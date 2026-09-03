Luego de 61 años, Entre Ríos eliminó las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, impulsó la derogación de la ley que otorgaba pensiones vitalicias

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Después de más de seis décadas de vigencia, un beneficio que garantizaba un ingreso de por vida a las máximas autoridades provinciales dejó de existir en Entre Ríos. La Legislatura sancionó este miércoles una norma que alcanza, en primer término, a quienes impulsaron el proyecto desde la gobernación.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva a la derogación de la Ley 4.506, una norma que regía desde 1965 y que establecía una pensión vitalicia equivalente al 75% de la remuneración para quienes hubieran ocupado los cargos de gobernador o vicegobernador. La votación se resolvió con 30 votos afirmativos y ningún voto en contra, tras el tratamiento previo en ambas cámaras del Poder Legislativo provincial.

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La iniciativa había sido enviada por el gobernador Rogelio Frigerio al inicio de su gestión, como parte de un conjunto de compromisos orientados a reducir los privilegios asociados al ejercicio de la función pública. Con la sanción de la nueva ley, tanto Frigerio como la vicegobernadora Alicia Aluani quedan directamente comprendidos por la medida: serán, según se informó, el primer gobernador y la primera vicegobernadora en completar su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio que hasta ahora contemplaba la norma derogada.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Alicia Aluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, señaló Frigerio luego de la sanción, a través de su cuenta de la red social X.

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El tweet de Frigerio comunicando la derogación de las jubilaciones de privilegio

En esa misma publicación, el mandatario provincial agregó una definición que sintetiza el sentido político de la medida: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”. Y completó: “Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

La derogación de la Ley 4.506 no es una medida aislada, sino que se inscribe en una agenda que el Gobierno de Entre Ríos puso en marcha desde diciembre de 2023. En ese período, la gestión provincial redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. A esas decisiones se sumó el fin de los gastos reservados y distintas medidas vinculadas con los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, además de una reducción en las adscripciones de personal.

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En paralelo, la provincia impulsó herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios. El paquete de reformas incluyó también la reforma política y electoral, la implementación de la Boleta Única de Papel y la sanción de la Ley de Transición de Gobierno, junto con otras iniciativas orientadas a la ética pública y el acceso a la información.

Con la eliminación de las pensiones vitalicias, la administración de Frigerio consolidó uno de los puntos centrales de la agenda que se planteó al asumir la gobernación. La norma deroga un régimen que llevaba 61 años de vigencia y establece, de manera expresa, que el ejercicio de los cargos de gobernador o vicegobernador ya no generará por sí mismo el derecho a una pensión vitalicia en la provincia de Entre Ríos.

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