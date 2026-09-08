Política

El Ministerio de Seguridad se prepara para la visita del Papa León XIV con la creación de comandos unificados

Las tres resoluciones, publicadas esta madrugada en el Boletín Oficial, establecen comandos diferenciados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, y la provincia de Córdoba. Todos estos equipos de trabajo coordinarán con la Guardia Suiza el operativo a seguir

El papa León XIV
El papa León XIV
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El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso este lunes la creación de tres Comandos Unificados Federales para planificar y ejecutar el operativo de seguridad que acompañará la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 en el marco del Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

Las resoluciones fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial. Las tres resoluciones, firmadas por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establecen comandos diferenciados para cada una de las jurisdicciones en las que estará el sumo pontífice: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, y la provincia de Córdoba

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Tal como adelantó Infobae, la visita durará cuatro días. León XIV arribaría el domingo 8 de noviembre. Ese día, por la tarde será recibido por el presidente Javier Milei con una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín. Luego mantendrán una reunión en la Casa Rosada y más tarde se realizará un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9 comenzaría Claypole, con una visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, institución que asiste a personas con discapacidades. Luego regresaría a Buenos Aires para un recorrido en papamóvil y una Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Por la tarde, la agenda incluye un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), un acto ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

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El martes 10, el Papa viajaría a Córdoba para recorrer la ciudad en papamóvil, celebrar una misa y reunirse con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral local. Por la tarde regresaría a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El Papa estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre (Foto: César Vallejo Rodríguez / Europa Press)
El Papa estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre (Foto: César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

El miércoles 11, último día, León XIV visitaría el Complejo Penitenciario Federal antes de trasladarse a Luján para una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján —el mismo lugar que recorrió Juan Pablo II en 1987— y un saludo a voluntarios en Villa Marista. Partiría hacia Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.

Policía Federal, Gendarmería y Prefectura integran el dispositivo

De acuerdo con la dipuesto en las resoluciones, los tres comandos tendrán la misma composición: representantes de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Servicio Penitenciario Federal. Según se acordaron durante las reuniones preparatorias a la gira, la PFA tendrá a su cargo la seguridad directa del Papa durante los desplazamientos en la ciudad, mientras que los choferes del Vaticano conducirán el papamóvil.

Las normas establecen mecanismos de enlace con la Guardia Suiza Pontificia y otros organismos de seguridad de la Santa Sede, con la aclaración expresa de que su participación no implica incorporación orgánica a las fuerzas federales ni alteración de sus cadenas de mando. La coordinación se instrumentará por vía diplomática, en articulación con la Nunciatura Apostólica en la Argentina, Cancillería, la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar.

Cada comando deberá elaborar un plan operacional que contemple la gestión de multitudes y la prevención de riesgos, y permanecerá activo hasta 48 horas después de finalizado el tramo papal en su jurisdicción.

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