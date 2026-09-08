El Gobierno avanza con medidas por las Malvinas, mientras polariza con Kicillof y espera la posible visita de un magnate

La mesa política se volverá a reunir hoy en Casa Rosada

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A paso lento, pero firme, el Gobierno va avanzando con las medidas que anunció el presidente Javier Milei para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, un tema que acaparó el debate público y que de a poco monopoliza la agenda de la administración nacional, tanto a nivel legislativo como ejecutivo.

En la Casa Rosada celebran desde hace días que las iniciativas hayan tenido tanto respaldo por parte de los ciudadanos, según diferentes encuestas que manejan, pero saben que en el plano político se enfrentan a una discusión que podría extenderse por meses, aunque eso es algo que no preocupa.

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En las últimas horas la cúpula de La Libertad Avanza decidió que, tal como había anticipado Infobae, finalmente ingrese por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que plantea endurecer las penas para las empresas que exploten los recursos naturales en el archipiélago sin autorización de Buenos Aires.

El texto en cuestión todavía no está finalizado y sigue siendo trabajado con la intervención de todos los Ministerios, aunque con la Cancillería como autoridad de aplicación y Defensa como principal área de consulta.

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El proyecto entrará por Diputados

Es por eso que se invitó a los máximos responsables de esos dos sectores, Pablo Quirno y al teniente general Carlos Presti, respectivamente, a la reunión de la mesa política de este martes en Balcarce 50.

A partir de las 13:00, los principales referentes del oficialismo repasarán algunos de los puntos más importantes de la iniciativa y analizarán la situación en el Congreso, donde el panorama todavía no está tan claro.

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Estarán, como es habitual, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

“Es muy probable que Malvinas se lleve gran parte del encuentro. El tema de los plazos para la presentación y demás no lo tenemos todavía, posiblemente sea una de las cosas en las que avancemos mañana (por este martes)”, explicó uno de los miembros de esa mesa.

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El asunto ya ocupó casi toda la reunión de Gabinete que el Presidente encabezó el lunes por la mañana en la Casa Rosada, en la cual hizo un repaso del impacto de las medidas en la opinión pública y ordenó que Quirno y Presti se sumen a la conversación del martes.

Ese mismo día, pero por la tarde, el mandatario recibió a representantes de la empresa estadounidense de autos eléctricos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, con quien Milei tiene buena relación.

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Milei en una de sus reuniones con Musk

Aunque fuentes oficiales remarcaron a este medio que todavía no está confirmado, trascendió que el multimillonario podría visitar la Argentina para el lanzamiento de una filial de su compañía en este país.

El jefe de Estado tenía en mente desde principios del 2024 realizar una cumbre tecnológica en Buenos Aires con figuras de la talla del también dueño de SpaceX y Starlink, que es un admirador de las ideas libertarias.

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En aquel momento incluso hubo intensas negociaciones para organizar este evento con Sean Rad, uno de los creadores de la aplicación de citas Tinder, que promovía la idea, pero finalmente nunca se concretó.

En el barrio porteño de Palermo ya vive desde hace algunos meses Peter Thiel, el co fundador de Palantir, la firma que, entre otras cosas, desarrolla software para agencias de inteligencia.

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Se trata de un viejo conocido de Musk, quién ayudó a crear el sistema de pagos electrónicos Paypal, por lo que también podrían reencontrarse si es que prospera la llegada del propietario de Tesla.

Mientras tanto, Milei ya firmó una instrucción para que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, priorice, en la confección del Presupuesto para el 2027, el desarrollo de la Base Naval Integrada en Ushuaia y de otros proyectos estratégicos en materia de defensa.

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La Base Naval se construirá en Ushuaia

El proyecto tiene que presentarse el 15 de septiembre y en la previa el Presidente volverá a reunir a todos los legisladores de La Libertad Avanza para explicarles en detalle la importancia de la medida, como viene haciendo antes de votaciones claves en el Congreso.

El viernes pasado, también se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, mediante el cual reasignó partidas para destinar alrededor de $217.954 millones (unos 140 millones de dólares) entre el Ministerio que encabeza Presti y las Fuerzas Armadas.

De ese monto, un total de 114.732.800.677 de pesos fueron puestos a disposición del funcionario en concepto de “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”, exclusivamente para la construcción de la base naval.

”Recién se puso a disposición el dinero, pero ahora hay que licitar todo, armar el programa, no es que empieza mañana esto. Es muy complejo, no son fáciles los temas de defensa”, explicó una persona cercana al teniente general.

En paralelo, el lunes el oficialismo reactivó la polarización con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, esta vez por la decisión de una jueza de esta jurisdicción que frenó la aplicación del régimen penal juvenil.

El oficialismo nacional volvió a criticar a Kicillof

Se trata de Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien consideró que hay problemas de infraestructura y recursos para alojar a todos los jóvenes que tendrían una sentencia si la edad de imputabilidad se baja de los 16 a los 14 años.

Una de las primeras reacciones por parte de La Libertad Avanza fue la de Bullrich, quien cuestionó a la “Justicia garantista”, pero también apuntó contra Kicillof por “ponerse del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

“Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Santilli comentó que “aturde el silencio“ del gobernador ante la decisión de la magistrada y coincidió con la senadora al opinar que, “una vez más, el gobernador está del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

No obstante, según anticiparon a este medio algunos de los integrantes de la cúpula libertaria, no van a presentar una causa contra la jueza por esta medida: “No es nuestra mirada esa. Sí vamos a criticarla, pero no a denunciarla”, indicaron.