las peleas sin fin limitan la unidad del PJ Bonaerense y ponen en duda la solidez de un acuerdo electoral

Las duras críticas de Mayra Mendoza y Mario Ishii a Axel Kicillof reflotaron la interna en Buenos Aires. Crece la desconfianza sobre la posibilidad de construir un plan común para el 2027

Las peleas sin fin limitan la unidad del PJ Bonaerense y ponen en duda la solidez de un acuerdo electoral

El comando nacional de La Libertad Avanza activa el operativo reelección: el clamor por Milei como estrategia

La cúpula del partido libertario incrementó los eventos en los que hubo y habrá alusiones a los comicios del año próximo. Los gestos que comenzaron a darse y la próxima actividad clave del Presidente

El comando nacional de La Libertad Avanza activa el operativo reelección: el clamor por Milei como estrategia

La forzada justificación del Gobierno por el “plan platita” de Trump y el escenario ante una derrota en noviembre

En Casa Rosada se aferran al margen de Estados Unidos para emitir dólares sin generar inflación y minimizan el eventual impacto local de un revés republicano en las elecciones de medio término

La forzada justificación del Gobierno por el “plan platita” de Trump y el escenario ante una derrota en noviembre

DEPORTES

El argentino que busca hacer historia en la NASCAR y la chance de una carrera en nuestro país: “Quieren venir”

El argentino que busca hacer historia en la NASCAR y la chance de una carrera en nuestro país: “Quieren venir”

“No sos vos, soy yo”: el reencuentro de Molteni y González, una pareja que se separó sin pelearse

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

Arruabarrena, cauto tras el pase de Boca a las semifinales de la Copa: “Estamos vivos en todos los frentes, pero todavía falta mucho”

Boca Juniors igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

Bautista, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta Prandi llegó a la vida de mi papá, él está más contento”

Darío Barassi tuvo un insólito ida y vuelta con un participante y ambos terminaron mostrando su ropa interior en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Arabia Saudita se está quedando sin opciones de exportación de petróleo mientras Irán y sus aliados bloquean las rutas

Arabia Saudita se está quedando sin opciones de exportación de petróleo mientras Irán y sus aliados bloquean las rutas

JD Vance afirmó que la guerra entre Estados Unidos e Irán entrará en “una fase muy diferente dentro de un par de meses”

Las fallas en las transferencias bancarias agravan las restricciones de pago en la economía digital de Cuba

Los Nansana Kids de Uganda celebran la Independencia de El Salvador al ritmo de cumbia y con símbolos patrios

“Si no eres mía, tampoco de él”: las amenazas previas al asesinato de una madre nicaragüense en Miami