Río Negro: la Justicia autorizó un embargo de casi 30.000 dólares contra la diputada Lorena Villaverde por un conflicto con un loteo privado

Durante 2025 se conocieron embargos preventivos por montos cercanos a los 50 millones de pesos y, en diciembre de ese año, otro expediente derivó en una medida sobre la dieta y el aguinaldo de la legisladora, por aproximadamente $40,5 millones

Guardar

La Justicia de Río Negro autorizó un nuevo embargo preventivo, por casi US$30.000, contra la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, en el marco de un reclamo relacionado con la comercialización de terrenos en el emprendimiento inmobiliario Tajamar, ubicado en Las Grutas.

La medida fue dispuesta por el juez Cristian Tau Anzoeategui, de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial de Río Negro, quien ordenó la traba del embargo por US$29.970, de acuerdo con lo planteado en el expediente.

PUBLICIDAD

El reclamo se originó a partir de un presunto incumplimiento relacionado con la entrega de un lote adquirido en el desarrollo inmobiliario. Ante la presentación judicial, el magistrado hizo lugar a la medida cautelar y dispuso el embargo preventivo por el monto reclamado.

El reclamo se originó a partir de un presunto incumplimiento relacionado con la entrega de un lote adquirido en un desarrollo inmobiliario en Las Grutas

La resolución se suma a una serie de reclamos judiciales que en los últimos años pusieron bajo la lupa la operatoria vinculada con la comercialización de terrenos en Tajamar. Los planteos incluyen demandas civiles y una denuncia penal, aunque hasta el momento se trata de procesos y medidas cautelares y no existe una condena contra Villaverde por estos hechos.

PUBLICIDAD

Una serie de reclamos por el loteo

Los antecedentes se remontan, al menos, a 2024, cuando trascendió la existencia de cuatro presentaciones judiciales vinculadas con el emprendimiento: tres demandas civiles por daños y perjuicios y una denuncia penal relacionada con una rifa vinculada al loteo.

Los compradores plantearon, según cada expediente, distintos inconvenientes vinculados con la entrega de los terrenos, la escrituración y la provisión de infraestructura básica.

Uno de esos procesos habría derivado en un acuerdo económico, mientras que otros continúan en trámite o sujetos a posibles acuerdos entre las partes.

El conflicto también derivó en distintas medidas cautelares. Durante 2025 se conocieron embargos preventivos por montos cercanos a los 50 millones de pesos y, en diciembre de ese año, otro expediente derivó en una medida sobre la dieta y el aguinaldo de la legisladora, por aproximadamente $40,5 millones.

PUBLICIDAD

En marzo de 2026, además, trascendió otro embargo preventivo por una suma superior a los $31 millones.

El nuevo embargo, esta vez por casi 30 mil dólares, vuelve a poner el foco sobre la situación judicial de la diputada y sobre la operatoria comercial del emprendimiento inmobiliario de Las Grutas.

PUBLICIDAD

El frente político de Villaverde

El nuevo capítulo judicial se conoce mientras Villaverde mantiene un perfil público más bajo y atraviesa una etapa de menor exposición dentro de la estructura libertaria rionegrina.

La diputada continúa al frente de La Libertad Avanza en Río Negro, aunque su protagonismo político se redujo en los últimos meses, mientras que Enzo Fullone ganó espacio como uno de los principales operadores del espacio en la provincia y mantiene vínculos directos con la Casa Rosada. Además, él aparece como uno de los nombres que podrían disputar la candidatura de LLA a la gobernación de Río Negro en 2027.

PUBLICIDAD

Enzo Fullone ganó espacio como uno de los principales operadores del espacio en la provincia (Instagram)

Villaverde, por su parte, redujo sus apariciones públicas, aunque mantiene activa su presencia en redes sociales, donde continúa defendiendo la gestión del presidente Javier Milei.

El nuevo reclamo judicial vuelve así a cruzar las dos dimensiones que rodean a la dirigente libertaria: los procesos vinculados con el emprendimiento inmobiliario Tajamar y su futuro dentro del armado de La Libertad Avanza en Río Negro.

PUBLICIDAD