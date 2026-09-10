Mundo

El principal partido opositor de Japón se disolvió tras fracasar las negociaciones para una fusión en una sola formación política

El líder de la Alianza Reformista Centrista comunicó que los integrantes de su agrupación regresarán a las filas fundacionales, mientras que los miembros del Partido Democrático Constitucional (PD) preparan una nueva fuerza política

El líder de la Alianza Reformista Centrista, Junya Ogawa (Europa Press)
El líder de la Alianza Reformista Centrista, Junya Ogawa (Europa Press)
Guardar

La Alianza Reformista Centrista, creada por sectores del Partido Democrático Constitucional (PDC) y Komeito para disputar el poder a la coalición gobernante de Japón, se disolvió tras el fracaso de las negociaciones para transformarla en una formación única.

La alianza se constituyó poco antes de las elecciones generales de febrero. Komeito, una formación minoritaria, integró durante 26 años una coalición con el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD). El acuerdo terminó tras la llegada de Sanae Takaichi al cargo de primera ministra, a finales de 2025.

PUBLICIDAD

El líder, Junya Ogawa, comunicó que los integrantes de Komeito regresarán a su partido, mientras que los miembros del Partido Democrático Constitucional de Japón (PD) preparan una nueva fuerza política. “Lamento profundamente que no hayamos podido lograr la fusión entre un solo partido, que era nuestro principal objetivo”, afirmó Ogawa en una rueda de prensa.

El dirigente indicó que el nuevo espacio político del PD se constituirá antes del período de sesiones de otoño de la Dieta, el Parlamento japonés. La coalición opositora se formó a partir de diputados de la Cámara Baja con el objetivo de enfrentar a la alianza oficialista encabezada por la primera ministra, Sanae Takaichi.

PUBLICIDAD

El bloque sufrió un retroceso en las elecciones de febrero de 2026, cuando obtuvo 49 de los 645 escaños en disputa. La coalición de Takaichi consiguió 316 bancas.

El regreso de Komeito a su estructura partidaria y el plan del PD para reorganizarse bajo otra denominación dejan sin efecto el proyecto de una oposición unificada frente al gobierno japonés.

La jefa del Partido Liberal Democrático de Japón, Sanae Takaichi (REUTERS/Archivo)
La jefa del Partido Liberal Democrático de Japón, Sanae Takaichi (REUTERS/Archivo)

Komeito puso fin en octubre de 2025 a su coalición de 26 años con el Partido Liberal Democrático (PLD), después de acusar a su entonces socio de rechazar un endurecimiento de las reglas sobre donaciones políticas tras un escándalo de financiación. El partido pacifista, respaldado por una organización budista laica, rompió así una alianza que había sostenido al bloque gobernante en Japón durante más de dos décadas. Komeito reclamaba cambios en la normativa sobre aportes a la política a raíz del caso de recaudación de fondos. Según el partido, el PLD se negó a reforzar esos controles, una postura que derivó en la ruptura de la coalición.

En paralelo, el Partido de la Innovación de Japón (JIP), socio minoritario de la coalición gobernante, planteó una mayor cooperación con Taiwán en drones y sistemas espaciales durante una visita parlamentaria a la isla, en un contexto de tensiones entre Tokio y Pekín.

El ex líder del JIP, Nobuyuki Baba, sostuvo el martes en Taipéi que Japón y Taiwán deberían complementar sus capacidades y desarrollar tecnologías avanzadas de manera conjunta, incluidas las vinculadas con los drones. Baba afirmó que su partido busca aplicar los drones y las tecnologías espaciales en áreas como la defensa y la logística, ante las exigencias de los conflictos actuales. También señaló que el Gobierno japonés evalúa un refuerzo de sus capacidades de autodefensa por el aumento de las tensiones regionales y globales.

El ex líder del Partido de la Innovación de Japón, Nobuyuki Baba, posa frente a los carteles de campaña del partido en Tokio, Japón, el 28 de junio de 2023 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
El ex líder del Partido de la Innovación de Japón, Nobuyuki Baba, posa frente a los carteles de campaña del partido en Tokio, Japón, el 28 de junio de 2023 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La delegación del JIP se reunió con el presidente taiwanés, Lai Ching-te, para tratar las relaciones entre Japón y Taiwán, los vínculos entre Estados Unidos y China y la situación regional.

Lai manifestó su intención de ampliar la cooperación con la alianza que integran el Partido Liberal Democrático (PLD), en el gobierno, y el JIP. El mandatario planteó la creación de una cadena de suministro “no roja”, una expresión con la que Taiwán busca fortalecer la capacidad de respuesta de las cadenas productivas entre socios democráticos.

La visita ocurrió en medio de la tensión entre China y Japón, que se agravó tras las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a finales de 2025. La mandataria sostuvo entonces que un eventual ataque chino contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Beijing respondió con restricciones a las exportaciones hacia Japón de productos de uso dual y minerales críticos. Además, recomendó a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago. China considera a Taiwán, una isla autogobernada desde 1949, como parte de su territorio y ha advertido en repetidas ocasiones que no descartará el uso de la fuerza para tomar su control.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

JapónSanae TakaichiÚltimas noticias AméricaAlianza Reformista CentristaTokio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Trump-a-Palooza”: los republicanos inician una convención antes de las elecciones de mitad de mandato

El encuentro de dos días combina un mitin con recaudación de fondos y busca impulsar a los candidatos rumbo a las legislativas, aunque parte del partido se ausentará por agenda, costos de acceso o desacuerdo con las condiciones

“Trump-a-Palooza”: los republicanos inician una convención antes de las elecciones de mitad de mandato

La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos

La reunión impulsada por Emmanuel Macron reunió 51 iniciativas y contratos para fortalecer la industria aeroespacial del bloque, con anuncios sobre cohetes, constelaciones y comunicaciones protegidas en competencia con Washington y Pekín

La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos

Tras casi 90 años ausente, capturaron dos atunes rojos en las costas de Inglaterra

Una tripulación pesquera desembarcó dos ejemplares en Whitby en jornadas consecutivas, un hito que expertos vinculan con cambios en el ecosistema marino y la recuperación de presas clave como el arenque

Tras casi 90 años ausente, capturaron dos atunes rojos en las costas de Inglaterra

Cómo el olfato canino y la inteligencia artificial podrían cambiar la detección temprana del cáncer en la India

Una startup de Bangalore desarrolla un sistema donde 15 canes huelen muestras de aliento para detectar señales incipientes de tumores, con una fiabilidad reportada del 90% en un estudio con 1.500 pacientes. De qué se trata

Cómo el olfato canino y la inteligencia artificial podrían cambiar la detección temprana del cáncer en la India

Netanyahu afirmó que Israel está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán: “Todo el eje terminará cayendo”

El primer ministro israelí habló desde el monte Hermón, en el sur de Siria, donde defendió la permanencia de las tropas en la zona y advirtió que Jerusalén seguirá actuando contra las organizaciones armadas respaldadas por Teherán

Netanyahu afirmó que Israel está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán: “Todo el eje terminará cayendo”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga Mexicana de Beisbol buscará implementar cambios para la temporada 2027 con un calendario de hasta 98 juegos por equipo

Liga Mexicana de Beisbol buscará implementar cambios para la temporada 2027 con un calendario de hasta 98 juegos por equipo

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 10 de septiembre

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

“Hay condiciones”: confirma gobernadora interina de Sinaloa festejos patrios pese a jornadas de violencia en Culiacán y Mazatlán

España deja de depender del ladrillo y crece por empleo y productividad, pero necesitará entre 20 y 30 años para cerrar la brecha de renta con Europa

DEPORTES

Una tenista argentina jugó apenas 17 minutos en el US Open y recibió una fuerte multa: cuánto deberá pagar

Una tenista argentina jugó apenas 17 minutos en el US Open y recibió una fuerte multa: cuánto deberá pagar

Los videos del tenso cruce entre De Paul y Lewandowski en el empate de Inter Miami ante Chicago Fire

Giro sorpresivo en la carrera de Mauro Icardi: el nuevo destino europeo y los tres equipos que pujan por su ficha

Con una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami igualó 1-1 ante Chicago Fire por la MLS

Fin de la ilusión argentina en el US Open: Horacio Zeballos y Guido Andreozzi se despidieron en cuartos de final

ENTRETENIMIENTO

Japón convierte la siesta en competencia y ofrece más de 12 mil dólares al ganador de un torneo para dormir

Japón convierte la siesta en competencia y ofrece más de 12 mil dólares al ganador de un torneo para dormir

Lars Ulrich, baterista de Metallica, vende dos mansiones por 68 millones en una de las mayores operaciones de San Francisco

Peso Pluma encabeza la lista de finalistas de los Premios Billboard 2026 con 17 menciones

La película biográfica de Snoop Dogg ficha a SwayvoTwain para interpretar a Biggie

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”