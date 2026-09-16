República Dominicana

República Dominicana busca ampliar sus vínculos turísticos y aéreos con Europa en la feria Top Resa

La estrategia presentada en la feria IFTM Top Resa pone el foco en nuevas rutas directas desde Francia e Italia, con el objetivo de fortalecer la llegada de viajeros y la actividad del sector

La delegación encabezada por David Collado busca fortalecer las relaciones comerciales con Europa, en especial con Francia, y ampliar los vuelos directos hacia destinos dominicanos. (Foto cortesía)
La delegación encabezada por David Collado busca fortalecer las relaciones comerciales con Europa, en especial con Francia, y ampliar los vuelos directos hacia destinos dominicanos. (Foto cortesía)
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República Dominicana presentó en París una estrategia para reforzar su conectividad con Europa y atraer más visitantes, durante la feria turística IFTM Top Resa, uno de los encuentros del sector que reúne a agencias de viajes, turoperadores, aerolíneas y cadenas hoteleras.

La delegación, encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, busca fortalecer las relaciones comerciales con los mercados europeos, en especial con Francia, y ampliar las opciones de vuelos directos hacia destinos dominicanos. La apuesta apunta a sostener el flujo de turistas y a generar actividad para hoteles, operadores, aeropuertos y otros servicios vinculados al sector.

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El crecimiento del 14.3% en la llegada de turistas franceses ubicó a Francia como el noveno mercado emisor hacia República Dominicana en los primeros ocho meses de 2026. (Foto cortesía)
El crecimiento del 14.3% en la llegada de turistas franceses ubicó a Francia como el noveno mercado emisor hacia República Dominicana en los primeros ocho meses de 2026. (Foto cortesía)

Francia fue el noveno mercado emisor de turistas en 2026

El mercado francés tiene un peso relevante para el turismo dominicano. Durante 2025, el país recibió 132,747 visitantes extranjeros residentes en Francia. Entre enero y agosto de 2026, la cifra llegó a 112,056 turistas franceses, un aumento del 14.3% frente al mismo período del año anterior.

Ese crecimiento representó la llegada de 14,039 visitantes adicionales y ubicó a Francia como el noveno mercado emisor hacia República Dominicana en los primeros ocho meses de 2026.

Europa es un mercado estratégico para República Dominicana, y cada nueva ruta representa más que un vuelo: significa nuevas oportunidades para nuestro turismo, nuestros destinos y nuestras comunidades”, afirmó Collado.

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La conectividad aérea ocupa un lugar central en la participación dominicana en la feria. Air Caraïbes mantiene vuelos hacia Punta Cana, Santo Domingo y Samaná, mientras que Air France reforzará su conexión directa entre París-Charles de Gaulle y Punta Cana desde el 30 de noviembre de 2026.

La aerolínea francesa tendrá tres frecuencias semanales, una medida que permitirá aumentar las alternativas de traslado desde Francia hacia el Caribe.

También habrá una nueva conexión desde Italia. ITA Airways iniciará el 30 de noviembre de 2026 una ruta directa entre Roma Fiumicino y Santo Domingo. La operación comenzará con un vuelo semanal y pasará a dos frecuencias por semana desde mediados de diciembre.

La ampliación de rutas puede facilitar la llegada de viajeros europeos y mejorar la conexión de los destinos dominicanos con mercados que aportan visitantes de alto gasto turístico.

República Dominicana presentó en París, durante la feria IFTM Top Resa, una estrategia para reforzar su conectividad con Europa y atraer más visitantes. (Foto cortesía)
República Dominicana presentó en París, durante la feria IFTM Top Resa, una estrategia para reforzar su conectividad con Europa y atraer más visitantes. (Foto cortesía)

Hoteles, aerolíneas y operadores acompañan la promoción

La delegación dominicana cuenta con más de 21 coexpositores, entre ellos hoteles, aerolíneas, operadores turísticos y empresas de gestión de destinos. Participan compañías como Casa de Campo Resort & Villas, Meliá Hotels International, Hyatt, Viva Resorts by Wyndham, Air Europa, SKYhigh Dominicana y Aerodom.

El espacio de República Dominicana en Top Resa también promueve elementos culturales y gastronómicos del país. La programación incluye muestras sobre el larimar y el ámbar, degustaciones de platos regionales y presentaciones de merengue y bachata.

La feria permite al país presentar su oferta de playas, cultura, gastronomía, naturaleza, aventura y alojamiento ante empresas europeas que organizan y comercializan viajes internacionales.

La propuesta incluye platos y productos como chivo, chen-chén, camarones de Sánchez, emulsión de coco, frutas tropicales, buche de perico y coctelería de inspiración dominicana, entre otras expresiones de la cocina local.

La experiencia se complementa con bailarines y artistas dominicanos, llevando a París la fuerza del merengue y la bachata y convirtiendo el espacio en una muestra de la alegría, hospitalidad y riqueza cultural que distinguen al país.Con su participación en IFTM Top Resa, el Ministerio de Turismo continúa desarrollando una estrategia orientada a fidelizar mercados consolidados, fortalecer la conectividad, abrir nuevas oportunidades comerciales y posicionar una República Dominicana cada vez más diversa y competitiva.

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