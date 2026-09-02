Política

Río Negro: la Justicia autorizó un embargo de casi 30.000 dólares contra la diputada Lorena Villaverde por un conflicto con un loteo privado

La medida cautelar fue dictada en el marco de un reclamo por presuntos incumplimientos en la entrega de un terreno del emprendimiento Tajamar, ubicado en Las Grutas. Es el último de una serie de embargos y demandas que involucran a la legisladora libertaria

Lorena Villaverde
Durante 2025 se conocieron embargos preventivos por montos cercanos a los 50 millones de pesos y, en diciembre de ese año, otro expediente derivó en una medida sobre la dieta y el aguinaldo de la legisladora, por aproximadamente $40,5 millones
Guardar

La Justicia de Río Negro autorizó un nuevo embargo preventivo, por casi US$30.000, contra la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, en el marco de un reclamo relacionado con la comercialización de terrenos en el emprendimiento inmobiliario Tajamar, ubicado en Las Grutas.

La medida fue dispuesta por el juez Cristian Tau Anzoeategui, de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial de Río Negro, quien ordenó la traba del embargo por US$29.970, de acuerdo con lo planteado en el expediente.

PUBLICIDAD

El reclamo se originó a partir de un presunto incumplimiento relacionado con la entrega de un lote adquirido en el desarrollo inmobiliario. Ante la presentación judicial, el magistrado hizo lugar a la medida cautelar y dispuso el embargo preventivo por el monto reclamado.

El reclamo se originó a partir de un presunto incumplimiento relacionado con la entrega de un lote adquirido en un desarrollo inmobiliario en Las Grutas
El reclamo se originó a partir de un presunto incumplimiento relacionado con la entrega de un lote adquirido en un desarrollo inmobiliario en Las Grutas

La resolución se suma a una serie de reclamos judiciales que en los últimos años pusieron bajo la lupa la operatoria vinculada con la comercialización de terrenos en Tajamar. Los planteos incluyen demandas civiles y una denuncia penal, aunque hasta el momento se trata de procesos y medidas cautelares y no existe una condena contra Villaverde por estos hechos.

PUBLICIDAD

Una serie de reclamos por el loteo

Los antecedentes se remontan, al menos, a 2024, cuando trascendió la existencia de cuatro presentaciones judiciales vinculadas con el emprendimiento: tres demandas civiles por daños y perjuicios y una denuncia penal relacionada con una rifa vinculada al loteo.

Los compradores plantearon, según cada expediente, distintos inconvenientes vinculados con la entrega de los terrenos, la escrituración y la provisión de infraestructura básica.

Uno de esos procesos habría derivado en un acuerdo económico, mientras que otros continúan en trámite o sujetos a posibles acuerdos entre las partes.

El conflicto también derivó en distintas medidas cautelares. Durante 2025 se conocieron embargos preventivos por montos cercanos a los 50 millones de pesos y, en diciembre de ese año, otro expediente derivó en una medida sobre la dieta y el aguinaldo de la legisladora, por aproximadamente $40,5 millones.

En marzo de 2026, además, trascendió otro embargo preventivo por una suma superior a los $31 millones.

El nuevo embargo, esta vez por casi 30 mil dólares, vuelve a poner el foco sobre la situación judicial de la diputada y sobre la operatoria comercial del emprendimiento inmobiliario de Las Grutas.

El frente político de Villaverde

El nuevo capítulo judicial se conoce mientras Villaverde mantiene un perfil público más bajo y atraviesa una etapa de menor exposición dentro de la estructura libertaria rionegrina.

La diputada continúa al frente de La Libertad Avanza en Río Negro, aunque su protagonismo político se redujo en los últimos meses, mientras que Enzo Fullone ganó espacio como uno de los principales operadores del espacio en la provincia y mantiene vínculos directos con la Casa Rosada. Además, él aparece como uno de los nombres que podrían disputar la candidatura de LLA a la gobernación de Río Negro en 2027.

Enzo Fullone ganó espacio como uno de los principales operadores del espacio en la provincia (Instagram)
Enzo Fullone ganó espacio como uno de los principales operadores del espacio en la provincia (Instagram)

Villaverde, por su parte, redujo sus apariciones públicas, aunque mantiene activa su presencia en redes sociales, donde continúa defendiendo la gestión del presidente Javier Milei.

El nuevo reclamo judicial vuelve así a cruzar las dos dimensiones que rodean a la dirigente libertaria: los procesos vinculados con el emprendimiento inmobiliario Tajamar y su futuro dentro del armado de La Libertad Avanza en Río Negro.

Temas Relacionados

TajamarLas GrutasLorena VillaverdeLa Libertad AvanzaRío Negroúltimas noticiasembargoCristian Tau Anzoeategui

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El perfil de las ex funcionarias procesadas por el fentanilo mortal: sus carreras, las responsabilidades y la falta de control a los laboratorios

No pueden argumentar desconocimiento. Nélida Agustina Bisio ingresó a la ANMAT el año de su creación. Gabriela Mantecón Fumando, antes de cumplir funciones en el INAME, colaboró en el Estudio Jurídico Roberto Dromi & Asociados

El perfil de las ex funcionarias procesadas por el fentanilo mortal: sus carreras, las responsabilidades y la falta de control a los laboratorios

Qué cambiaría en la Ley de Salud Mental: el proyecto que modifica las internaciones involuntarias y el control judicial

La iniciativa genera un debate entre especialistas, familiares y funcionarios sobre los alcances de la atención ante situaciones de crisis

Qué cambiaría en la Ley de Salud Mental: el proyecto que modifica las internaciones involuntarias y el control judicial

Cambios en el PAMI: renunció el titular de Coordinación Ejecutiva y lo reemplazará una abogada de San Martín

Se trata de Verónica Pérez, quien cuenta con experiencia territorial dentro del organismo y el apoyo de Santiago Caputo. La salida del funcionario se vinculó a su deseo de postularse en las elecciones en el club Vélez Sarsfield

Cambios en el PAMI: renunció el titular de Coordinación Ejecutiva y lo reemplazará una abogada de San Martín

“Si salen las camionetas, las prendemos fuego”: bloqueo y amenazas del Sindicato de Camioneros contra una empresa de logística en La Paternal

Tuvo que intervenir la Infantería luego de que unos 50 empleados y activistas gremiales impidieron el acceso y la salida de vehículos de una compañía de logística ante el despido de un trabajador. Qué dicen las nuevas leyes con artículos antibloqueos

“Si salen las camionetas, las prendemos fuego”: bloqueo y amenazas del Sindicato de Camioneros contra una empresa de logística en La Paternal

Córdoba impulsa la Ley Agostina para prevenir y detectar casos de violencia y abuso contra menores

La norma fue presentada por Gabriel Vega, el padre de la joven que fue asesinada en mayo pasado, y apunta a reforzar la protección de la infancia y la adolescencia

Córdoba impulsa la Ley Agostina para prevenir y detectar casos de violencia y abuso contra menores

DEPORTES

Enzo Fernández reveló el número de camiseta que utilizará en el Manchester City: el vínculo con la selección argentina

Enzo Fernández reveló el número de camiseta que utilizará en el Manchester City: el vínculo con la selección argentina

Dura sanción de 13 fechas de suspensión al rugbier uruguayo que le rompió los ligamentos a un jugador chileno tras un violento tackle

Enzo Fernández quedó a un paso de convertirse en el futbolista más caro de la historia: el Top 10 histórico que lidera Neymar

Revelador informe de la F1 sobre los equipos que más dinero gastaron en mejoras y los que lideran la lista de “destructores”

Alerta en Red Bull Racing de cara al GP de Italia de Fórmula 1: Isack Hadjar no podrá correr y será reemplazado otra vez

TELESHOW

La divertida estrategia de Sofía Pachano y Santiago Raimundo para viajar por primera vez en avión con su bebé

La divertida estrategia de Sofía Pachano y Santiago Raimundo para viajar por primera vez en avión con su bebé

La tajante condición de Edith Hermida antes de debutar en MasterChef Celebrity: “Es lo único que pido”

La enigmática reacción de Lali Espósito a las versiones sobre su fiesta de casamiento con Pedro Rosemblat

Marta Fort sorprendió al mostrar una foto de su novio en la intimidad

El mensaje más doloroso de Cande Tinelli sobre su perra Linda: “No nos queremos soltar”

INFOBAE AMÉRICA

“La IA abre una frontera ilimitada para la creatividad de autor”: el director del Festival de Venecia plantea el debate sobre el futuro del cine

“La IA abre una frontera ilimitada para la creatividad de autor”: el director del Festival de Venecia plantea el debate sobre el futuro del cine

Cuba se prepara para otra tarde a oscuras: los apagones podrían afectar este miércoles hasta el 70% del país

Guatemala proyecta reabrir las adopciones internacionales tras 18 años de suspensión

Familias en El Salvador enfrentan siete meses de alzas: la canasta básica sube de $250.82 a $261.49 en julio

El Ministerio Público acusa a nueve integrantes de una red de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana