Jorge Macri viajó a Estados Unidos y se reunió con un alto funcionario de la Casa Blanca

Jorge Macri viajó a Estados Unidos para fortalecer los vínculos entre la Ciudad de Buenos Aires y Washington.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, viajó a Estados Unidos con el objetivo de fortalecer los vínculos con la Ciudad de Buenos Aires y mantuvo reuniones con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

La cumbre se llevó a cabo este lunes en Washington D.C. y se trataron temas como la seguridad, el crecimiento económico e inversiones. Además, se apuntó al rol central que ocupa la Argentina como CABA en lo particular dentro de la región. En ese cuadro, la relación bilateral entre Washington y Buenos Aires adquiere un peso específico que, según los funcionarios presentes en la reunión, es cada vez más reconocido desde ambos lados.

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Christopher Landau asumió como el 23.° subsecretario de Estado el 25 de marzo de 2025, tras ser confirmado por el Senado de Estados Unidos con 60 votos a favor y 31 en contra. Desde ese cargo, ha impulsado la profundización de los lazos con la Argentina: en febrero de 2026, se reunió con el canciller argentino Pablo Quirno en el marco de la Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos y destacó la importancia estratégica de la cooperación bilateral en materia económica, de inversiones y energía.

Macri participó del encuentro junto al secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; y el diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo. La presencia de Ritondo, uno de los principales negociadores del partido en el Congreso, subrayó el carácter político de la visita, que trasciende la gestión de la Ciudad y se proyecta sobre el escenario nacional.

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La reunión de Jorge Macri con Christopher Landau en Washington D.C. abordó seguridad, crecimiento económico e inversiones.

En sus declaraciones tras el encuentro, el jefe de Gobierno definió el tono de la conversación: “Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado”, sostuvo. Y completó: “Desde el PRO impulsamos y acompañamos ese cambio. Creemos que profundizar una relación madura y sólida con los Estados Unidos es parte del camino correcto para atraer inversiones, generar empleo y darle a nuestro país las oportunidades que merece”.

Macri también valoró el trabajo concreto en el territorio porteño: “Conversamos sobre la gestión en la Ciudad, sobre la importancia de la ley y el orden como condición indispensable para vivir en libertad: con seguridad, reglas claras y oportunidades reales para progresar”. En esa misma línea, el funcionario porteño subrayó la relevancia de avanzar hacia una región con más respeto por el cumplimiento de la ley, por la propiedad privada y por las condiciones que permitan sostener el crecimiento y generar confianza.

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Buenos Aires no es un actor periférico en esta relación. Como capital del país y principal centro político y económico de la Argentina, tiene un lugar propio en una agenda bilateral que atraviesa cuestiones centrales: desde la atracción de capitales externos hasta la seguridad pública, pasando por el ordenamiento institucional. La Ciudad viene desarrollando una política de internacionalización activa y la visita a Washington se enmarca en esa misma estrategia.

La agenda del jefe de Gobierno en la capital estadounidense no se limita al encuentro con Landau. Macri tiene previsto participar de una reunión con empresarios y referentes del sector financiero organizada junto a Citi Bank, con foco en las transformaciones que atraviesa Buenos Aires, las oportunidades de inversión y negocios, y el escenario económico general de la Argentina. La instancia apunta a tender puentes directos entre la gestión porteña y actores del mercado de capitales de Estados Unidos.

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También está previsto un encuentro con Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., para abordar la relación entre ambas capitales y explorar oportunidades de intercambio y cooperación. Buenos Aires y Washington comparten el rol de capitales con una dinámica política intensa y una agenda de gestión urbana que incluye seguridad, movilidad, desarrollo económico y atracción de inversiones.